Strålende V65-omgang med Austevoll i hovedrollen

Bankeren lar seg rett og slett ikke stoppe? Storfavoritt får kamp? Hett skrellobjekt varslet full form etter pause sist! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-tips?

KJEMPESUKSESS I V75 PÅ MANTORP SØNDAG 1. MARS

Nettavisens svenske samarbeidspartner, Snoken, fikk gedigen klaff med sine V75-bonger til Mantorp 1. mars. Hele ni andelslag på Eksperten suste inn, med mektige gevinster. De fordelte seg slik:

2 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 84 909

3 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 84 909

2 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 86 522

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 90 204

1 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 90 204



Totalt ble det omsatt for kr 10 600 på Snoken sine andelslag til Mantorp denne søndagen. INNSPILT FORMIDABLE kr 777 887



Lerum med systemfullklaff i V64-spillet 28. februar!

Det ble bare fem riktige på de flate bongene denne fredagen, men på systemet ble det fullklaff. Vi satt igjen med 5x9, så noen maksimal uttelling ble det ikke. Månodin A.M. (3-valg) innfridde som en herlig tipsener, og var en av grunnene til at det ble fullklaff da den var en SINGEL UTGANG på systemet. Utbetalingen på systemet (fire andeler a Kr.1 000) ble Kr. 13 684,-.



Lerum med herlig V5-treff - Kr.750 ble til Kr.16 711 på Forus 25. februar!

Det ble ikke helt lettløst i V5-spillet på Forus denne tirsdagen, men undertegnedes største bong (Kr.750) uten banker satt som spikret. Åspe Mix (6%) var med på fem hester. Utbetalingen for dem som tok rygg på denne bongen ble knallfine Kr.16 711,-.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Jarlsberg byr på en meget fin V65-omgang i kveld, og det finnes en rekke herlige objekter som du bare må få med deg. Når det gjelder fredagens beste banker så kommer den ut i V65-2, og her kan vi ikke gjøre annet enn å tro HARDT på 5 Fantasio De Cuy. Er i en helt egen klasse på ren kapasitet, og den vinner løpet fra dødens om den får svar. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 1 Norah AS – Har en skreddersydd oppgave foran seg i kveld, og sjansene for tet og slutt må være store. Har stått i spor 11-9-11-9-7 de fem siste gangene, men har likevel gjort fine løp. Er normalt veldig kjapp fra start, og i Drammen 11. desember tok den enkelt tet fra spor fem bak bilen. Distansen er den riktige, banen i kveld blir lynrask, og Norah AS kan umulig bli enkel å plukke ned. Er en banker for de småfrekke!

V65-2 : 5 Fantasio De Cuy – Har en BILLIG oppgave foran seg i kveld, og sjansene for seier må være store. Smadret 4 Chocostile fra dødens nest sist, og var imponerende god da. Nå sist fløt det ikke like bra (likte ikke banen?), men viste likevel 11,5 s 300m. Kommer ut på en bane som normalt passer bedre i kveld, og ingen i dette feltet finner vel på å svare denne tøffingen? Motivert favoritt som vinner dette om den leverer som den skal.

V65-3 : 4 Delicious Babe – Her er det dårlig kvalitet på hestene, og flere av disse kuskene kjører heller ikke akkurat for ofte løp. Vårt soleklare objekt likte vi skarpt etter pause sist, og den ble da sittende bom fast som absolutt fulltanket over mål. Er trolig ytterligere forbedret til denne oppgaven, den støter på billig motstand, og fra et fint spor bak bilen skal den passes. Slår til som en herlig frekkis?

V65-4 : 4 Skeie Ida – Ble grovt hindret på oppløpet sist, og det løpet setter vi bare en strek over. Satt fast nest sist, og virker bedre enn noen gang. Er 20m billigere ute kontra 11 Brødsjø Spika fra løpet sist, og da skal man i tillegg huske på at den var mer spilt enn Brødsjø Spika… Vi er dog veldig usikre på hvor modig Skeie Ida er, og hvordan den vil «oppføre» seg tilslutt om den blir kjørt foran. Har uansett vist en såpass fin form på slutten at den fortjener tipsnikken. 1 Haugestad Gabrielle – Er humørbetont, og den gav seg helt sist. Blir testet av Herman Tvedt i kveld, den står veldig fint til på strek, og får Herman denne til å yte sitt beste, ja, da duger den i massevis. Kan kanskje få det sydd opp bak Skeie Ida? Ellers er det bare å strø på i dette løpet, for her er det mildt sagt åpent!

V65-5 : 9 Trø Hera – Har grunnlagsmessig en helt riktig oppgave foran seg, og holder dessuten toppform. Spurtet bra i kulissene mot en helt annen verden av motstand sist, og den vinner trolig dette om den leverer på sitt beste. Minuset er at den må gjøre all jobb selv nå, og det trenger ikke å bli så enkelt som mange tror. 5 Komnes Bork – Var strålende opplagt i nederlaget sist, og solgte seg dyrt mot meget gode Valle Grim. Gikk sterke løp etter galopp i startene før det, og formen er super. Løser kjappere fra spor litt lengre ute, og her er nok Gaustad offensiv. Skulle Komnes Bork komme seg foran på en lynrask bane så kan den umulig bli enkel å plukke ned, og vi dobler derfor opp a-gruppen.

V65-6 : 11 Royal Baby – Hadde et meget sterkt fjorår, og var dessuten brenngod direkte ut i fjor. Nå går rapportene i dur direkte i år også, og det kan være slik at den bare runder alt direkte. Plasseres først. 10 Delicious Dream – Denne er fakta ikke veldig mye dårligere enn favoritten, og varslet dessuten form direkte etter pause sist. Passerte da mål med litt krefter igjen i kulissene. Slo Royal Baby sist de møttes (14.09.2019), og gikk da 13,8/2140ma. Skal absolutt ikke undervurderes. OBS!