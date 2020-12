Strålende V75-søndag på Momarken

Momarken byr på en kanonfin V75-omgang søndag og de siste fem årene har denne romjulsomgangen gitt voldsomme utbetalinger.

Tradisjonen tro er Momarken vertskap for en V75-omgang i romjulen. De to foregående årene har denne inngått i V75 Julebonanza, så også i 2020. Det har vært store penger i denne omgangen de siste fem årene.

28/12 - 2015: Jackpot på 7 rette og 154 493 kr for 6 rette (ett førstevalg)

27/12 - 2016: 485 464 kr i utbetaling for 7 rette (to førstevalg)

29/12 - 2017: 2 068 203 kr i utbetaling for 7 rette (to førstevalg)

27/12 - 2018: 1 274 005 kr i utbetaling for 7 rette (to førstevalg)

27/12 - 2019: 1 459 666 kr i utbetaling for 7 rette (ett førstevalg)

Det har altså vært millionutbetaling for 7 rette de tre foregående årene, og den laveste utbetaling for 7 rette i de fem foregående årene er på solide 485 464 kr. Det er med andre ord nesten garanti for stor utbetaling også søndag og det er en mildt sagt krevende omgang som venter. Spillestopp er kl 15.00 og merk at det også er en helt egen internasjonal V4-omgang før V75-løpene starter. Denne har spillestopp kl 13.25.

Det er dårlig med bankerkandidater i V75, så jeg nøyer meg med en banker og den starter allerede i V75-1.

Ubeseiret i tre starter for Kim Pedersen

Vi snakker om 3 Cash D.E. med Erlend Rennesvik som kusk. Denne tyskfødte fireåringen norgesdebuterte i regi Kim Pedersen på Biri i begynnelsen av november. Var stor favoritt da og imponerte. Fulgte opp med en minst like overbevisende V75-seier på Bjerke for en måned siden og la på til tre strake for Kim Pedersen i et V65-løp på Solvalla 4. desember. Står flott til på strek i AJF Haneborgs løp i V75-1. Det er bra konkurrenter, men jeg tror likevel at Ready Cash-sønnen er en vinner og velger å bankerspille 3 Cash D.E. i V75-1.

Rangering V75-1: A: 3 B: 1-13-12 C: 4-8-11-10-5-7-6-9-2

Du ser alle søndagens V75-løp på Momarken gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 13.00.

V75-2 - Kaare Krosbys minneløp. Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Tradisjonsrike Kaare Krosbys minneløp er alltid et spennende løp og årets utgave er ikke noe unntak. Jeg tror fire hester gjør opp om seieren og spiller disse fire på samtlige V75-forslag.

Jeg setter 5 Ask Leo knepent først på min rangering. Den meget talentfulle treåringen til Geir Flåten har plundret mye denne sesongen, men på Biri nest sist fikk han vist hvilket potensial han besitter. Smadret feltet da og landet på kruttsterke 27.9/2120 meter volte og var ca 100 meter foran toeren i mål. Ble spilt til gigafavoritt på Momarken forrige torsdag og innfridde, men fikk kamp av en ekstremt forbedret S.K.s Ariel helt inn da. Skulle Flåten komme seg tidlig foran her, kan han bli vanskelig å fange. 9 Stormjerven er også kun tre år og skal hente 40 meter på nevnte Ask Leo. Er ubeseiret og står med fem strake seire, etter sin sterke V75-seier på Bjerke forrige onsdag.

12 Brenne Røn har en flott oppgave på papiret og dersom Weberg-traveren har opprettholdt formen i den månedslange pausen, skal han duge i disse omgivelsene. 11 Mjølner Loke hadde en flott treårssesong, men har slitt med å følge opp i år. Klart forbedret i seiersløpet sist på Momarken og ikke utenkelig at Jan Roar Mjølnerød sitter bak vinneren. Blir lite spilt, men hører hjemme på V75-forslagene.

V75-2: A: 5 B: 9-12-11 C: 1-13-2-7-3-8-15-6-10-14-15

V75-3/V5-1 - Varmblodshester. 2140 meter autostart.

Meget fint spilleløp venter i V75-3 der 4 Cuando Bailando er overraskende stor favoritt i forhåndspillet.

1 Comtessa Du Chagny heter min favoritt. Anders Lundstrøm Woldens flotte treårshoppe kunne aldri gå i nærkamp med gode Dragonfly forrige onsdag på Bjerke, så kusk HC Holm nøyde seg med å sikre andreplassen. Blir nok overfløyet fra start, men tåler som kjent å bli brukt underveis. 2 Rare Glide galopperte fra seg seieren på Jarlsberg sist (i det løpet var Cuando Bailando storfavoritt). Fireårsvallaken gjorde tre meget sterke løp før det og skal tidlig med i V75-2.

4 Cuando Bailando vant som storfavoritt sist, dog uten å imponere. Klart skjerpet motstand denne søndagen og kun et garderingskryss for meg. 5 Admirals Club fikk endelig fullklaff sist og gjorde et strongt seiersløp da mot bra motstand. 3 Radagast Ammik var ikke som best sist, ditto sterkere i seiersløpet på Sørlandets travpark nest sist. Fireårsvallaken blir min femte og siste hest på V75-forslagene i V75-2.

Rangering V75-3/V5-1: A: 1 B: 2-4-5-3 C: 9-10-11-7-12-8-6

V75-4/V5-2 - Varmblodshopper. 2140 meter autostart.

Det klart svakeste løpet innenfor V75-spillet denne søndagen og klart skille på hestene er det. Jeg markerer for fem og sju hester på de største V75-forslagene.

1 Superb Story var meget god i flere seiersløp tidligere i høst, men ikke helt klart å følge opp i det siste. Men har møtt tøff motstand i de løpene og søndag er motstanden vesentlig billigere. Fra et gunstig førstespor bak bilen, setter jeg Romtveit-hesten først på ranken. 4 Milles Standpoint har en flott oppgave på papiret og holder også meget fin form. Andrevalget.

9 Miss Pepper er ei flink treårshoppa som også møter klart billigere motstand denne søndagen og selv fra bakspor skal hun tidlig på. 6 Ayita har gjort hele 17 starter i år, men kun vunnet ett løp. Sterk toer bak suverene Fightforfreedom Ås på Biri sist og også denne har møtt tøffere motstand i det siste. På videre gardering tar jeg med norgesdebuterende 10 Arianass på de to største V75-forslagene, mens formsterke 8 Odd Special Girl (toppform, men må ha klaff fra åttendespor) og 5 Princess Of My Heart (vant sist og motstanden er ikke avskrekkende her) tas med på det største V75-forslaget.

Rangering V75-4/V5-2: A: 1 B: 4-9-6-10-8-5 C: 11-2-12-7-3

V75-5/V5-3 - Varmblodshopper. 2140 meter autostart.

6 Bianca Sisa regelrett lekte hjem seieren fra tet som en 17-oddser på Biri for to uker siden. Møtte svært gode hester den dagen og fra sjettespor bærer det nok mot tet igjen for startkatapulten til Frode Larsen. 2140 meter denne gang, men jeg synes likevel hun skal stå som klar favoritt i dette løpet.

2 Encore Un Sisu satt bom fast bak storfavoritten Vitro Diablo sist på Bjerke, tilsynelatende med vinnerkrefter. Sterke seire både tredje sist og nest sist og det opplagte motbudet til min favoritt. Jeg tror mest på disse to, men på de to største V75-forslagene betaler jeg også for 1 Ilenna Bonanza. Fra førstespor blir det et flott løpsopplegg for Per Oleg Midtfjelds andre hest i løpet. Jeg tror denne trioen gjør opp om seieren i V75-5.

Rangering V75-5/V5-3: A: 6 B: 2-1 C: 3-7-8-9-4-11-5-12-10

V75-6/V5-4/DD-1 - Thor Østbys minneløp. Kaldblods. 1640 meter voltestart.

Tre hester på samtlige V75-forslag blir min løsning på tradisjonsrike Thor Østbys minneløp.

Tom Erik Solberg er garantert på tetjakt med formsterke 6 Emil Mollyn og lykkes han med å komme seg foran, blir Glittum-traveren lei å fange. Spurtslo Brenne Banker på Bjerke tredje sist og var meget solid toer bak Troll Solen på Bjerke sist. 12 Ulsrud Tea blir naturlig nok spillernes favoritt. Men det er et klart minus at Thomas Sverre Karlsen kusker, spesielt siden superhoppa står på 20 meter tillegg og neppe kommer til å få drahjelp underveis.

Så er det 5 Brenne Banker som reparerte en startgalopp strålende til andreplass bak nevnte Ulsrud Tea sist på Forus. Står veldig fint til i dette løpet, men kan ikke satses med fra start og da blir det litt sjanseartet. Lykkes Åsbjørn Tengsareid å få kapasitetstraveren noenlunde avgårde fra start, øker vinnersjansene. De tre hestene skal normalt rekke i V75-6.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 6 B: 12-5 C: 8-4-13-10-1-11-7-9-3

V75-7/V5-5/DD-2 - Varmblodshester. Romjulsløpet. 2140 meter autostart.

En herlig V75-finale venter og her er det mye bra hest på farten. Jeg velger likevel å stå på kun to hester på de fleste V75-forslagene og på tre hester på det største.

5 L' Amour Bonanza fungerte ikke som best i comebacket for Sven Olav Weberg på Bjerke 14. november.Men viste seg fra en helt annen side i et V65-løp på Jarlsberg for drøye to uker siden. Det løpet ble vunnet av Sam The Man. L' Amour Bonanza fløy nedover oppløpet da, men rakk kun frem til fjerde. Er god fra start og kan være tethesten i løpet. Jeg synes innsatsen sist var så oppløftende, at jeg velger 5 L' Amour Bonanza som min DD-banker.



8 Red Bar ble offer for et bløffløp på Bjerke nest sist, der Code Bon fikk dirigere i lusetempo i front og fra køen var Red Bar sjanseløs til å hente noe til slutt. Ble kjørt passivt sist på Bjerke og fjerde var maks den dagen, slik løpet artet seg. Søndag varsles det offensiv kjøring fra start og selv fra åttendespor, kan Red Bar sitte tidlig i tet. Uansett en klar seierskandidat. 7 Gogo Hall gjorde et kanonløp i V75-finalen på Bjerke forrige lørdag og hentet en velfortjent seierssjekk på 100 000 kr. Kinkig sjuendespor bak bilen nå, og er heller ingen startkatapult. Jeg nøyer meg med å betale for Gogo Hall kun på det største V75-forslaget og står altså på tre hester på det største forslaget i V75-7.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 5 B: 8-7 C: 9-12-4-2-3-11-10-1