Strålende V64-omgang med Silverstoet

Banker med drømmebetingelser - likevel ingen favoritt når vi la ut tipset! Smell i Silverstoet? Vi serverer skarpe V64-vurderinger torsdag! Du blir vel med på moroa?

Lerum med solid fulltreffer til Eskilstuna 2. desember!

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men på systemet (fire andeler a kr 750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med 46 364 kr i utbetaling. Mye av nøkkelen til denne solide fulltrefferen var Dark Roadstar (7,9% - odds 14,90). Den stod nemlig først på ranken, og var en SINGEL UTGANG på systemet. Følgende info ble gitt på skrellen:

11 Dark Roadster (V64-2) – Er betydelig bedre enn raden, og den fortjener virkelig en seier. Ble plukket ned på streken tredje sist, mens den passerte mål som mer eller mindre ubrukt nest sist. Nå sist misset kusken starten, og den tapte lengder direkte. Gikk siden et sterkt løp til tredje. Vi liker utviklingen på denne 3-åringen, og blir det bare litt tempo så duger den godt mot en billig gjeng som dette. OBS!

Axevalla byr på en HØYINTERESSANT V64-OMGANG denne kvelden, og det er en omgang vi liker skarpt! Flere ordentlige godbiter er jobbet frem, og bankeren, ja, den var kun et 2-valg når vi la ut vårt tips! 1 Felix V.M. (V64-3) har dog drømmebetingelser foran seg, den har toppform, og vi må bare tro mye på tet og slutt. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 3 Uncle Töll – Tet og slutt? Dette er en ganske lovende 3-åring som vant lett fra dødens sist. Gikk altså en 16-tid på en bane som Åmål, og vi likte det vi fikk se. Gangen før ble den sittende bom fast på en 15-tid, og den har i det hele tatt litt inne. Kommer nå ut etter pause, og det er klart at det ikke er helt optimalt. Leverer den på sitt beste etter oppholdet, ja, da vinner den dette fra tet. Vi tør dog ikke å gå ALL IN på en hest som har slitt med litt sykdom, og nøyer oss med å sette den først på ranken.

V64-2 : 11 Taiga Woodland – Er LYNRASK, og det skal bli spennende å se den under sal. Ingen i dette feltet har samme fart i kroppen, og takler den bare monte som den skal, ja, da skal de andre få kjørt seg. Jennifer Oscarsson er en av Sveriges beste ryttere, og hun gjør sjeldent feil på ryggen. Lar seg rett og slett ikke stoppe? MÅ BARE PRØVES!

V64-3 : 1 Felix V.M. – Har skreddersydde betingelser foran seg i kveld, og dette dreier seg fort om tet og slutt. Avgjorde sikkert på en god tid fra tillegget sist, og formen virker å være veldig god. Var utrolig god på denne tiden i fjor, og den har null problemer å gå med sko på alle fire. Lar seg rett og slett ikke slå? Må bare spilles fra drømmebetingelser!

V64-4 : 11 Kitsune – Har hatt MYE marginer mot seg over en lengre periode, og er betydelig bedre enn raden. Hadde heller ikke marginene med seg sist, men igjen avsluttet den positivt. Her er det med veldig få unntak BILLIG i mot, og med tempo skal den være HET i et løp som dette. MÅ MED PÅ ALT!

V64-5 : 11 Malvha Ha – Hadde faktisk kun 1% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og akkurat det er galskap. Denne 2-åringen etter Maharajah er nemlig bra, og vi likte den skarpt sist. Leverte da en helt strålende avslutning, og var ikke langt unna seieren. På klokken stod det 13,3 s 800m, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Slår til som en godbit om det bare blir tempo? 4 Tiny Rocket – Er det opplagte motbudet. Er bedre enn raden, og dette kan fort dreie seg om tet og slutt.

V64-6 : 12 Prince Palema – Blir undervurdert i dette 3-årsløpet, men her skal man være litt på vakt. Det er nemlig ikke et knallhardt løp dette, og blir det bare litt tempo så er den TUNG tilslutt. Har gjort gode løp mot bedre hester enn dette de siste gangene, og nå som den er noe billigere ute er i hvertfall vi på vakt. Kommer på lette bein, og skreller?