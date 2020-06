Strålende V65-lunsj fra grensebanen Årjäng

Svært spennende V65-lunsj! Våre litt større bonger er uten bankere! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger til dagens lunsjomgang?

Grensebanen Årjäng byr på en spennende V65-omgang til lunsj fredag, og det er en omgang vi liker. På de litt mindre bongene banker vi 12 Björnemyr Dennis (V65-4), mens de litt større bongene er uten bankere. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 2 Enzo AM – Blir ofte hardt betrodd, men vær litt OBS på at dette er en hest uten en skikkelig vinnerskalle. Var dessuten svak i sitt siste løp, og vi er noe usikker på denne favoritten. Er et greit førstevalg i overkommelige omgivelser, men det er ingen hest vi ønsker å banke.

V65-2 : 10 Harkar – Her er det åpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil. Vår ide burde hatt et betydelig høyere grunnlag, og vi er klart inne på at 2020 vil bli et bra år for denne. Avgjorde helt oppunder mål sist, og på klokken stod det da 26,1 s 300m. Var også OK etter pause nest sist, og da varmet den dessuten opp i en lekker stil. MÅ MED PÅ ALT!

V65-3 : 4 Blue Max Inn – Eies altså av Onkel Invest, og da pleier det å være kvalitet. Dukker nå opp i regi Björn Goop, og blir hardt betrodd etter et lengre opphold. Vi er alltid skeptiske til finske hester som skifter trener, og som for eksempel starter i Sverige/Norge, men denne virker å være veldig bra, og har imponert i flere av løpene som den har vunnet. Plasseres foran 3 Lovato America som også får plass på bongen.

V65-4 : 12 Björnemyr Dennis – Er helt enormt bra, og kommer til å tjene masse penger om den får holde seg hel. Galopperte tidlig sist, men gikk altså et helt svett løp etter galoppen, og det ble en enkel seier. Vi hadde da 24,7/1900m med krefter igjen. Sporet nå trekker ned, men på kapasitet er denne best, og den skal stå først på ranken.

V65-5 : 2 Global Approval – Har smellfine betingelser foran seg her, og det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Kommer ut etter en liten pause, det blir skoløs rundt for første gang i karrieren, og motstandsmessig er det ikke veldig hardt mot. SPILLES!

V65-6 : 6 Giordano Soa – Var det kun helt OK rapporter på etter pause sist, men igjen ble det seier, og det via siste indre. Imponerte ingen, og den må være forbedret skal den vinne et løp som dette. Plasseres foran 9 A Deal Is A Deal som er en veldig bra hest i grunnlaget, og som sist satt bom fast bak en såpass god hest som Kinky Boots.