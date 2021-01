Strålende V65-jackpotomgang klokken 12.45

Hele 574 281 ligger ekstra i dagens sekserpott! Vi går for gull, og jakter jackpotkronene med flere godbiter...

Det er altså JACKPOT i dagens V65-lunsj, og det er en lunsjomgang vi gleder oss til. Den beste bankeren dukker opp i V65-3, og 1 Jewel River taper ikke om alt går riktig for seg. Går 15,0 om nødvendig fra strek, og det straffer ingen. ALL IN! Ellers prøver vi å felle dagens tyngste favoritt, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 2 Handle With Care – Innledningsløpet er jevnt, og her kan det være smart å plukke med seg litt hester. Vår ide er en hoppe vi liker godt, og den har et for lavt grunnlag. Var utrolig god sist, og vi likte den skarpt på en svært krevende bane da. Kom etter hvert frem i dødens på 5 Captain P.R., knakk den ned mot siste sving, men ble så selv spurtet ned. Var uansett tapper i nederlaget etter en dårlig styring. Nå er det kusk i mot, men fra dette sporet kan vel ikke han gjøre mange feil? SPILLES!

V65-2 : 7 Moepilen – Har en SVÆRT BILLIG oppgave foran seg nå, og viser den bare litt ordentlig vilje igjen, ja, da er det normalt ikke snakk om saken. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og gikk klart godkjent etter å ha blitt hindret ved et par anledninger sist. Gangen før tapte den kun for meget gode Buska Blyg. Er altså billigere ute nå, og den vinner dette om den leverer en OK innsats. Motivert favoritt.

V65-3 : 1 Jewel River – Er en svært lovende 4-åring som er betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Feilet på startsiden sist, men kom siden frem i dødens ca 1100m fra mål, knakk så lederen, og bare forsvant fra til en helenkel seier. På klokken stod det faktisk 14,5/1900m, og den hadde mye igjen på det. Her blir det tet, og den taper ikke dette løpet om alt går riktig for seg. SOLEKLAR BANKER!

V65-4 : 3 Stilig Karl – Galopperte på startsiden sist, men gikk et klart bra løp etter denne galoppen, og var positiv direkte etter pause. Her er den ganske billig ute, og det er ikke mange formhester med i feltet. Er dessuten OK fra start, og det finnes en klar risk for at den kan komme seg tidlig foran. Da er vel dette løpet over? Motivert favoritt som også vi tror mye på.

V65-5 : 6 Rafiki Fri – Her blir en formtoppet 10 Global Tailwind hardt betrodd, og den kan naturligvis vinne. Det er dog ikke snakk om et straffespark, og det finnes bra hester i mot favoritten. Vi prøver oss med en tenkbar skrell som på ren kapasitet ikke står tilbake for Global Tailwind. Når det gjelder Rafiki Fri så har den startet lite de siste årene, men etter pause sist varslet den endelig litt ordentlig form. Spurtet da tungt nedover oppløpet, og den fikk et klart pluss i kanten av oss. Duger på sitt beste, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret til denne oppgaven, ja, da er den alt annet enn sjanseløs.

V65-6 : 10 Niklas M.J. – Her kan det naturligvis være slik at 1 No Doubt leder fra start til mål, men etter at den travet på 10-tallet fjerde sist så har det ikke vært samme hesten, og vi velger derfor å spekulere. Vår ide har kanskje ikke den beste raden, men så veldig bra ut sist, og leverte da et luftig oppløp i kulissene. Hadde full spenst over mål, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Slår til som en godbit nå?

