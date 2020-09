Strålende V65-omgang på Momarken

Våre litt større bonger er uten banker! Svært spennende omgang med mye snadder! Du blir vel med oss i jakten på storcashen?

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Momarken byr nesten som vanlig på en spennende V65-omgang, og dette er en bane vi liker skarpt. De beste hestene pleier å få sjansen nedover det lange oppløpet, og slikt liker vi. Flere deilige objekter er jobbet frem, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Magnat – Småskummelt løp hvor favoritten er helt GREI. Smøg godkjent med i tøffe omgivelser sist, og tiden ble god. Slike løp kan imidlertid koste mer enn det smaker, og vi er litt spent på hvor sprek den er etter det løpet. Settes først, men… 2 Nordby Sol – Kan være noe for de som leter et ordentlig sjokk. Var et dønn sistevalg når vi la ut tipset, og den burde ikke bli mye spilt. Så imidlertid kraftig forbedret ut etter pause på Biri fredag, og der ble den sittende bom fast på 31,3/2100ma. Kan nok på 30-tallet, og da er den fort med å kjemper om det. PASSES!

V65-2 : 1 Windsongs Star – Varmet strålende før løpet sist, og det var alt annet enn overraskende at den ledet det løpet rundt om. Har fått to løp i kroppen etter pause, og er nok ytterligere forbedret i kveld. Leder LENGE igjen! 5 The Red Explosion – Kjørte Tengsareid merkelig passivt med, og fikk da som betalt. Taktet voldsomt om etter sene luker, og hadde vunnet det løpet med et gjesp om den hadde blitt kjørt med. I kveld er nok den godeste Tengsareid på revansjejakt, og The Red Explosion er selvskreven!

V65-3 : 3 Mill Ultra – Har vært i Norge to ganger før, og vunnet ved begge anledninger. Har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og kommer igjen til Norge med en strålende form. Avgjorde enkelt nest sist, mens den ble sittende bom fast i tredje innvendig sist. Er veldig kjapp fra start, og fra dette sporet er nok kusken offensiv. Møter en alt annet enn formsterk motstand, og her må man være på vakt.

V65-4 : 3 T.B.’S Trøllgutt – Var på vei til å gjøre et toppløp sist, og etter en reise i dødens var den med i seierskampen på oppløpet når den tråkket av seg sko og feilet. Stod da 20m bak 9 Mjølner Marius som den her står likt med. Har ikke akkurat hatt marginer med seg på slutten, og ligger veldig i skorpen. Nå kommer seieren?

V65-5 : 9 Grude Kalle – Var positiv etter et lengre avbrekk sist, og feilet klar toer på oppløpet. Fikk dog den andreplassen uansett. Er veldig kapabel, den er helt sikkert ytterligere forbedret med et løp i kroppen etter pause, og må tas på alvor her. Vi dobler dog bongene opp med 4 Harkar som var enorm til seier sist.

V65-6 : 5 Golden Vici – Har ikke fått vinne på slutten, men holder toppform, og var meget god i tøffe omgivelser sist. Viste da 12,9 s 300m i et løp som ble vunnet av Iggy B.R. Går ned en klasse når det gjelder motstand nå, den tåler å bli brukt underveis, og skal ha en bra sjanse i finalen. SPILLES!