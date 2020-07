Strålende V65-omgang mellom de syv fjell

Bankeren har tent ordentlig til i ny regi! 15 oddser ligger i skorpen! Lurer storfavoritten fra tet? En helt strålende V65-omgang venter i Bergen i kveld! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V65-vurderinger?

Gedigen V4-suksess! Kr.1 872 ble til Kr.55 130 søndag 5. juli!

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

Ny supertreff! Kr.980 ble til Kr.15 181 onsdag 8. juli!

Våre galoppeksperter lanserte 4 In Vero We Trust som banker i V4-4 under onsdagens V4-omgang på Bro Park og denne innfride til fulle. Og med et 10. valg i V4-1, et 9. valg i V4-2 og et 5. valg i V4-3, ble det flotte 15 181 kr i utbetaling for 4 rette. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 980 satt klokkerent og totalt ble det klaff for 10 andelslag på Eksperten.

Bergen Travpark byr på en herlig V65-omgang i kveld, og vi håper at dette ikke blir helt lettløst. Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og funnet frem til en hel del snadder. Kveldens beste banker sparte vi til finalen, og spekulerer ikke mot 2 Handsome Hank. Har sett ekstremt bra ut i regi Geir Stangeland, og med en dyktig sjåfør i Bjørn Steine ser dette veldig riktig ut på forhånd. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V65-1 : 11 Julie Ressie – Er hesten man skal se opp for i et JEVNT innledningsløp. Den taktet sterkt om etter sene luker nest sist, og gikk da pigg i mål med masse krefter igjen (13,5 s 300m). Sist fullførte den den positivt mot betydelig tøffere motstand enn hva den støter på her, og virker i det hele tatt å være i en strålende form. Mot helt riktig motstand i kveld er i hvertfall vi på vakt, og denne må med på alt! 9 Dippin’ Dots – Er mye bedre enn raden, og gikk bra i kulissene etter en grov galopp sist. Er selvskreven på bongen i et løp som dette.

V65-2 : 4 M.L.’S Odin – Er best, men vi er spent på hvordan denne vil oppføre seg i første rekke bak bilen. Det trenger nemlig ikke å være et pluss, og husk på Svein Ove Wassberg sine uttalelser om at han ikke stoler helt på denne. Hadde et gaveløp sist, og vant uten å imponere noe veldig da. Er god nok til å vise frem en lav 28-tid, og feilfritt vinner den. 1 Hoppestuss Pila R.S. – Løste ut i 22-fart bak bilen sist, åpnet første 1000m på 29,6, og holdt OK. Nå er distansen kortere, og fra tet trenger den ikke bli veldig enkel å plukke ned. Det opplagte motbudet!

V65-3 : 10 Bacchus Ø.K. – Er den helt overlegent beste montehesten i dette feltet, og den har en stor sjanse å runde om den bare skikker seg. Rytteren kjenner dessuten hesten godt, og de virker til å passe bra sammen. Er et soleklart førstevalg, og en banker for de som ønsker å gå tynt.

V65-4 : 1 Ivo Baldwin – Vi er klart inne på at Svein Ove Wassberg har ambisjoner med denne i kveld. Løste LYNRASKT fra sitt «innerspor» (nummer en var borte før bilen slapp feltet) bak bilen sist, og det uten at Wassberg kjørte noe spesielt med den. Fikk rygg leder, og fullførte fint bak en såpass god hest som Maxundalex. Ivo Baldwin kan være noe variabel, men med nydelige betingelser foran seg i kveld så gir vi den et forsøk. SKAL MED PÅ ALT!

V65-5 : 5 Felix T.H. – Må ha en STOR sjanse i et løp som dette, og det er snakk om en motivert favoritt. Spurtet meget solid etter pause sist, og på klokken stod det faktisk 21,7 s 300m med krefter igjen. Her burde det bli gratis tet, og da er dette løpet over om den bare leverer som den skal. Frank Ringheim har dog kun vunnet ett løp de to siste årene, og vi tør derfor ikke å gå ALL IN.

V65-6 : 2 Handsome Hank – Har en drømmeoppgave foran seg i finalen, og er kveldens i særklasse beste banker. Den lekte hjem seieren sist, og vant med masse krefter igjen. Var meget tapper etter pause nest sist, og da gikk den altså 13,4/2100ma etter å ha blitt brukt mye underveis. Er trolig enda bedre i kveld, og på ren kapasitet er den i en særklasse. Vinner uansett opplegg? VI BANKER!