Strålende V75-omgang fra Tingsryd

Bankeren lar seg ikke fange fra tet? Stjernesmell varslet form direkte etter pause sist! Våre oppdaterte V75-vurderinger er klare! Du går vel ikke glipp av dem?

Lerum med nye solide V64-vurderinger 13. august - Kr.1 728 ble til Kr.8 902!

Det ble ingen verdensrekord for Odd Herakles, men bankeren vår travet 18,5, og bedre enn det er det vrient å levere! Ellers innfridde vår herlige ide, New Young (4-valg - delt seier), og den store bongen på Kr.1 728 satt som den skulle. Her kunne man hente ut deilige Kr.8 902,-. Følgende info ble servert på New Young:

V64-4 : 9 New Young – Har kun en helt OK rad, og den ser ikke ut til å bli veldig mye spilt her. Vær dog litt OBS på at den varslet superform sist, og kom voldsomt tilbake etter å ha blitt grovt hindret på siste bortre. Vår klokke viste da 12,5 s 500m med krefter igjen. Står i et spennende smygspor nå, og med tempo duger den i et løp som dette. KAN SKRELLE!

Herlig V65-opptur på Øvrevoll 13. august - ikke langt fra kassa...

Birgers store system (fire andeler a Kr.1 000) var ikke langt unna å plukke med seg hele kassen på Øvrevoll torsdag. Nå ble det dog en solid trøst, og fantastiske Kr.51 128 i utbetaling. Vi gratulerer de som kjøpte seg en andel i systemet!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Tingsryd står for dagens HØYDEPUNKT, og på banen som er 1609m venter en herlig V75-omgang. Bankeren brukte vi egentlig ikke veldig lang tid på å finne, for nå må vel 1 Racing Mange (V75-5) få seg en seier igjen? Tet og slutt, og vi spekulerer ikke!

Ta rygg på følgende:



V75-1 : 7 Velasquez Gar – Jevnt innledningsløp, og her kan det være smart å plukke med seg noen hester. Vår ide blir ikke mye spilt, men er knallgod, og MÅ passes. Feilet umotivert ca 900m fra mål i comebacket, tapte mye, men kom råsterkt tilbake i kulissene, og varslet full form. Er kuskeplusset nå, den har fått en blåser i kroppen etter pause, og her er altså vi på vakt. SPILLES!

V75-2 : 2 Bruno Jet – Er en lovende 3-åring som vi har en klar feeling av at vil vise seg ordentlig frem her. I debuten for Dahlen sist fungerte den ikke optimalt, og balansen vil bli endret til denne starten. I Italia var den veldig kjapp fra start, og det kan bli tet om den løser slik her. Vi liker dessuten at den er kuskeplusset med Jepson, og dette må være et bra spill i løpet!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 1 Toto Barosso – Blir KNALLHARDT betrodd, men vær OBS på at den matches mot Derby om under en mnd, og dette løpet er ikke akkurat det viktigste. Sliter dessuten med munnen sin, og innersporet var nok det man ikke ønsket for hingsten etter Ready Cash. Kan naturligvis vinne, men vi nøyer oss med å sette den først, og avstår fra et bankerspill.

V75-4 : 3 O.M. Escobar – Hadde kun 4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og blir neppe mye spilt. Har fått to løp i kroppen etter at den skiftet trener, og spurtet ordentlig bra etter et passivt opplegg sist. Er lynrask fra start, og kan neppe få en spesielt mye bedre oppgave enn dette. MÅ MED PÅ ALT!

V75-5 : 1 Racing Mange – Har en SMELLFIN oppgave foran seg her, og nå kommer vel det en seier igjen? Gikk fullt godkjent sist, og formen virker å være veldig bra. Er brennkvikk fra start, og det er ikke enkelt å hente en lengde på denne banen. Fra tet skal det en utrolig bra hest til for å plukke den ned, og storfavoritten er veldig motivert.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 2 Key Mom – Er i superform, og var knallgod i nederlaget sist. Får opp Jepson i «jolla» nå, sporet er perfekt, og dette ser helt riktig ut på forhånd. Plasseres foran 5 Kick The Dust Ås som feilet fra seg en 10,7-10,8 tid sist. Disse to skiller seg ganske klart ut.

V75-7 : 4 Oliveria – Småskummel finale hvor det kan skrelle til. Vår ide debuterer for Stall Lövgren, og vi gir den en sjanse direkte. Husk på at dette er en hest som er LYNRASK fra start, og her blir det fort tet/eventuelt rygg leder. Man fester på en BIKE, og den vant fra tet med akkurat en slik vogn tredje sist. Slår til som en frekkis?