Strålende V65 på Leangen

Leangen byr på internasjonal V65 denne onsdagene. Løpene ser du gratis på Nettavisen.

Det er en meget hektisk onsdag vi har foran oss. Det hele innledes med V4 og V5-lunsj fra Bro Park, før Leangen har sin første travkjøring etter kjørestoppen og byr på internasjonal V65 og V4. Onsdag kveld er det så duket for V65 Xpress med tre løp fra Bergsåker og tre løp fra Solvalla. I tillegg er det V5-spill til både Bergsåker og Solvalla. V65-løpene fra Leangen og V65 Xpress fra Sverige ser du gratis her på Nettavisen. Sendingen starter kl 15.30.







Herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag

Det ble herlig fullklaff for mitt største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ellevill V65-fest med Lerum på Färjestad lørdag kveld

Det ble storeslem for Rolf Lerums V65-tips til Färjestad lørdag kveld. Han lanserte 2. valget 10 Lidaz Kratzer i V65-3 som kveldens banker mot omgangens største favoritt 1 Enjoy's Top Gun og spilleforslaget på 432 kr satt som et skudd og betalte tilbake praktfulle 18 676 kr.

På Eksperten ble det klaff for hele 33 andelslag. Disse fordelte seg slik:

1 andelslag med ti andeler a kr 50 - utbetaling kr 18 676

3 andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 18 767

12 andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 18 767

1 andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 20 143

4 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 20 143

8 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 21 121

2 andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med seks andeler a kr 330 - utbetaling kr 23 566

1 andelslag med fire andeler a kr 750 - utbetaling kr 24 544

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

I denne artikkelen retter vi nå fokuset mot Leangen travbane og ettermiddagens internasjonale V65-omgang. Merk at V65 har spillestopp allerede kl 16.20 i dag. I tillegg er det V4 som omfatter de fire siste V65-løpene. Her er det spillestopp allerede kl 17.02. Det er en herlig meny Leangen byr på i dag og Leangens mangeårige champion Jomar Blekkan trener og kusker min banker.

Gnistrende treningsjobb

Det handler om fireårige 6 Arkan i V65-5/DD-1. Jeg pratet med Jomar Blekkan i morgentimene onsdag og han kunne fortelle om strålende treningsjobb for sin hyperkapable fireåring. Arkan ble blant annet tredje i fjorårets Kriterium og vant fem av 12 løp som treåring. Det er alltid en viss galopprisiko forbundet med Arkan, men bortsett fra 12 Vill Jerven er det meget overkommelig motstand i ettermiddag. Jeg tror Jomar Blekkan tidlig sikter inn føringen og da skal det være topp vinnersjanse. 6 Arkan i V65-5 blir min V65-banker i dag og bankerspilles også i DD-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Når det gjelder V4-spillet, så låser jeg dette løpet på 6 Arkan og 12 Vill Jerven.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Ikke gitt at seiersmaskinen innfrir i V65-6

11 F.X. Fragola årsdebuterer i V65-6 i dag. Hoppa vant 12 av løp i fjor og var en Norges mest seierrike hester. Hun blir dagens klart største V65-favoritt, men eier og trener Dagfinn Jessen er kun behersket optimist. Støter blant annet på formsterke 10 My Name Is Prince og er ingen banker for meg denne onsdagen.

Gaveløp for Knerten?

V65-4/V4-2 kan ved første øyekast se noe uoversiktlig ut, men det er klart skille på hestene. 11 Grytting Knerten vant tre av sju løp i fjor, og galopperte stort sett de gangene han ikke vant. Ragnhild Bjørnbeth ligger lavt på forhånd, men hun har neppe studert motstanden grundig. En feilfri Grytting Knerten skal ha en topp vinnersjanse i V65-4.

Vidåpen innledning

V65-1 er dagens store spillenøtt og sportslig er det meget bra klasse på løpet. 6 R.M.G. Lady Red vant sist på Leangen uten å imponere nevneverdig, men ser ut til å bli stor favoritt. Kusk og trener Jomar Blekkan ligger også lavt på forhånd. Jeg spiller åtte hester på samtlige V65-forslag.

Gode sjanser for Garberg

Bjørn Garberg har vinnersjanse med både 12 Vill Jerven i V65-5 og 10 My Name Is Prince i V65-6, og han har også en god vinnersjanse med 4 Hafell Bris i V65-2. Hesten har vært blant de to første i mål i hele elleve av sine tretten starter. Møter overkommelig motstand også i dag og er en motivert favoritt i V65-2.

Tohesters-lås i V65-3

Det er ingen tvil om at fireårige 3 Kvåles Ruin er den beste hesten i V65-3. Velkjørende Thomas Mjøen setter seg opp for første gang på denne vallaken i dag og han var klart optimistisk når jeg pratet med ham onsdag morgen. Det er en viss galopprisiko rundt den første svingen, men får Mjøen denne feilfritt rundt, er det trolig snakk om vinneren. Treårige 5 Classic Sun er det nærmeste motbudet. Hesten jakter sin fjerde strake seier i dag. Jeg tar sjansen og låser V65-2 på disse to kapasitetshestene.