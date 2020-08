Strålende V75-omgang med NM for stallansatte

Åpen og spennende V75-omgang i Bergen! Vi har naturligvis lagt ned mange timer med menyen, og byr på flere HETE OBJEKTER som du ikke vil gå glipp av. Husk også på at du kan se alt hos oss, og sendingen begynner allerede klokken 12.00.

Bergen Travpark byr på en åpen, og svært spennende V75-omgang lørdag. Flere av løpene er mildt sagt krevende, og ingen bør bli overrasket om dette gir solid betalt. Lørdagens beste banker kommer ut i V75-2, og der står 2 I.D. Ownersdestiny alene. Er en topphest i grunnlaget, den bli SOLID kuskeplusset med Bjørn Steine, og fra et nydelig spor bak bilen ser det opplagt ut. ALL IN!

V75-1 : 12 Troll Svenn – Rader opp i stor stil under sal, og den er knallgod i denne stilarten. Vær dog litt OBS på at den var helt sjanseløs fra 40m tillegg i fjorårets Rappfots Æresløp, og i år står han på 60m… Er bedre i år, men det er likevel ingen hest vi ønsker å stå alene med i V75-innledingen. 4 Ramstad Kristian – Har trent 26 på distansen under sal, og det er positive toner å spore fra trenerhold. Er en vinnerhest, den har en passende oppgave foran seg, og vi plasserer den i a-gruppen direkte. Kan fort vise seg å være en meget spennende hest under sal. 2 Tenk Nå Dina – Gikk 26,5/2140mv i sin montedebut nest sist, og vant da veldig enkelt uten å være helt optimal aksjonsmessig. På sitt beste går den under 25 på distansen, og da skal Troll Svenn få flytte litt på seg for å hente tilleggene.



10 Ard – Debuterer under sal, og slikt er alltid spennende. Har en grunnkapasitet som er god nok, og skulle den trives i denne stilarten så dukker den fort opp langt der fremme. 1 Jeksa – Rørte det til for seg i sin montedebut, og det er vrient å si hvor bra den er i denne stilarten. Er ikke veldig «modig», og her skal den altså trekke et felt. Det kan gå, men det trenger ikke å gjøre det. Rytteren er knallgod, og det veier naturligvis litt opp.



13 Bacchus Ø.K. – Var tredje i det tilsvarende løpet i fjor, og trives med Inga Lamvik. Har en tung oppgave i år, men er fakta såpass bra at den kan skrelle om de heteste skulle være under pari. 5 Alve Frøkna – Har gjort to monteløp, og det har blitt en enkel seier, mens den ble sjenert til galopp 9. juli. Har overlydsfart i kroppen sin, og er ikke ueffen med klaff.

Vår rangering : A : 12-4-2 B : 10-1-13-5 C : 11-3-14-8-6-9-15-7

V75-2 : 2 I.D. Ownersdestiny – Var tett i halsen sist, mens den var god i nederlaget nest sist. Får opp svært lovende Bjørn Steine i «jolla» på lørdag, og det er et solid kuskepluss. Sporet passer dessuten perfekt, og motstanden er ikke egnet å skremme. Lar seg rett og slett ikke stoppe?



11 Brage Hindø – Stall Hamre sender altså denne kapasitettraveren til Bergen direkte etter en lengre pause, og da vil vi anta at den har trent meget bra. Kan «ALT» på en god dag, og får stå som løpets klare outsider. 6 Matchplay S.S. – Har vel ikke utviklet seg som vi kanskje trodde den skulle gjøre, men gjør likevel stadig fine innsatser. Fullførte bra sist (gikk 14,4 s 300m), og tapte kun for gode Abrakadabra da. Kusken er bra, og på sitt beste er hesten god nok til å dukke opp på foto. 5 Barbarian Division – Er MILEVIS bedre enn raden, og kan overraske om vår soleklare favoritt skulle prestere under pari. Sist feilet Barbarian Division med krefter igjen i stengt posisjon på oppløpet, mens den nest sist avsluttet sterkt i løpet som kanonen Strong Pepper vant. Må med om man først begynner å gardere.



3 Counterstrike – Er ikke så verst på sitt beste, men svinger i prestasjonsnivået. Har den først dagen så trenger den ikke å være helt borte.

Vår rangering : A : 2 B : 11-6-5-3 C : 4-9-1-10-7-12

V75-3 : 1 Master Joshua – Skummelt løp med få helt sjanseløse hester. Vår ide er brennkvikk fra start, og kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette. Var dessuten klart godkjent i nederlaget mot gode hester som Ajax Miguan/Wishmaster sist, og kommer til Bergen med flott form. PASSES!



8 Double Trouble E.P. – Svinger det litt av, men ikke mange i dette feltet er bedre på ren kapasitet. Vant enkelt på 13,4 nest sist, og en slik tid rekker normalt langt her. Ikke like bra sist, men nå er Svein Ove Wassberg tilbake i vognen, og selv fra et dårlig spor er denne selvskreven. 11 Champlain – Må det ha vært noe med sist, og vi setter en strek over den innsatsen. Var god til seier nest sist, mens den feilet fra seg en andreplass bak knallgode I.D. Ownersdestiny tredje sist. Duger på sitt beste, og den må ikke «sages» etter innsatsen sist. 4 Lily Bourbon – Spurtet sterkt i et løp som meget gode Independent Baby vant nest sist, mens det ble galopp sist. Leverer den som nest sist så er den med helt i fremste rekke. 3 Vicky Vaiting – Er flink å henge med, den er travsikker, og kan få løpet på lørdag. Er en naturlig gardering, og en hest vi plukker med på alt.



2 One Shot Only – Klaffet det ikke helt for sist, men den fullførte fint, og var fakta ordentlig bra. Er kjapp i vei, og fra eventuelt rygg leder er den alt annet enn ueffen.

Vår rangering : A : 1-8 B : 11-4-3-2 C : 12-5-9-6-10

V75-4 : 2 Super Strong – Har en skreddersydd oppgave foran seg på lørdag, og vi er klart inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt. «VEPSEN» Hop opp i jolla, Super Strong er meget kjapp på volte, og fra tet kan den umulig bli enkel å fange. Fullførte fint sist, og da viste faktisk klokken 10,9 s 300m. Må passes på lørdag, og vi roper et stort varsko!



1 Harley D.E. – Fullførte bunnsolid sist, og virker å ha funnet storformen. Er fakta ganske kjapp ut på volte, men vi tviler uansett litt på om den greier å svare vår ide. Strekhestene har en fin oppgave her, og Harley D.E. er en selvskreven gardering om Super Strong garderes. 3 Jailhouse Banker – Er bedre ut på motsatt volte kontra rett volte, og vi blir noe overrasket om Svein Ove Wassberg kommer seg forbi vår ide på startsiden. Jailhouse Banker holder toppform, og var god til seier sist. Kan vinne, men da må den komme seg til tet. 4 Deep Sea Dream – Merker alderen, og er ikke like glad i slike opplegg som den fikk sist lengre. Vær dog OBS på at den er LYNRASK med voltestart, og kan sitte i andre utvendig direkte. Duger i massevis i et løp som dette, og må ikke dømmes bort med svært dyktige Tom Erik Solberg.



9 I Am The Tiger – Holder superform, men har ikke spesielt bra betingelser foran seg her. Har for eksempel møtt Super Strong tre ganger fra likestart, og tapt to av de løpene. Nå skal den altså hente 20m tillegg, og selv med superform ranker vi den litt ut. 10 Thai Broadway – Ble hindret tidlig i sisterunden sist, men kom fint tilbake, og passerte mål med krefter igjen. Er en gammel kjempe som har fått seg et løp i kroppen etter en lengre pause, den møter helt riktig motstand, og er en tenkbar skrell for de som ønsker å spekulere litt utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 2 B : 1-3-4-9-10 C : 6-7-5-8

V75-5 : 2 Etne Spretten – Har enda ikke fått vinne i år, mens den kammet med seg hele seks seire i fjor. Er dog i bra form, og har gjort jevne fine løp på slutten. Var i superform på samme tid i fjor, den får opp Tom Erik Solberg for første gang, og kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette. På Forus fjerde sist var den hakk i hel på 8 V.G. Prinsen over mål, og da stod dem likt. Er altså 40m billigere ute nå, og dessuten kuskeplusset. Da er det kanskje ikke så rart at vi bare må varsle skarpt?



9 Lome Frikk – Holder superform, og feilet som PIGG i en noe trang situasjon mot oppløpet sist. Distansen takler den om den får gå med i rygger. Vårt andrevalg. 8 V.G. Prinsen – Er i en meget bra form, men vær litt OBS på at dette løpet er «skrevet ut for streken», og det trenger ikke å bli enkelt å hente tilleggene. Er dog sylvass når den får gå med i rygger, og vil også ha fordel av et lite felt. Vår outsider.



10 Tom Odin – Var nede i en bølgedal, men har endelig funnet storformen igjen. Var meget god på samme tid i fjor, og er en naturlig gardering på lørdag. Disse fire skiller seg ganske klart ut.

Vår rangering : A : 2 B : 9-8-10 C : 5-1-3-6-4-7-11

V75-6 : 4 Cool Canadian – Tet og slutt? Var brenngod når den vant på 12,9 sist, har fordel av sprint, og fra et perfekt spor bak bilen vil vi nok få se en offensiv Dalen. Har en STOR sjanse, og vinner trolig dette om den er som sist.



Beste hesten i feltet er dog 9 Shankly Lane. Ble aldri kjørt med sist, men så litt tung ut, og hadde nok svært godt av den blåseren i kroppen etter pause. Står i en perfekt rygg fra start, og vil trolig sitte spennende til i tredje/fjerde utvendig. Har den en god dag så vil den komme voldsomt til slutt, og det er denne vi frykter mest mot vår tipsener.



2 Axe Brogård – Gikk bra etter en dårlig start sist, og tiden ble også knallgod. Kommer nå ut etter pause, og trenger muligens en blåser for å være tilbake på sitt beste. Er kjapp i vei, men vi er usikre på om den greier å svare vår tipsener. Løpets outsider. 1 John’s Boy – Her er nok Gudmestad sugen på rygg leder, for deretter prøve å haike med til en trippelplass. Det kan han greie med en hest i form.

Vår rangering : A : 4 B : 9 C : 2-1-3-10-7-5-11-8-6-12

V75-7 : 5 Finnskog Nox – Et veldig svakt utskrevet løp hvor streken har NYDELIGE betingelser. Finnskog Nox holder toppform, og avgjorde knepent fra rygg leder sist. Fra tredje omvendt blir det fort gratis tet, og deretter er dette hesten å slå. Har tidligere stått likt med 13 Stumne Fyr som den her står 20m foran. SPILLES!



8 Mietor – Knep seieren etter en solid avslutning sist, og den holder en uforandret god form. Har tidligere stått likt med 14 Sprett Odin som den her er 20m billigere ute enn. Er opplagt en av de som kan vinne dette om den bare ikke finner på noe tull. Dalen opp i vognen er dessuten interessant. 4 Dag Jo – Kommer ut etter pause, og man har altså prøvd å sette den opp for denne oppgaven på hjemmebane. Slet med halsen i sine siste løp, men rapporteres nå å være «fit for fight». Tom Erik Solberg er en mildt sagt spennende gjestekusk, og vi blir alt annet enn overrasket om denne kan skrelle på hjemmebanen. 6 Kuven Storm – Fyker til tet, og slipper til Finnskog Nox? Kan da få det sydd opp, og kanskje overraske med luker. Formen virker stadig bedre, og den ble sittende fast med krefter igjen nest sist.

Bak der ranker vi 13 Stumne Fyr/14 Sprett Odin som begge er i en veldig bra form, men som altså står «feil» inne i dette løpet.

Vår rangering : A : 5 B : 8-4-6-13-14 C : 11-9-3-10-1-7-2-12-15