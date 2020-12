Strålende V75-omgang fra Sverige

Dagens beste banker lar seg rett og slett ikke stoppe? Superobjekter i DD-spillet! Du blir vel med oss i jakten på storcashen fra Sverige søndag?

Lerum med knallsterke V64-tips til Kalmar 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891



Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for. Gikk du glipp av følgende:

V64-2 : 10 Alex T.H. – Er bedre enn raden, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den her. Feilet med krefter igjen sist, kom tilbake på oppløpet, og kjørte seg bom fast. Gangen før avsluttet den bra etter sene luker, og kom til mål på en knallgod tid. Står i et perfekt spor i volten, den kan åpne, og med flyt er den helaktuell i et løp som dette. Se også litt opp for 13 Gigantic Star som satt fast mot gode hester i kulissene sist.

V64-4 : 10 Artemide Zack – Havnet på vingel sist, og ble bakket ned. Gikk bra mellom hester på oppløpet, og fullførte fint på en bra tid. Hestene til Dahlen er på riktig vei nå, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Artemide Zack må passes i et løp som dette.

Romme byr på en helt strålende V75-omgang denne søndagen, og her skal vi i lukene. Mye snadder er jobbet frem, og spesielt i DD-SPILLET er objektene HETE! 6 Roli Eld banker vi i innledningsløpet, og her er det bare å ta rygg på følgende:

V75-1 : 6 Roli Eld – Ble spurtet ned helt oppunder mål i debuten for Reden sist, og var bra direkte. Vi tror dog ikke den hadde tapt det løpet om Kihlström hadde kjent hesten bedre. Er trolig ytterligere forbedret til denne oppgaven, motstanden er overkommelig, og vår klare feeling er at Roli Eld tar seg av dette. Er en motivert favoritt som også vi tror MYE på.

V75-2 : 2 Power Blaster – Småskummelt oppgjør, og her kan det skrelle. Vår ide hadde faktisk kun 3% av innsatsene på seg når dette tipset ble lagt ut, og det mener vi er feil. Var ikke tom i kulissene når den travet 14,2/2140ma nest sist, og feilet også med krefter igjen sist. Er bedre enn raden, den står riktig til her, og må helt klart tas på alvor.

V75-3 : 11 Valle Borka – Her er det åpent, og en bred gardering kan vise seg å være riktig. Vi setter favoritten knepent først da denne har vist form på slutten. Fullførte klart bra sist, og gikk dessuten en fin tid. Her er det overkommelig i mot, og feilfritt duger den svært godt. SPILLES!

V75-4 : 6 Rocky Tilly – Var utrolig god på samme tid i fjor, og nå virker den å være på vei mot den samme superformen også i år. Ble sittende bom fast på en knallgod tid sist, mens den gikk PIGG i mål etter sene luker nest sist. Har hatt en liten pause etter det siste løpet, men rapportene er fine, og dette er et helt riktig løp for Rocky Tilly. Lar seg rett og slett ikke stoppe?

V75-5 : 2 Showtime Jackflower – Har sett utrolig bra ut på slutten, og det har blitt to enkle seire. Nest sist jogget den altså en 13-tid fra tet, og var ikke helt tom på det. Er veldig kjapp fra start, her burde det bli tet, og da kan den umulig bli enkel å ha med å gjøre. Elsker dessuten å gå med sko på alle fire. SPILLES!

V75-6 : 9 Highsurprise Laday – Har gjort tre løp for sin nye trener, og den har bitvis vært positiv. Nest sist gikk den 13,0/1640ma fra dødens, og var strålende i nederlaget. Var da kun slått med hals av 5 Mellby Hope som blir betydelig mer spilt her. Highsurprise Laday er blitt behandlet etter det siste løpet hvor den ikke var helt på topp, den står i et perfekt smygspor, og får opp supertalentet Magnus Djuse i «jollen». Slår til som en ordentlig godbit? DETTE ER SØNDAGENS BESTE OBJEKT!

V75-7 : 4 Selfie Brodde – Så rett og slett helt fantastisk ut sist, og dette blir garantert et stort skrik i dag. Ble sittende bom fast, den så smellfin ut som fulltanket over mål, og skulle den se slik ut i dette løpet, ja, da skal noen og enhver få kjørt seg. Må naturligvis prøves, og Emilia Leo er også optimist. SKAL MED PÅ ALT!