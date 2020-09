Strålende V65-omgang på Sørlandet

Sørlandet byr på en knallfin V65-omgang i kveld! Vi har jobbet godt i arkivet, og funnet flere objekter som vi bare må varsle for. V65-opptur i vente?

Sørlandet avrunder lørdagen med en strålende V65-omgang, og her må bongene være "stemplet" før klokken 19.30. Vi skal prøve å felle kveldens største favoritter, og skal til lukene med følgende snadder:



V65-1 : 4 Vestpol Kongen – Her volter dem tre + to, og fra andre omvendt burde Vestpol Kongen sitte tidlig i tet. Det har ikke helt klaffet på slutten, og formen er bedre enn raden. Vær også OBS på at den nå er 20m billigere ute kontra 6 Langlands Odin fra løpet sist. Distansen er dessuten et stort pluss for Vestpol Kongen, og dette ser i det hele tatt veldig riktig ut på forhånd. SPILLES!

V65-2 : 1 Brenne Brage – Vi er ikke veldig glad i disse ferske «kaldingene» som har vært ute i forsøk til både det norske og svenske Travkriterium, og deretter skal ut i vanlige grunnlagsløp. Ofte koster slike forsøk til klassiske løp mer enn det smaker, og selv om Brenne Brage er feltes beste hest så står den ikke alene hos oss. 6 Lykkje Viking – Er mer enn god nok på kapasitet, og i en feilfri utgave kan den skrelle. Er betydelig bedre enn raden, og nest siste viste klokken 26,4/1900m etter en tidlig galopp. PASSES!

V65-3 : 10 Jeffrey B.R. – Feilet fra seg en tid på ca 15,0/2100ma mot mye bedre hester enn dette sist, og er en 3-åring som utvikler seg fint. Dukker opp på foto om den leverer på sitt beste. 1 Gaza Boko – Er kanskje feltes beste hest på ren kapasitet, og den har gjort to enorme løp etter galopp på slutten. Blir muligens testet med en BIKE i kveld, og fra eventuelt tet taper den da neppe et løp som dette. MÅ MED PÅ ALT!

V65-4 : 2 Lookslikeabank – Er en svært spennende hoppe etter Ata Malinga. Denne mammaen pleier å avle meget bra, og rapportene på Lookslikeabank er da også meget gode. Har jogget 18 i trening, og kan trolig under 17 på distansen. Her volter dem tre + to, og sporet burde ikke by på problemer. Dette slaget har dessuten avlet ganske travsikre hester, og vi håper også at vår ide opptrer som hun skal. SPILLLES!

V65-5 : 9 Sambo Ø.K. – Var faktisk kun et 2-valg når vi la ut dette tipset, og det tar vi i mot med TAKK. Er nemlig den helt overlegent beste hesten i feltet, og rapportene på den etter en liten pause er fine. ØK-hester kan man aldri stole helt på, men oppfører Sambo Ø.K. seg, ja, da tror vi ikke den taper. MÅ BARE PRØVES TIL OK ODDS I LUKENE!

V65-6 : 10 Myamazingdream - Prøvde å kvale til Derby nest sist, men det gikk altså ikke. Feilet når den ble tatt i på startsiden, og feilet også som godtgående når draskylappene ble nappet ned i angrep på siste bortre. Kom styggfort tilbake i kulissene, og nå virket den å være tilbake på sitt beste igjen. Sist ble det galopp direkte. Er BETYDELIG bedre enn raden, den blir enormt kuskeplusset med Høitomt, og mot en overkommelig gjeng tror vi hardt på en etterlengtet opptur!