Strålende V75-lørdag på Leangen

Det ble suksess for Nettavisen under onsdagens V75-omgang på Bjerke. Lørdag jakter vi ney gevinster i V75 på Leangen.

Her ser du lørdagens V75-omgang fra Leangen gratis. Sendingen starter kl 12.00:

Det er en herlig V75-omgang som venter på Leangen lørdag. Jevnt over gode spilleløp, selv om det ganske stor forskjell på hestene i noen av løpene. Jeg spiller med kun en banker i V75, selv om det finnes flere mulige alternativer.

Onsdag kom jeg ikke i land med V75-forslagene til Bjerke på Nettavisen, men på Eksperten ble det likevel kanonsuksess.

Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

På forslagene på Nettavisen jeg både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4.

På Eksperten laget jeg to alternative siste info forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte jeg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte jeg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Totalt omsatte Nettavisen for ca kr 54 000 i V75 til Bjerke onsdag, mens det ble 455 628 innspilt på de ti andelslagene som gikk inn med sju rette.

Da får vi håpe tipsformen sitter i til lørdagens V75-omgang på Leangen. Det er en bane jeg flere ganger har høstet store triumfer på i V75 de senere årene. Min V75-banker denne lørdagen kommer ut allerede i V75-1.

Taper ikke feilfritt

Det handler om tøffingen 9 Stumne Fyr. Vallaken har alltid vist stor kapasitet, men mon tro om hesten noensinne har vært bedre. Nest sist tok hesten en kruttsterk V75-seier på Bjerke. Og som stor favoritt innfridde seksåringen sitt store favorittskap i V75-7 på Bjerke og kom alene til mål. Motstandsmessig er det mer enn overkommelig lørdag og uten galopp så skal Ole Johan Østre sitte bak en vinner. 9 Stumne Fyr blir min V75-banker på Leangen lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-1/V5-3: A: 9 B: 1-2-5 C: 4-6-3-10-8-7

<br />

Malmin med mulig bankerkandidat

I V75-6/V4-3/DD-1 vurderte jeg også lenge å bankerspille 9 Roi Du Monde og Kristian Malmin. Hesten var kanongod vinner av V75-2 i Drammen like før jul. Tross dødens store deler av løpet, avviste hesten lett storfavoritten Jackson Avery mot mål. Var også en god del betrodd i et V75-løp på Bjerke i romjulen, men fikk det løpet helt ødelagt fra lederryggen da lederen ga seg på siste bortre. Har en meget passende oppgave foran seg lørdag. 9 Roi Du Monde bankerspilles på det minste V75-forslaget, bankerspilles i V4-spillet og blir også min DD-banker.



I V75-spillet tar jeg med en hest til på de større forslagene. 10 Strong Case er klart bedre enn raden og og uten galopp er det den klare hovedutfordreren til Roi Du Monde. Går også ned litt motstandsmessig denne lørdagen.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 9 B: 10 C: 8-4-6-2-1-11-12-5-7-3

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Klart skille på hestene i dette løpet og jeg står på to hester på samtlige V75-forslag. 1 Indigo River var rett og slett strålende i seiersløpet sist etter å ha forsert seg til tet 800 meter fra mål. Gode hester som Unique Creation og Tayno Destrier var hhv toer og tredje i mål i det løpet og slike hester finnes ikke i dette løpet. Forsvarer nok ikke innersporet sitt her, men det løser seg nok underveis.

9 Yesyesyes er det klare motbudet. Den Veronika Bugge-trente vallaken spurtet som en vind til andreplass, etter at det meste ble feil underveis. Lørdag setter landschampion Eirik Høitomt opp som kusk og han får som kjent fart på det meste. De to hestene skiller seg klart ut i V75-2 og her spiller jeg dobbeltbanker.

Rangering V75-2/V5-4: A: 1-9 B: 8-5 C: 11-2-12-7-3-4-6-10

<u><br /></u>

V75-3/V5-5 - Varmblodshester. Norskfødte. 2140 meter autostart.

Det er ikke allverdens til klasse på dette løpet i grunndivisjonen. Jeg står på fem hester på de fleste V75-forslagene, og sju hester på det største.

1 Kiss Me blir min favoritt. Thomas Mjøen kommer helt sikkert til å forsvare sitt innerspor med den formsterke hoppa og selv om det er 2100 meter, velger han også trolig å sitte foran. Motstanden er ikke verre enn at det kan holde helt inn, men sprint hadde nok være å foretrekke.

12 Locamotion holdt koken strålende fra dødens til andre i seiersløpet til Kiss Me sist på Leangen. Har tunge avslutninger å by og favoriseres nok av det er full vei. 3 R.M.G. Lady In Red leverte bra som treåring i fjor og årsdebuterer. Fra et fint tredjespor, setter jeg henne inn som tredjevalg. 5 Take It Easy kan vinne et slikt løp fra dødens på en god dag. Vallaken varierer dog litt i prestasjonene, men er et klart garderingsobjekt. 6 Alcatraz er klart bedre enn raden og ble sjenert til galopp ut mot oppløpet sist. Blir lite spilt lørdag, men kan overraske.

På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for 11 Constituion (spurtet flott sist) og 10 Girogio B.R. (vant sist og med full klaff kan det bli seier igjen).

Rangering V75-3/V5-5: A: 1 B: 12-3-5-6 C: 11-10-7-4-9-8

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. Eliten. 1640 meter autostart.

Spor etter grunnlag i dette varmblodsløpet, og jeg låser løpet på tre hester på samtlige V75-forslag.

9 Robin G.T. blir den klart minst spilte av mine tre utvalgte, men likevel setter jeg den tidligere ungheststjerne først. Var meget positiv første gang ut i regi Vegard Lundstrøm Wolden og hadde det klaffet bedre underveis, hadde det blitt seier.

5 Avery pådrar seg et tungt favorittstempel. Vant lett fra tet sist på Momarken og det lukter tet igjen. Men har vært veldig variabel den siste tiden og er ingen gitt vinner selv fra tet. Så er det 4 Bestbyarsenal som nok er den tøffeste av disse tre. Formen er strålende og Magne Olsen varsler offensiv kjøring underveis.

De tre hestene skiller seg ut slik jeg ser det. Formsterke 3 Marino D.V. er mitt klare fjerdevalg, for de som ønsker ytterligere gardering.

Rangering V75-4/V4-1: A: 9 B: 5-4 C: 3-1-8-7-10-11-2-6-12

<u><br /></u>

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

De store profilene glimrer med sitt fravær i dette kaldblodsløpet, men jeg nøyer meg med fire og fem hester på de to største V75-forslagene.

6 Valle Gulla er mitt klare objekt i løpet. Hoppa til Kristine Kvasnes var strålende toer nest sist på Bjerke, men måtte brenne kruttet litt for tidlig på Jarlsberg i V75 sist. Ble likevel fjerde og har et veldig fint løp på papiret lørdag. 9 Vill Jerven har egentlig et veldig fint løp på papiret, men var helt under båten på Bergsåker sist. Men tilbake på hjemmebanen, fungerer nok hesten bedre. Klart garderingskryss.

Oppkomlingen 3 Holene Stjernen har klasket til med tre strake seire. Det har vært mot helt andre hester enn han støter på lørdag. Men fra strekposisjonen skal han likevel tidlig med. 7 Sæter Fia vant i billiger omgivelser sist, men var likevel bra. Tas med på de to største V75-forslagene. På det største forslaget, betaler jeg også for lite spilte 12 Theodor. Gamlingen er i knallform. Femte sist gikk han i skikkelig nærkamp med storfavoritten Eik Odin, men galopperte inn i mål.

V75-5/V4-2: A: 6 B: 8-3-7-12 C: 14-5-8-11-15-2-10-1-13-4

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2140 meters voltestart.

Tradisjonsrike Troll Jahns æresløp avrunder lørdagens V75-omgang og det er også det beste spilleløpet i omgangen. Jeg står på åtte og ni hester på de to største V75-forslagene.

Hoppere er tilgodesett ned 20 meter i dette løpet og det betyr at favoritten 2 Trø Hera har gode forutsetinger fra strek. Hadde en strålende fjorårssesong og gikk også fint i årsdebuten på Bjerke forrige lørdag. Med det løpet i kroppen, er hun nok ytterligere forbedret denne lørdagen. 12 Pave Faks er nok den beste hesten og som vanlig er denne høyaktuell i feilfri utgave. Har trent fint i vinterpausen og er nok godt forberedt.

6 Bokli Teddy burde vel holdt unna for Helle Spik sist, men tapte i siste steget. Er rask og lettplassert og en tidlig gardering. 8 Tante Ragnhild er alltid aktuell om hun får løpet på sine premisser. 1 Mine holdt hysterisk form på høstparten. Ga seg mye i årsdebuten forrige lørdag, men havnet da i dødens. Lørdag blir det nok smygløp fra innersporet på strek. Får plass på de fleste forslagene.

Viksås-duoen 7 Stumne Scott og 4 Arvesølv er begge i bra form og tas med på de to største V75-forslagene, i likhet med tøffingen 9 Jardar. På det aller største V75-forslaget finner jeg også plass til 10 Will Prinsen. Er på vei opp i form og skulle noen av forhåndsfavorittene rote seg bort, kan han overraske.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 2 B: 12-6-8-1 C: 7-4-9-10-3-11