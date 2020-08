Strålende V64-omgang på Åby

Bankeren har en billig oppgave - tet og slutt! Stjernesmell fra en grunnkapabel hest? Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare! Du blir vel med på moroa?

Det er som vanlig jevnt og spennende på Åby, og igjen kan det gå mot riktig så fine kroner til de med rett V64-rekke. Vår banker kommer ut i V64-2, og her tror vi MYE på tet og slutt for 1 Simone K.J. som var positiv i debuten. Ventes forbedret torsdag, og da kommer vel seiere? VI TROR BESTEMT DET! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Bankrobber – Er variabel, og ikke like enkel å regne på fra gang til gang. Har nå fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og ble sittende bom fast med ALT igjen sist. Er mer enn god nok når det klaffer underveis, og den må tas på alvor i et løp som dette. PS. 12 Ivar Sånna – Gjør comeback i ny regi, og står altså på 60m tillegg. Var fin i prøveløpet sist, og vi hadde 09,8 s 500m på klokken. Løpets outsider.

V64-2 : 1 Simone K.J. – Fikk maks i debuten, men var uansett positiv, og vi gav den et lite pluss i kanten. Hestene til Robert Bergh går ofte MYE frem tette starter, den er kjapp ut, og fra tet må dette dreie seg om en meget god sjanse. SPILLES!

V64-3 : 7 Spectacular – Gikk et spinnvilt løp etter en grov startgalopp sist, og har overkapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Feilfritt taper den neppe dette løpet, men den har sett såpass dum ut fra start at vi ikke tør å la den stå helt alene. Motivert favoritt, men altså ingen banker.

V64-4 : 1 Olympic Tile – Er en fin 4-åring som utvikler seg helt strålende. Har vunnet utrolig enkelt de siste gangene, og komme til mål med krefter igjen. Følger bilen fra start, og fra tet/eventuelt rygg leder så burde den dukke opp på foto. Går optimalt med BIKE samt uten sko på alle fire.

V64-5 : 10 Cayucos – Dette er et bra løp med flere knallgode hester i grunnlaget. Hesten som vi setter knepent først var enorm tidlig på året, og det ble vel en aldri så liten favoritt for oss da. Så mistet den formen, og ble etter hvert tatt ut av løpene. Nå er det dags for å starte igjen, og viser den bare litt av hva den kan så er den god nok å skrelle. 3 Gazza B.R. – Blir hardt betrodd, og pleier å dukke på foto når den starter. Var dog ikke så best sist, og får stå som et spørsmålstegn etter pause.

V64-6 : 9 Matteo – Var OK etter sene luker sist, og den avslørte at den igjen er på riktig vei formmessig. Vil normalt være ytterligere forbedret til denne starten, det lukter fart på forestillingen, og fra et perfekt smygspor er i hvertfall vi på vakt. MÅ MED PÅ ALT!