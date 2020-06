Strålende V65-kveld fra Bergen

Bankeren trives med kusken! Kveldens beste objekt med drømmebetingelser! Du blir vel med oss i jakten etter tusenlappene fra Bergen?

V75-SUPERWEEKEND med jackpot både lørdag og søndag!

* Vi som elsker V75 har en fantastisk weekend foran oss. Lørdag er det nemlig GULLJACKPOT på Leangen, og det betyr DOBBEL SJUERPOTT!

* Om søndagen er det enda bedre betingelser når Kalmar byr på V75-JACKPOT. Her ligger det nemlig voldsomme 27 millioner ekstra i sjuerpotte.

I den ekstreme sommervarmen gjør vi jobben for deg, og byr på fyldige V75-vurderinger til begge dager. Du visste vel også at du kan se løpene gratis hos oss?



Bergen Travpark byr på en interessant V65-omgang denne kvelden. Når det gjelder kveldens beste banker så kjøres den av superkusken Svein Ove Wassberg. 7 M.L. 's Odin (V65-4) har en perfekt oppgave foran seg, og renner normalt unna fra tet. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende til kveldens V65-omgang:

V65-1 : 4 Banker Go’s – Har vist seg å være meget bra under sal, og når den vant enkelt i denne stilarten tredje sist, ja, da åpnet den første 700m i sluttrunden etter 12,3… En kjapp sprint er normalt et pluss, og leverer den som tredje sist/fjerde sist under sal så tar den normalt seg av et løp som dette. Skal stå først på ranken!

V65-2 : 7 Førlands Odin – Er feltes beste hest, og leverer den opp mot det han kan så er det ikke snakk om saken. Ble dog kjørt ned i kjelleren sist, og det er klart at slike «tømminger» kan sette sine spor. Skal stå først på ranken, men vi avstår fra et bankerspill. 3 Alm Elden – Er forbedret i ny regi, og var helt fantastisk til seier sist. Er såpass formsterk at den må helt klart tas på alvor. DOBBELT A-VALG!

V65-3 : 14 Thai Pan – Har gjort to OK løp på slutten, og det har den gjort mot bedre hester enn dette. Vær dog OBS på at den nå skal ut på langreise, og det trenger ikke å være et pluss med en fersk hingst i varmen. Plasseres først, men vi plukker med noen hester mot. 12 Prepare Toulouse – Skuffet litt fra tet i Sverige sist, og den kan bedre enn det. Får nå opp Dalen, motstanden er den riktige, og på sitt beste duger denne. 5 Holly Vicy – Var tidlig fremme, og har hele tiden vist et OK talent i trening. Får bare Handeland hun feilfritt rundt så er hun alt annet enn ueffen. Løpets klare outsider.

V65-4 : 7 M.L.’s Odin – Knep seieren på Forus sist, og dette er en traver som Svein Ove Wassberg har et særdeles godt tak på. Har nå fått fire løp i kroppen etter pause, og det skal kun ha gjort veldig godt. Her blir det gratis tet, og vi tviler på om noen kommer tidlig frem og trykker. Favoritten har en stor sjanse, og taper ikke dette om alt går riktig for seg.

V65-5 : 1 Rigel Scott – Er 20m billigere ute enn tidligere, og kan ikke få en bedre oppgave enn dette. Har fått fire løp i kroppen etter pause, og det har ved flere anledninger vært gode rapporter på denne i år. Viste 25,4/1900m etter tidlig galopp sist, og da presset ikke Bjørn Steine den nedover oppløpet. Her blir det tet, og på en lynrask bane skal den ikke bli enkel å fange om den bare viser litt skalle. Må bare prøves med drømmebetingelser! 8 Lille Jerkeld – Skuffet sist, men Ove Wassberg har vært opp på den ved flere anledninger på slutten. Dalen opp nå, og det kan få denne på bedre tanker. Skal med på gardering.

V65-6 : 10 Ivo Baldwin – Tok en noe turbetont seier etter pause sist, men var uansett god direkte etter oppholdet. Vi hadde faktisk 13,2 s 1000m, og da gikk siste 300m etter 10,0… Det løpet skal normalt bare ha gjort veldig godt, og vi forventer den ytterligere forbedret til kveldens oppgave. Er en motivert favoritt som også vi tror på. BANKES PÅ DE LITT MINDRE BONGENE! 5 N.Y. Lovemelikeyoudo – Er helt håpløs, men mye bedre enn raden, og viste 15,5/2000m etter å ha dummet seg ut før bilen slapp feltet sist. Feilfritt = da kjemper den om seieren.