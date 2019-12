Strålende V75-kveld på Bjerke

Bjerke byr på en flott V75-omgang i kveld. Nettavisen lanserer to bankere i jakten på sju rette.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V75 Bjerke/Drammen: Se ukens V75-sendinger gratis på Nettavisen

V4 Axevalla: Formtoppet lunsjbanker på Axevalla

Tippetips: Helgrønt for Manchester City på midtukekupongen

Oddstips: El Clasico, ligacup, bundesliga og hockey - sjekk våre analyser

Oddssingel La Liga: Ny målfest i El Clasico

Oddsdobbel: Manchester United trenger ingen storseier

Oddssingel ligacup: Everton flyr videre

Julekalender: Sjekk dagens luke

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:

Kommende lørdag er det klart for historiens siste travkjøring i Drammen. Arrangmentet krydres med Gulljackpot og spillemessig ser det høyinteressant ut. Når det gjelder V75 Julebonanzaen så innledes denne lille julaften (kommende mandag), og siden går det slag i slag hver dag (bortsett fra julaften) frem til den store finalen med Multijackpot på Axevalla nyttårsaften.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det er forøvrig nettopp Axevalla som er vertskap for den internasjonale V4-lunsjen onsdag. Og som vanlig byr Bjerke på en flott V75-omgang onsdag kveld. Og det er nettopp Bjerke det heretter skal handle om i denne artikkelen. Jeg lanserer to bankere i omgangen og min hovedbanker kommer ut i V75-3.

Gaveløp for Mikkelsens seiersmaskin

Det handler om Geir Mikkelsen-trente 4 Tangen Frikk som stod med tre overbevisende seire, før han stod igjen i starten på Forus i sin siste start. Imponerte voldsom i seiersløpet på Bjerke nest sist og har et gaveløp foran seg i V75-3 onsdag. Geir Mikkelsen tar ikke turen til Bjerke onsdag, og overlater tømmene til Eirik Høitomt. Det er som kjent aldri et minus å ha landschampionen i vognen. 1 Ramstad Kristin er en bra hest, men det vil overraske om fireåringen kan svare ut Tangen Frikk mot mål. Uten galopp skal det ikke være snakk om saken og 4 Tangen Frikk blir den ene av mine to V75-banker på Bjerke onsdag.

Rangering V75-3: A: 4 B: 1 C: 5-6-8-3-2-7

Mons er normalt overlegen

Min andre V75-banker denne onsdagen, kommer ut i V75-2 og det handler om treårige 2 Mons. Det er svak klasse på dette løpet og Mons står dessuten ypperlig til på strek som en av tre strekhester. Har vært nede på 31-tallet i to av sine tre starter i karrieren og gikk 29.9 i siste starten som var en Kriteriekvalifisering. De tøffeste utfordrerne står på 20 meter tillegg, men selv derfra hadde trolig Mons vært en bankerkandidat i dette løpet. Feilfritt bør det ikke være snakk om saken og det meste tyder på tet fra start til mål. 2 Mons med Vidar Hop som kusk blir min andre V75-banker på Bjerke onsdag.

Rangering V75-2: A: 2 B: 8-3 C: 9-5-7-4-1-6-10

Hamre med favoritten i V75-7

Det er nok en del spillere som vil gå på 2 Amazing Case og Frode Hamre i V75-7 som sin banker på Bjerke onsdag. Hoppa har en flott oppgave foran seg og sprint passer utmerket. Men hun er variabel i stridsmoralen denne dama og selv om hun vant lett på Momarken sist, synes jeg hun møter bedre hester her. Det er ellers dårlig med bankeralternativer i V5 og DD-spillet, så 2 Amazing Case bankerspilles i begge de spillformene. Men i V75 tyr jeg til garderinger.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Først med Geir Mikkelsen-trente 9 Syoss. Tapte riktignok fra tet på Sørlandets travpark sist mot gode Handsome Hank, men gjorde ikke noe dårlig løp. Stor med tre strake seire før det, ett av seiersløpene på sprint. Er kanskje enda et hakk hvassere bakfra og går til mål. 5 Mellby Frodo hadde et fantastisk 2018 med ni seire på 14 starter. Har vært mer sparsomt startet i år, men vunnet to av åtte. Kommer nå ut etter noen måneders pause med gode treningsrapporter i ryggen. De tre hestene skiller seg litt ut og står alene på de tre minste V75-forslagene.

På det aller største V75-forslaget, velger jeg likevel å betale for tre hester til. 7 Nora Noark er med enn god nok, men fra sjuendespor på en sprint blir det sjanseartet. 11 Zoot Va Bene holder hysterisk form, men fra dette sporet må det klaffe optimalt underveis. Det samme gjelder for kapasitetshesten 8 Laser Tile som er tilbake etter skadeproblemer.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 9-5-7-11-8 C: 6-3-1-4-10

V75-1 - Varmblodshopper. DNT's unghestserie. 2100 meter autostart.

Usedvanlig svak klasse på dette unghestløpet, der jeg står på tre hester på samtlige V75-forslag.

Det gikk litt i dur og moll for Bo Westergaards stallhester under lørdagens V75-omgang, og de mest spilte leverte ikke varene. Men Elite B.R. sendte en drøss med V75-spillere ut av leken, da den vant i V75-6. I dette treårsløpet sender Westergaard ut 12 Chili Volo som har vært veldig flink i sine tre første løp i Danmark. Tom Erik Solberg får sjansen i sulkyen, det er nok en fordel med tanke på den vanskelige utgangsposisjonen.

Fra Danmark kommer også 10 Lonely Lilly. Har startet hyppig i Danmark og allerede gjort 11 starter. tre andreplasser som best og han blitt kusket av en amatørkusk. Gjorde et bra løp til fjerde sist og får Dag-Sveinung Dalen opp som kusk onsdag. Det er en solid kuskeforsterkning og hun kan få sin første seier onsdag. På kapasitet er det heller ingen tvil om at 2 C.C. Eastside er god nok, men Mikkelborg-hoppa sliter med å komme seg rundt feilfritt. Gjør hun det onsdag, er hun en soleklar vinnerkandidat i dette løpet. Bak disse tre er det svært uoversiktlig, men ingen som har vist noe spesielt.

Rangering V75-1: A: 12 B: 10-2 C: 11-8-1-3-9-4-5-6-7

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

<u><b><u><br /></u></b></u>

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. Seriefinale stallansatte. 2100 meter autostart.

Det skal avvikles to løp for stallansatte innenfor V75-rammen denne onsdagen. I det første av dem står jeg på fire hester på det minste V75-forslaget og sju hester på de to største.

Nytente 7 Trick Or Treat blir min favoritt. Han var "frekk" nok til å utfordre storfavoritten Bravo Revansch fra dødens i den siste starten og holdt flott til tredje. Sterk seier fra dødens i Drammen nest sist. Selv fra et vrient sjuendespor, skal det være bra vinnersjanse.

3 Hilton B.R. presterer jevnt bra og var positiv toer sist. Det var i samme løpet som Trick Or Treat ble tredje. Fint tredjespor bak bilen og kan helt klart vinne dette. Magnus Teien Gundersen får sjansen bak 9 L.H. Starline. Hoppa står spennende til spormessig og Magnus vet å disponere sine hester underveis. Tredjevalget. 5 Lightning Exclusive vant såre enkelt sist etter en perfekt styring av Dag-Sveinung Dalen. Det er ikke spesielt tøffere mot her, men vallaken må ha det litt på sine premisser.

På de to største V75-forslagene betaler jeg for ytterligere tre hester. 4 Orlando Fortis har vist fremgang i sine to siste løp og er ikke helt ueffen med rett reise underveis. 8 Memphis Tennessee E.P. har et vrient åttendespor bak bilen, men er klart bedre enn raden. 2 Cromwells Aida skuffet i debuten for stall Anderssen, men får en sjanse til fra et bra startspor og med en bra kusk.

Rangering V75/V5-1: A: 7 B: 3-9-5 C: 4-8-2-6-1-10-11-12

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



<b><br /></b>

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

7 Lykkje Borka er strøket og dermed er det kun seks hester igjen i dette hoppeløpet. jeg betaler for alle seks på de to største V75-forslagene, men nøyer meg med fire på de to minste.

4 Tante Ragnhild ble etteranmeldt til løpet. Er tatt hjem igjen til Elise Kristine Holt etter en periode hos Kristine Kvasnes. Står fantastisk fint inne på pengene i dette løpet, som er stengt på grunnlag over 850 000 kr, men åpent for hopper inntil 3 million. Det har ikke sprudlet av Tante Ragnhild i det siste, men onsdagens oppgave kan nesten ikke bli bedre.

1 Kiro Bia Balderina kommer tilbake etter noen måneders pause. Skal være godt forberedt og må være en klar seierskandidat her. Det gjelder også for 6 Finnskog Oda som vant V75-løp på Klosterskogen i sin siste start. Motstanden er ikke veldig mye tøffere her, gitt Tante Ragnhilds svært usikre form. 3 Jærvinn S.K. har vært syk siden forrige start, men har vist bra form i lengre tid.

På de to største V75-forslagene velger jeg også å ta med 2 Arvesølv (har sjokket før og kan gjøre det igjen) og 5 Sprett Odin (strålende i seiersløpet tredje sist, men har galoppert seg bort i begge løpene etter det).

Rangering V75-5/V5-2: A: 4 B: 1-6-3 C: 2-5

V75-6/V5-4/DD-1 - Varmblods. Seriefinale stallansatte. 2100 meter autostart.

Det er ikke allverdens klasse på de to løpene for stallansatte denne onsdagen. I dette løpet velger jeg å streke for fem hester på de fleste V75-forslag.

9 Laylock Classic blir min klare favoritt. Ble treer i V75-løpet Orlando Classic ledet fra start til mål for 14 dager siden. Satt da i fjerde utvendig underveis, og så faktisk seiersfarlig ut mot oppløpet, men lederhesten hadde en polett igjen. Ga uansett en klar formbeskjed da og møter klart enklere motstand her.

2 Gretzky Boko leverte en litt skuffende debut for Frode Hamre i det samme løpet. Kom riktignok litt feil på det underveis, men det var heller ikke noe trykk i hesten mot mål. Løp i kroppen har garantert gjort godt og utgangsposisjonen er bedre denne gang. 8 King N'Swing er i form, men åttendesporet trekker ned.

6 Knight Classic er klart bedre enn raden og duger normalt godt i slike omgivelser. 4 Next Game har egentlig en fin oppgave foran seg. Er kvikk i vei og blir min femte og siste hest på forslagene i V75-6.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 9 B: 2-8-6-4 C: 3-11-10-5-7-12-1

.