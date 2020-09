Strålende V65-omgang på Øvrevoll

Øvrevoll byr på en flott internasjonal V65-omgang i kveld. Alle løpene fra Øvrevoll ser du gratis på Nettavisen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En vidunderlig travhelg nærmer seg. Bjerke byr på Klasseløpshelg med Gulljackpot i V75 lørdag og Klasseløpsfinaler med internasjonal V75 søndag. Det er strålende sport over hele fjøla på Bjerke i helgen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi gjennom en meget hektisk torsdag med blant annet to norske V65-omganger i kveld. Torsdagen innledes av V4-lunsj fra Kalmar, torsdag ettermiddag er det internasjonal V5 på Jarlsberg. Torsdag kveld er internasjonal V65 på Øvrevoll, det er V65 på Bergen travpark og det er V64 fra Gävle.

I denne artikkelen skal vi konsentrere oss om kveldens V65-omgang på Øvrevoll.

Alle løpene fra Øvrevoll (og Bergen travpark) ser du gratis her på Nettavisen. Sendingen starter kl 17.30 og avsluttes ca kl 21.25





Våre galoppeksperter har vist kanonform de siste ukene.

Det ble som kjent en voldsom suksess for Nettavisens galopptips til Bro Park forrige søndag både i V64 og V4. Det var jackpot i V64-spillet og snaue 400 000 kr ekstra i sekserpotten. Våre galoppeksperter lanserte 10 Thunderey som sin V64-banker og denne vant da også overlegent.

Det var samtidig den eneste favoritten som innfridde. I V64-6 lanserte våre eksperter (Birger Christensen og Morten Olsen) 8. valget 14 Screwbox Carlras som sin vinner og sin DD-banker. Hesten innfridde det tipset og dermed landet V64-utbetalingen på spreke 97 053 kr.

Nettavisen tok over halve potten

Totalt var det 13 kuponger som inneholdt seks rette på Bro Park denne søndagen og Nettavisen hadde sju av de kupongene.

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 117 657

To andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 119 211

Ett systemspill med fire andeler a kr 1000 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 20 andeler a kr 200 - utbetaling kr 120 360

Ett systemspill med 10 andeler a kr 400 - utbetaling kr 120 360

Kjempeklaff også i V4-spillet

Kun fire kuponger kom seg helskinnet gjennom V4-spillet. I den spilleformen vant et 2. valg, et 10. valg, et 8. valg og et 6-valg. To av vinnerne stod først på vår rank. Vårt systemspill med fire andeler a kr 750 suste rett inn og betalte tilbake knallfine 104 372 kr.

Totalt spilte Nettavisen inn kr 1 001 852 kr på Bro Park denne søndagen i V64/V4. Vi omsatte for ca 56 000 kr på Eksperten.

Herlig systemklaff på Gøteborg onsdag 2. september

Forrige onsdag var det V4-lunsj på Gøteborg og ble det ny suksess for våre galoppeksperter da. På Eksperten ble det klaff for fem systemer (fire andeler a kr 750), som hver seg betalte tilbake meget pene 10 078 kr.

Når det gjelder kveldens løp på Øvrevoll, så innledes denne med internasjonal V65-omgang med spillestopp kl 18.15. Det er selvsagt også internasjonal V4. V4-spillet innledes i V65-3 og har spillestopp kl 19.05.

Grei start - verre mot slutten

V65-spillet på Øvrevoll torsdag er litt delt i to. De tre første avdelingene er NM for treåringer, St Leger og et løp med de beste milerne. De tre siste avdelingene er krevende spilleløp med nokså lav klasse på de firbente.

St Leger (V65-3/V4-1) er ett av tre løp som inngår i i løpene som kalles Triple Crown, 2000 Guineas, Derby og St Leger. Sistnevnte løp er den store styrkeprøven over 2830 meter, og for første gang er løpet åpnet også for fireåringer. Ganske klar favoritt blir nok 5 Wishformore, som vant lett i et løp på Derbydagen. Vi bankerspiller 5 Wishformore på de tre minste V65-forslagene og det minste V4-forslaget.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi tror 7 Tinolo er verst imot og tar denne med på det største V65-forslaget. I V4-spillet betaler vi også for de dansktrente treåringene 4 Grey Flash og 1 Fast Companion på de større forslagene.

NM for treåringer er V65-1. Ingen i årgangen har imponert stort, men trioen 5 Mikimi, 3 Powerplay og 6 Neridiana har vist mest.

Vi tror også mest på en trio blant banens beste milere i V65-2. De tre toppvekterne 1 Swedish Dream, 6 Valence og 3 Fiftyshadesfreed er så gode at vi tror de gjør opp. Swedish Dream var strålende som toer i Marit Sveaas' Mnneløp, og med liknende innsats vinner han dette løpet. Vi bankerspiller 1 Swedish Dream på de to minste V65-forslagene.

De tre siste avdelingene er vidåpne, men vi har valgt å gå litt ned i V65-4. De to siste avdelingene som utgjør DD er riktige spillenøtter. Vårt valg som DD-banker blir 9 Buckyboy i V65-5/V4-3/DD-1.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.