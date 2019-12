Strålende V64-omgang på Åby

Bankeren er normalt overlegen! Mulig supersjokk fra Norge! Åby byr på en strålende V64-omgang i kveld, og dette gleder vi oss til! Gjør du?

Åby står for kveldens V64-omgang, og nesten som vanlig er det interessant på banen med to ledige innerspor på oppløpet. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V64-2, og der kan vi ikke gjøre annet enn å tro mye på 4 Vision D'Inverne som har imponert på slutten. Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 1 Nordmann – Innledningsløpet er ganske jevnt uten en soleklar tipsener. Vår ide rader opp med jevne/fine prestasjoner, den står i et nydelig spor, og får fort dette sydd opp. Kan opplagt være den som avgjør dette via siste indre, og den er spillbar med slike betingelser.

V64-2 : 4 Vision D’Inverne – Konkurrerer mot seg selv, og oppfører den seg så er det ikke snakk om saken. Har most motstanden de siste gangene, og kommet alene til mål. Virker å ha et aldeles for lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, og den taper ikke dette om den bare går feilfritt. Veldig motivert favoritt.

V64-3 : 4 Vikens High Yield – Er en traver vi holder VELDIG høyt, men den har uansett ikke innfridd de HØYE forventningen vi hadde til den. Nå har den imidlertid skiftet regi, og kommet inn på stallen til Robert Bergh. Nevnte Bergh er nok den klart beste i Sverige på avkom etter Love You, og det skal bli utrolig spennende å se hva han får ut av denne. Settes frekt først direkte, neste gang kan den nemlig være oppbrukt…

V64-4 : 4 Armour AS – Er en SVÆRT spennende 3-åring som debuterer for Jerry Riordan. Vi har sett denne i Italia, og latt oss imponere. Er en klink vinner her om den bare går som den skal, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. Vi går dog ikke ALL IN på den da vi gjerne vil se den i et løp i Sverige, og hvordan den takler forholdene som vi har her.

V64-5 : 9 Ian B.R. – Kan være storskrellen i kveldens omgang. Dette er en hest som Østre har snakket varmt om, og den har en hel del inne. Nå virker den dessuten å være på vei mot superformen, og sist satt den bom fast som absolutt fulltanket. Står i et nydelig smygspor nå, og dette kan bli veldig riktig. SE OPP! 12 Etienne Cross – Er en annen som blir for lite spilt, og som skal passes. Spurtet knallbra sist, og møtte da gode hester. Vi liker Söderkvist opp, og denne må med på alt!

V64-6 : 1 Floyside AM – Er det STORE skriket på Åby i kveld, og den blir nok etter hvert hardt betrodd. Så fin ut i prøveløpet på en dårlig bane, men ble ikke kjørt med da. Debuterer for Peter Arnqvist i kveld, og hans hester pleier å være «klare» etter opphold. Er svært grunnkapabel, og mot en særdeles overkommelig gjeng kan dette dreie seg om en «sikker vinner» direkte. SPILLES!