Strålende V64-omgang med frekke objekter

Bankeren har en dønn riktig oppgave foran seg! Toppobjekt i finalen! Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare! Du tar vel rygg?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.





Vi går hardt ut i denne V64-omgangen, og anbefaler et bankerspill på 2 Infinitus. Burde bli sluppet til tet, og da skal det en god hest til for å knekke den ned. Ellers vrimler det av spillbare objekter, og vi skal til lukene med følgende:



V64-1 : 2 Infinitus – Har fått tre løp i kroppen etter en liten pause, og den fullførte fint bak knallgode Vikens High Yield sist. Blir den bare sluppet til tet her så burde dette være over, og det er snakk om en veldig motivert favoritt i innledningsløpet.

Julecashen jaktes hver dag på Eksperten. Her kan du kjøpe deg inn i andeler til Kalmar, og prisene er fra Kr.50 til Kr.750,-

V64-2 : 10 Alex T.H. – Er bedre enn raden, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den her. Feilet med krefter igjen sist, kom tilbake på oppløpet, og kjørte seg bom fast. Gangen før avsluttet den bra etter sene luker, og kom til mål på en knallgod tid. Står i et perfekt spor i volten, den kan åpne, og med flyt er den helaktuell i et løp som dette. Se også litt opp for 13 Gigantic Star som satt fast mot gode hester i kulissene sist.

V64-3 : 6 Dontlooseallmoney – Tre hester kan vinne, og vi går ikke ALL IN på storfavoritten, 8 Mellby Harissa. Favoritten har nemlig gått med sko fire ganger, og aldri vunnet. Vår ide er BEST med sko, og har faktisk kun vunnet når den har hatt sko på alle fire… Har gjort fine løp på slutten, og formen virker å være bra. Er ekstremt speedig når den får smyge med, og det gjør den her. Blåser alt?

V64-4 : 10 Artemide Zack – Havnet på vingel sist, og ble bakket ned. Gikk bra mellom hester på oppløpet, og fullførte fint på en bra tid. Hestene til Dahlen er på riktig vei nå, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Artemide Zack må passes i et løp som dette. 12 Derby Simoni – Å vinne løp fra spor 12 på en kjapp sprint er aldri enkelt. Her er det dog ikke veldig «modige» hester som skal dra feltet, og vi er litt inne på at det går å rekke frem fra «kalde spor». Derby Simoni har fått tre løp i kroppen etter pause, og ble sittende bom fast sist. PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V64-5 : 7 Jeans’n Passion – Tet og slutt? Ble bakket ned i køen fra et dårlig spor sist, men spurtet bra etter sene luker på oppløpet, og kom til mål med krefter igjen. Gangen før ble den bortkjørt, og satt da bom fast i mål. Er betydelig bedre enn raden, den er veldig kjapp fra start, og vi regner med at de fleste innvendige er interessert i denne ryggen. Har gjort fire løp med sko på alle fire, og aldri vært utenfor trippelen. PASSES!

V64-6 : 10 Toto Barosso – Var faktisk kun et 5-valg når vi la ut våre tips (300 000 i omsetning), og den hadde 9% av innsatsene på seg da. Det mener vi er dønn feil, for i våre øyne skal den være en klar favoritt i finalen. Glem ikke at vi her snakker om en hest som travet 12,5/1900m fra dødens i Tysk Derby nest sist, og den har rett og slett fryktelig mye inne. Kommer nå ut etter en liten pause, og er det bare litt form på plass etter oppholdet så må sjansene være gode. SPILLES!