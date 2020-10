Strålende V64-søndag på Bro Park

Bra sport og gode spilleløp er fellesnevneren for søndagens V64-galopp på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en herlig søndag vi har foran oss i trav- og galoppsporten. Som vanlig innledes søndagen med V64-galopp. Denne søndagen er det Bro Park som er vertskap. Søndag ettermiddag er det DOBBEL JACKPOT i V75 i Østersund og hele 8 124 602 SEK ekstra i premiepotten. Merk at jackpotpengene fordeles på 7, 6 og 5 rette med 40/20/40. Søndag kveld er det klart for internasjonal V65 på Sørlandets travpark.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galopp og Bro Park. Våre galoppeksperter hadde stor suksess i V4-spillet på Bro Park onsdag.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten

På Bro Park startet som vanlig V64 først og her er det spillestopp kl 12.45. V4-spillet som innledes i V64-3 har spillestopp kl 13.31.

Birger og Morten byr på følgende til Bro Park:

Vi ser med spenning frem til løpene på Bro Park søndag. Vi går syltynt i V64-finalen med banker i et 15-hesters felt. "Skylden" får trener Tobias Hellgren, som etter seieren på Øvrevoll skrøt uhemmet av hoppa.

- Hun er nok den beste på stallen nå. mente han. Hellgren har mange hester med høyere formtall, og 3 Dragonfly har ikke fått tillegg for den siste seieren. De to siste seirene på Øvrevoll er tatt av amatørryttere, så Anna Pilroth bør ha en stor sjanse. Det må klaffe i et stort felt, men Dragonfly er rask av gårde og burde få en grei posisjon.

Vi låser i tillegg V64-2 på 1 Thunder Mack og 3 Dancing Rock. De to har vist flotte løp i hardt selskap, og vi tror det holder.

Et par andre favoritter har fine løp, men det er spørsmålstegn. Særlig er vi spente på 9 Brian Ryan, som ikke har startet på sand siden 2018 i England. Han blir nok favoritt sammen med 7 Miss Maybach, som vi føler at det er i korteste laget for. 5 Mums Mums ser ut til å bli stor favoritt i V64-4, men rytteren rir sitt livs andre løp over 2350 meter. Hun har sikkert litt nerver når hun ser at hun er favoritt i V64. Går det som vi håper, blir det en morsom dag, men det er jo ikke alltid det går helt etter planene.