Strålende V75-omgang med banker fra Norge

Finalen av StoChampionatet skal kjøres - vi varsler for en mulig skrell! Bankeren vet ikke hvordan det er å tape... Våre oppdaterte V75-tips er klare, og husk også på at du kan følge all spenningen GRATIS hos oss!

Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt. Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.



V65-5 : 6 Philip Lyn – Har en drømmeoppgave foran seg i kveld, og dette dreier vel seg om tet og slutt? Leverte en TUNG sluttrunde sist, og vi har knapt nok sett den bedre funksjonelt på svært lenge. Nå kommer den ut på sin beste distanse, og fra dette sporet skal den suse til tet. Vi tviler på om 10 Mye Faksen som matches mot et V75-løp i Harstad vil bli kjørt veldig hardt med etter et lengre avbrekk, og det er nå man må prøve Philip Lyn!

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.



V64-1 : 8 Balsamine Font – Er BEST, og tar seg av innledningsløpet til bra odds i lukene? I debuten i Sverige tredje sist så avgjorde den veldig enkelt, og vi hadde da 11,0 s 800m på klokken. Så var den ute i storløpet med en million i førstepremie nest sist, og da feilet den fra seg en meget god plassering samt en lav 12-tid over 2140ma. Sist feilet den som svært godtgående i den siste svingen, og hadde travet langt ned på 11-tallet uten galoppen. Har gått med sko på alle fire, men nå rykkes dem. Er en banker for de frekke!

V64-6 : 4 Eric The Eel – En svært fin V64-finale venter, og dette er ikke helt lettløst. Det er nemlig jevnt blant de beste. Vår ide har sett SUPERBRA ut i Danmark, og kommer med toppform. Spurtet knallbra sist, mens den var enorm fra dødens nest sist. Har MYE inne, og burde egentlig hatt et høyere grunnlag enn hva den har. Prøves som et helfrekt objekt i finalen!

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

V64-5/DD-1 : 4 New Direction – Er en ung hoppe under en rivende utvikling, og den gikk et meget sterkt løp i kulissene etter startgalopp sist. Kom knallsterkt tilbake, og vi gav den et stort pluss i kanten. Minuset i kveld er at den skal gå med sko bak, og det trekker noe ned. Skal uansett regnes. 7 Young Highness – Ble sittende bom fast i det samme løpet, og likte tydeligvis å få opp en ny kusk. Er ikke ueffen med klaff.

V64-6/DD-2 : 2 Aramis Bar – Var solid i nederlaget mot 10 Hail Mary tredje sist. Var så langt under pari nest sist. Nå sist fullførte den sterkt, og gjorde igjen et solid løp. I kveld rykker Goop bakskoene på Aramis Bar, den er kjapp fra start, og fra dette sporet kommer nok Goop til å være på hugget direkte. Skulle han lykkes med å ta seg til tet så er fort dette løpet over, og den er spillbar i kveld.

Sendingen begynner klokken 12.30 / V75-1 begynner klokken 15.00



En av årets fineste V75-omganger kjøres på Axevalla i dag, og vi skal altså få oppleve finalen av StoChampionatet med 1,2 millioner til vinneren. Bankeren kommer dog fra Norge, og vi landet til slutt på 6 Elegant Ima som dagens beste banker. Ser ut til å være noe langt utover det vanlige, og vi tror altså at den vinner igjen. Ellers ser det ikke veldig enkelt ut, og ingen skal bli overrasket om vi kan få en skikkelig storutbetaling i denne omgangen. Vi skal til lukene med følgende:

V75-1 : 3 Erling – Er en hest vi holder veldig høyt, og den skal bli svært spennende å se i debuten for Steen Juul. Steen er fornøyd med den i jobbene, og rykker skoene på den direkte. Han forteller rett ut at Erling matches mot de litt større løpene i Danmark, og fra et nydelig spor gir vi den tipsnikken direkte. Det er nå denne skal spilles, neste gang kan det være for sent… 12 Van Gogh Z.S. – Var under pari sist, men da skal man også vite at den gikk med sko på alle fire. Nå rykkes skoene, og det er et STORT pluss for denne vallaken etter Love You. Drar stor fordel av det lange oppløpet på Axevalla, og er selvskreven på bongen.

V75-2 : 5 Expensive Attitude – Så enormt bra ut i årsdebuten nest sist, og den fikk to klare pluss i kanten av oss da. Nå sist feilet den, men det var ikke hesten sin feil da det var kusken som greide å kjøre oppi foranliggende ekvipasje i den første svingen. Blir SOLID kuskeplusset med Adielsson nå, og leverer den som nest sist har den en solid mulighet til å ta seg av dette jevne hoppeløpet. 12 Rexine – Er veldig bra, og fra springsporet kan den komme fykende direkte. Vi skulle naturligvis hatt opp Goop her, men får bare Korfitsen til styringen så dukker nok denne opp på foto. Formen er nemlig god.

V75-3 : 3 Jaxon V.S. – Kunne stått med tre strake seire med flyt, og dette er en ordentlig god 4-åring. Var på vei til å blåse rundt feltet nest sist, men feilet da på den siste svingen. Sist fikk den sene luker, og kom til mål med krefter igjen. Må med på alt! 13 Galileo AM – Er nok den beste hesten i feltet på ren kapasitet, men henger ikke alltid like bra sammen. Dukker opp på foto om den bare leverer på sitt beste. 2 Vice Versa Diamant – Jakter stolpe i programmet, og er ordentlig bra. Vant sikkert sist. Sporet er vi usikker på om den takler, og vi stoler ikke fullt ut på den fra et slikt spor.

V75-4 : 6 Elegant Ima – Har imponert noe kolossalt, og virker å være noe langt utover det vanlige. Avgjorde utrolig enkelt sist, og viste 10,4 s 800m med krefter igjen. Går nok en 12-tid om nødvendig, og favoritten er motivert. Velger man å spekulere så glem ikke 1 Hennessy AM. Feilet i en trang situasjon sist, men så helt enorm ut i debuten for Kim Pedersen nest sist. Har MYE inne, og det er denne vi frykter klart mest.

V75-5 : 10 Mellby Harissa – Skulle naturligvis vært med i hovedløpet, og den kunne også ha vunnet årets StoChampionatet. Feilet i en noe trang situasjon i den første svingen i sitt forsøk, men kom helsvett tilbake, og gikk PIGG i mål etter altfor sene luker. På klokken stod det 13,3/2200m. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og skal stå først på ranken. 11 Milady Grace – Vi var inne på at dette kunne være årgangseneren i fjor, og det er en hoppe vi holder SKYHØYT. Debuterer nå for Daniel Reden, den får på seg en BIKE for første gang i karrieren, og vi skal ikke ryke på den i debuten for en av verdens beste travtrenere. DOBBELTBANKER!

V75-6 : 6 Une Etoile Gar – Var ENORM i fjor, men har ikke vært like bra i år. Har riktignok ikke hatt veldige marginer med seg, og gikk et fullt godkjent løp fra dødens på Double Exposure sist. Skulle Une Etoile Gar greie å komme seg foran så er nok dette løpet over, og det er en motivert tipsener. 10 Tessy D’ete – Spurtet voldsomt på Bjerke sist, og knep seieren. Er en steingod, og herdet hoppe som vil dra stor nytte av det lange oppløpet på Axevalla. Kan blåse alt om det bare blir litt tempo. 7 Calina – Har superform, og var bunnsolid i nederlaget sist. Er ikke mye dårligere enn de beste på ren kapasitet, og velger man å spekulere litt utover favorittene så er Calina aktuell.

V75-7 : 9 Mahma Lane – Holder vi HØYT, og den vant sitt forsøk helt ubrukt via 09,6 s 800m. Er perfekt matchet av Peter Untersteiner inn mot denne oppgaven, den står i et nydelig smygspor, og vi er klart inne på at denne tar seg av finalen. Distansen takler den normalt bedre enn de fleste. 7 Award Kronos – Kan være sjokket i årets utgave av StoChampionatet. Ble ikke kjørt med i forsøket, men avsluttet enormt, og hadde full spenst over mål. På klokken stod det 10,1 s 800m. Er ikke mye dårligere enn de beste på ren kapasitet, og med flyt kan den skrelle. 3 Diana Zet – Har vunnet det meste, den står i et bra spor, og fra tidlig tet har den naturligvis en fin sjanse i finalen. Så veldig bra ut i forsøket, og vant sprettlett via 12,2 s 800m. 5 Ganga Bae – Er den siste vi plukker med, og også denne var fin i sitt forsøk via 10,7 s 800m. Skal gå skoløs på alle fire for første gang, og med flyt dukker den opp på foto.