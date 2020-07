Strålende V64-omgang med banker på revansjejakt

Meget fin V64-omgang på Åby! Bankeren vår er under en rivende utvikling, og er spillbar i kveld! Helfrekt objekt senker favoritten via siste indre? Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare - du tar vel rygg?

Det er som vanlig solid kvalitet på løpene på Åby, og dette er virkelig en ordentlig flott V64-omgang. Vi jakter en saftig V64-opptur med flere frekke objekter, og bankeren tar vel revansje fra det som skjedde sist? 3 Laleh Pellini (V64-3) feilet nemlig som helt klink i et forsøk til StoChampionatet sist, går ned et par klasser i kveld, og vi må bare tro på seier! ALL IN! Ta rygg på følgende:

V64-1 : 5 Honey Mearas – Var ute i E3-finalen sist, og den viste igjen frem sitt flotte talent. Spurtet fint mellom hester på oppløpet, og kjørte seg dessuten bom fast mot mål. Her er det noe billigere i mot, og vi føler derfor at favoritten er motivert. 1 Tiny Rocket – Har en veldig toppfart i kroppen sin, og fra rygg leder trenger ikke den å være helt ueffen. Kommer ut etter en liten pause, og det blir skoløs på alle fire for første gang. Kan skrelle på en god dag!

V64-2 : 4 Emmylou – Er trolig BEST i dette monteløpet, og rytteren er dessuten knallgod. Var ute i for tøffe omgivelser sist, og den gjorde det helt OK da. Her går den ned en klasse, og fra et fint spor skal den stå først. 10 Darshana – Har blitt strøket inn to spor, formen er bra, og det skal bli spennende å se denne under sal for første gang. Rytteren er solid, og vi roper et aldri så lite varsko for en hest som neppe blir veldig mye spilt.

V64-3 : 3 Laleh Pellini – Tror vi MYE på i kveld. Var ute i et forsøk til StoChampionatet sist, og møtte da langt bedre hester enn dette. Havnet etter hvert utvendig leder, trykket seg til tet ned mot siste sving, og feilet altså som helt klink i flere lengders ledelse ut på oppløpet. Hadde gått en 14-tid/2640ma uten den galoppen. Står i et perfekt spor, her burde det bli tidlig tet, og vi tror ikke at denne taper et løp som dette om den leverer på sitt beste.

V64-4 : 1 Stepping Spaceboy – Her er vi veldig inne på at 2 Cyber Lane får tet, og bak den sitter vår ide. Stepping Spaceboy er veldig hurtig, og knallgod når den er som best. Gikk OK sist, men kanskje uten å være helt på topp. I kveld vil den få det sydd opp bak favoritten, og normalt har den en sylvass speed. Avgjør via siste indre? MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 11 Speedy Tilly – Er en hest vi holder HØYT på ren kapasitet, og den gjør en svært spennende start i regi Robert Bergh. Har tidligere stått hos Mikael J. Andersson, og det burde derfor være store muligheter for ytterligere utvikling i denne 5-åringen. Har trent sterkt, og sist mandag gikk den 17/2000m i jobb. Det blir skoløs bak direkte, og blir det bare litt tempo her, ja, da kan dette bli riktig så interessant. OBS!

V64-6 : 6 Zucchero Roc – Jogget 15,3/2140mv på stramme liner i prøveløpet, og det var alt annet enn tomt over mål. Løste også meget bra ut fra sitt innerspor i volten. Er svært grunnkapabel, og nå er den endelig på riktig vei i regi Björn Goop? Goop er dessuten helt rå i disse stayerløpene, og vi prøver oss med denne som et frekt objekt i det som ellers er et meget jevnt løp.