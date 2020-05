Strålende V64-omgang på Jägersro

V64-1 begynner allerede klokken 15.00! Bankeren blir ikke veldig hardt betrodd! Deilig info på et mulig supersjokk! Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare! Du tar vel rygg?

Jägersro byr på en SVÆRT fin V64-omgang denne torsdagen, og det er en omgang vi liker skarpt. Vår beste banker i omgangen blir en ikke veldig hardt betrodd favoritt, men 1 Eldorado B. taper vel ikke sitt løp fra tet? Har rett og slett drømmebetingelser foran seg, formen er stigende, og vi går ALL IN i V64-5! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 2 Wolf Of Wallstreet – Kommer ut etter pause, og det er gode rapporter på den. Er kjapp i vei, og den har trukket det beste sporet bak bilen. Nå velger man også å rykke skoene bak for første gang i karrieren, og akkurat det liker vi skarpt. Er verdt et forsøk mot en overkommelig gjeng som dette.

V64-2 : 2 Edio – Elsker monte, og gjør det skarpt i den stilarten. Har en passende oppgave foran seg nå, og sjansene for seier skal være store. Motivert favoritt. Vi skal dog ikke ryke på 4 Uconn Grif som debuterer under sal. Er en hest med bra styrke, rytteren er solid, og det skal bli spennende å se den under sal. Motbudet!

V64-3 : 7 Velten Versailles – Har vunnet 7 av 7, og den blir hardt betrodd. Vær dog OBS på at den tjente 500 000 på sine tre siste starter, den har vært lenge borte, og selv om prøveløpet tyder på form så skal man være litt forsiktig med å gå ALL IN på den nå. Motivert, men…

V64-4 : 11 Vasco De Gama – Jevnt løp hvor det kan skrelle til. Vår ide har løftet seg MYE etter man begynte å rykke skoene, og den får ut sitt fulle potensial nå. Var solid til seier nest sist, mens den også sist fullførte bra. Her er den helt riktig ute med tanke på motstand, og med tempo skal sjansene være gode. Vår ide!

V64-5 : 1 Eldorado B. – Har en drømmeoppgave foran seg her, og nå kommer vel den første seieren i regi Joakim Lövgren? Har fått tre løp i kroppen for sin nye trener, og sist ble den sittende fast med noe krefter igjen. Er brennkvikk fra start, man henger på en BIKE, og fra tet på «tetbanen» Jägersro så lar vel denne seg ikke slå? Dette er vår beste banker i omgangen!

V64-6 : 2 Carozzo – Tet og slutt? Står med en noe råtten rad, men sist satt den altså bom fast som fulltanket, og varslet full vinnerform. Husk på at om den ikke gjør det bra i dette løpet så vil den omtrent miste alle poengene sine, og vi har derfor en mistanke om at den er litt ordentlig satt opp for oppgaven. Vant sprettlett fra tet femte sist, og da gikk den også med sko på alle fire. Skreller?