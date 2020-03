Strålende V75-omgang i Østersund

Vi byr på to bankere til søndagens V75-omgang i Østersund.

Det er Sverige som gjelder for travsporten i disse Coronatider og søndag er det duket for en kanonspennende V75-omgang i Østersund. Forrige søndag ble det omsatt for skyhøye 20,1 mill i V75 på Färjestad og kun en spiller maktet sju rette. Det var en kupong på kun 96 kroner, levert via atg.se.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

Høy omsetning blir det garantert også søndag. Det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig til denne omgangen. Artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Snoken har hatt noen voldsomme gevinster i mars og de to største høydepunktene fant sted på Mantorp i V75 søndag 1. mars og sist lørdag i den store jackpotomgangen i V75 på nettopp Bergsåker. I tillegg ble det klaff for alt som var av forslag i fredagens V65-lunsj på Bergsåker.

KJEMPESUKSESS I V75 PÅ MANTORP SØNDAG 1. MARS

Nettavisens svenske samarbeidspartner, Snoken, fikk gedigent klaff med sine V75-tips til Mantorp denne søndagen. Hele ni andelslag på Eksperten suste inn, med mektige gevinster. De fordelte seg slik:

2 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 84 909

3 andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 84 909

2 andelslag med fire andeler a kr 300 - utbetaling kr 86 522

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 90 204

1 andelslag med fire andeler a kr 200- utbetaling kr 90 204

Totalt ble det omsatt for kr 10 600 på Snoken sine andelslag til Mantorp denne søndagen. INNSPILT FORMIDABLE 777 887 KR.

Snoken med STORESLEM på V75 - Alt satt på Bergsåker 21. mars!

SNOKEN gjorde rent bord og traff på ALT! Totalt ble det solgt 29 andelslag med Snoken på Eksperten, og alle disse gikk inn med sju rette.

* Sju andelslag med fire andeler a kr 250 betalte ut kr 28 165 hver seg

* Fire andelslag med ti andeler a kr 100 betalte ut kr 28 165 hver seg

* Seks andelslag med fire andeler a kr 300 betalte ut kr 28 665 hver seg.

* Seks andelslag med fire andeler a kr 500 betalte ut kr 29 291 hver seg

* Fire andelslag med ti andeler a kr 200 betalte ut kr 29 291 hver seg

* To andelslag med fire andeler a kr 750 betalte ut kr 30 917 hver seg

Totalt ble det 836 549 kr innspilt av en omsetning på andelslagene fra Snoken på 41 730 kr. Totalt omsatte Nettavisen for 224 000 på Eksperten i V75 på Bergsåker forrige lørda.

Full klaff i V65 på Bergsåker fredag 27. mars

Det ble full klaff for tipsene til Snoken på Bergsåker fredag. Bankerne 1 Eld Tekno og 5 Hail Mary innfridde veldig enkelt og storoutsideren 5 Wasa Rebel i V65-1 var også med på V65-forslagene. V65-forslaget på Nettavisen med innl. pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 047 kr og det ble naturligvis klaff for samtlige andelslag på Eksperten.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg. I spillboksen under kan du kjøpe Lyntoto til lørdagens V75 på Solvalla. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nå retter vi fokus mot V75-løpene på Østersund søndag og husk at søndagskonseptet i V75 innebærer en krone i rekkepris i motsetning til 50 øre rekken som det er i de ordinære lørdagsomgangene. Snoken spiller med to bankere denne søndagen og hovedbankeren er en elitehest som gjør årsdebut.

Superman er normalt bare best

Det handler om norskfødte 2 Shocking Superman i V75-5. Hesten som blant annet ble toer i Norsk Travderby i 2017, da i regi Bjørn Goop står med snaue 2 mill kr i grunnlag og etter 2018-sesongen, ble hesten overtatt av Oscar Berglund. Han har fått bra dreise på kapasitetshesten og i sin nest siste start i fjorårssesongen vant hesten Silverörnen på Solänget på knallsterke 10.7/2140 meter og tok hjem hele 200 000 SEK for den seieren. Søndag er det årsdebut og Berglund er meget fornøyd med det hesten har vist i trening. Motstanden er bra, men heller ikke mer. Startsporet er i tillegg ypperlig og det må være en strålende vinnersjanse på direkten. 2 Shocking Superman blir vår hovedbanker i V75 og bankerspilles også i V4-spillet.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

<b><br /></b>

Linderoths talent vinner

Snokens andre V75-banker denne søndagen, er også en hest som gjør årsdebut. 4 New Direction vant to av ni løp som treåring og viste prov på flott talent ved flere anledninger. Galopperte seg bort noen ganger, men støter på svært overkommerlig motstand i årsdebuten. Trener og kusk Per Linderoth har funnet en flott oppgave til sin hest i V75-3 og 4 New Direction blir Snokens andre V75-banker i Østersund søndag.

Berglund/Leo også med DD-bankeren

Duoen Oscar Berglund som trener og Emilia Leo som kusk har ikke bare vinnersjanser med Shocking Superman i V75-5. De har også en ypperlig seierssjanse med 4 Pleasure for Cash i V75-6/DD-1. Den høykapable vallaken debuterer for Oscar Berglund søndag og på kapasitet er det ingen tvil om at hesten er best i feltet. I en herlig DD-omgang, setter vi vår spik på 4 Pleasure for Cash i DD-1.



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

<b><br /></b>

"Bergenser" kan overraske i V75-4

Det er som vanlig godt med kaldblodsløp når det er travløp i Østersund og tre av de sju V75-løpene denne søndagen er forbeholdt kaldblodshester. Jan Ove Olsen har etterhvert bodd i Sverige en god del år nå og eks-bergenseren har sin base på Hagmyren. Der har han full stall og i V75-4 sender han ut 8 Gnällspik i den andre starten i hans regi. Gjorde et flott til andre første gang ut i Gävle for snaue tre uker siden og Olsen varsler om skoløs fremme denne søndagen. I et jevnt felt, er Gnällspik et opplagt kryss.