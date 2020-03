Strålende V75-kveld på Bjerke

En elitetraver i årsdebut blir den ene av Nettavisens to V75-bankere på Bjerke i kveld.

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:

Det er en strålende V75-omgang vi har foran oss på Bjerke i kveld. Det nærmer seg vår og flere spennende hester årsdebuterer i kveld, ja faktisk er begge mine V75-bankere ute i årsdebut. Jeg rangerer de to bankerne noenlunde likt, den første kommer ut i V75-5.

Enorm fjorårssesong - vinner direkte i årsdebuten?

Det handler om 3 Gigant Invalley. Den tiårige Gigant Neo-sønnen eies og trenes av Truls Desserud og hesten leverte en fantomsesong i 2019. Åtte seire på 14 starter ble det da og svulmende 994 974 kr innkjørt. I kveld er det årsdebut fra et perfekt tredjespor bak bilen og normalt er det snakk om tidlig tet. Møter en annen årsdebutant i 4 M.S. Triple J, men Frode Hamre varsler at han vil gi sin hest et passivt løø underveis. Da ligger alt til rette for at Gunnar Austevoll får dirigere etter behag i tet. 3 Gigant Invalley blir den ene av mine to V75-bankere på Bjerke i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-2: A: 3 B: 4-1 C: 2-7-6-8-5

Ellevill form på Hamre-stallen

Det flyter helt eventyrlig på for Frode Hamres stall og på Momarken tirsdag ble det tre nye stallseire. Frode Hamre kusket selv to av vinnerne. På 59 kjørte løp i 2020 har Frode tatt formidable 28 seire, det er en seiersprosent på 47. I kveld sender Frode ut fireårige 2 Storm Jaro til første start i hans regi. Hesten viste veldig fine kvaliteter for Jan Roar Mjølnerød i treårssesongen og treningsrapportene fra stall Hamre er strålende. Hovedopponenten 10 Fantomet er strøket og motstanden eller skremmer ingenting. Det må være topp vinnersjanser på direkten. 2 Storm Jaro i V75-7 blir min andre V75-banker på Bjerke i kveld og bankerspilles også i DD-spillet.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 7-6-4 C: 11-3-5-1-9-12-8

V75-1 - Kaldblodseliten. 1609 meter autostart

Hamre-stallen har også veldig gode vinnersjanser i V75-1. 2 Ingbest og 6 Troll Solen er normalt overlegen sine konkurrenter i dette eliteløpet.

Frode kusker selv favoritten 2 Ingbest. Det er ingen Odd Herakles eller Ulsrud Tea med i kveld og fra andrespor bak bilen på sprint, er det mye som taler for at Ingbest leder hele veien. Men 6 Troll Solen er nok tøffere hest mot hest og kan slo kloa i spillefavoritten på en maks dag. To hester er normalt heldekk i V75-1.

Rangering V75-1: A: 2-6 B: 3 C: 1-4-7 D: 5

V75-2 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Svenskegjesten 9 Listas Spartacus pådrar seg et tungt favorittstempel i kveldens monteløp. Er en bra montehest og har ikke vært dårligere enn fire på de fem monteløpene han har gjort. Kun ett av dem er vunnet. Ledet hele veien på Jarlsberg 24. januar, og er en motivert favoritt. Men ingen banker for meg.

5 Banker Go's var bra første gang ut i regi Kristine Kvasnes. Måtte trave i dødens da, men holdt koken flott til fjerde. Var tynt jobbet foran det løpet og er nok forbedre i kveld. Første motbud. 1 King N'Swing avsluttet formidabel til tredje i seiersløpet til Listas Spartacus på Jarlsberg. Er litt variabel i prestasjonene, men kan kanskje svare ut i tet i kveld og skal tidlig på. Formsterke 10 Polar Rocky utstyres med svært dyktige Siv Emilie Løvvold og skal også med på tidlig gardering.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 7 I See U. One som var dyktig treer monteløpet på Bjerke for 14 dager siden.

Rangering V75-2: A: 9 B: 5-1-10-7 C: 3-4-2-8

V75-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kun sju hester til start i dette varmblodsløpet og fire hester skiller seg klart ut. Formsterke 6 Fougueux blir min favoritt. Vallaken imponerte ikke allverden i de par første startene her til lands, men har hevet seg mye. Står med tre strake seire nå og er meget kvikk i vei. Fra tet øker seierssjansene.

1 Aft Galley er også en mulig tetkandidat. Hamre-traveren har vist seg som en plussvariant og fra førstespor er det vinnersjanse også om han blir overflydd. 7 Four On The Floor er annen Hamre-traver i toppform, men fra sjuendespor er det litt mer sjanseartet. 2 Mega Classic har også vinnerform i kroppen og var ikke langt unna 6 Fougueux i sin siste start på Bjerke.

Rangering V75-3: A: 6 B: 1-7-2 C: 4-3-5

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Til tross for at V75-4 er et lavgrunnlagsløp for kaldblodshester, er det mye bra hest på farten og det er blitt et herlig spilleløp. Jeg tar med ni hester på det største V75-forslaget.

9 Kleppe Nido er den mest travsikre av favoritt-trioen og får mitt tips. Løvdal-traveren har vært meget god i det siste og hevet seg ett hakk. Bakspor på 20 meter tillegg trekker litt ned. Høykapable 4 Å.M. Luna årsdebuterer. Det er trolig feltets beste på ren kapasitet, men galopprisikoen er skyhøy. Galopprisiko er det også på 8 Tangen Ternar. Vant tross startgalopp sist, men møter bedre hester i kveld og har ikke råd til terrengtap nå.

Killingmo-duoen 7 Lyngås Alfa og 11 Talent Ø.K. er også klare garderingsobjekt. Lyngås Alfa var god i to strake seiersløp i november og avlegger årsdebut i kveld. 11 Talent Ø.K. vant i debuten for Killingmo, men har rotet seg bort med galopp i de to siste løpene.

På de større V75-forslagene tar jeg også med 1 Egge Loke (svak sist, står spennende til på strek i kveld), 2 Koseboen (har en viss kapasitet og kan være forbedret andre gang ut i Kvasnes-regi), samt 12 Trø Ennius (gåt bra i rutineløp og har en viss kapasitet).

Rangering V754/V5-1: A: 9 B:4-8-7-11-1 C: 2-12-5-3-6-10

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Hoppeløp venter i V75-6 og dette er uten tvil V75-omgangens mest krysskrevende løp. Jeg helgarderer på det aller største V75-forslaget.

6 Kinda Like'Em er en klar tetkandidat og kommer Wolden-hoppa dit uten å brenne for mye krutt, kan løpet være kjørt. Har imidlertid ikke startet på over fire måneder, og trenger kanskje løp i kroppen. 1 Beak's Lively er også kvikk i vei, men trolig velger Gunnar Austevoll ryggløp. Fireårshoppa har vært flink i årets to første starter, og har normalt klar fordel av sprint.

9 Firstneverfollows galopperte like etter start i debuten for Erlend Rennesvik på Biri og ble siden passivt kjørt. Er grunnkapabel og løpets klare outsider. 2 Mia Vince blir spillefavoritt. Gjorde et helt greit løp til andre i billigere omgivelser enn dette sist på Jarlsberg, men skal nok ha det litt servert.

På videre gardering er både 3 Easy Credit (overraskende bra sist) og 5 St. Malo Decoy (svak sist, men god i startene før) de som først er aktuelle. Men på det største V75-forslaget, markerer jeg altså for samtlige 11 startende.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 6 B: 1-9-2-3-5 C: 10-7-11-8-4