Strålende V86-omgang med forsøk til Breeders' Crown

Knallfin omgang med HØY kvalitet på flere av løpene! Bankeren vår imponerte stort sist, og er neppe dårligere i kveld... Husk at du kan se løpene GRATIS hos oss. Du blir vel med på moroa?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Kjøp deg inn på våre V86 bonger og systemer her

Sendingen begynner klokken 20.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

V86 er et NYTT SUPERSPILL fra Sverige, og i vårt naboland har dette slått enormt bra til. Hver onsdag ligger omsetningen på pluss/minus 30 millioner, og betydelig høyere når det er JACKPOT. Rekkeprisen for V86 er kun 25 øre, og det betales ut premier for 8, 7, og 6 riktige. Vi i Norge skal spille V86 to ganger til denne uken, og i morgen krones det hele med en GEDIGEN MULTIJACKPOT som akkurat nå er på hele 19,9 millioner. Den vil øke ytterligere om det skulle bli JACKPOT i kveldens omgang.

Når det gjelder omgangen vi har foran oss denne kvelden så er det Solänget og Axevalla som står for løpene. På Solänget kjører man faktisk FORSØK TIL BREEDERS' CROWN, og der er kvaliteten på løpene skyhøy! Den beste bankeren i omgangen kommer ut på Axevalla, og vi tror hardt på 2 Gaya De Pervenche (V86-5).

Ta rygg på følgende:

V86-1 : 6 Vikens High Yield – Blir veldig hardt betrodd i innledningen, men hvordan står det egentlig til med formen? Har ikke sprudlet på slutten, og det kan også være slik at den har begynt å merke grunnlaget. Tjente nemlig MYE penger på kort tid tidligere i år, og slikt kan sette sine spor. Har ikke noe «straffespark» foran seg i innledningsløpet, og vi avstår derfor fra et bankerspill. 3 Monfalcone – Har virkelig tent til i ny regi, og den spurtet sterkt i finalen på Åby sist. Nest sist avsluttet den også solid etter å ha havnet på vingel fra start. Passes fra et fint spor. 5 Athos Race – Leverte en voldsom avslutning sist, og på klokken stod det 09,2 s 400m med krefter igjen. Er veldig på gang i ny regi, og får stå som en STOR OUTSIDER!

V86-2 : 3 Galant Sisu – Har møtt bedre hester enn dette på slutten, og den går ned en liten klasse i kveld. Trakk seg siste 50m fra tet sist, men holdt bra, og måtte kun se seg slått av Award Kronos/Gina Mearas. Får normalt sett gratis tet i kveld, og da ser vi ikke helt hvem som skal gjøre jobben på utsiden. Leder vel dette løpet rundt om? 6 Brida – Kan være skrellen om man velger å spekulere. Har utviklet seg mye, og ble altså sittende fast sist. Er kjapp fra start, og klaffer det bare litt underveis så er denne fort blant de tre. 2 Joy Frances Boko – Er stadig bedre enn raden, og fikk aldri helt sjansen sist. Trenger ikke å være borte fra et nydelig spor.

V86-3 : 1 Ornello – Er bedre enn raden, og MÅ passes nå. Løste bra ut fra et tilsvarende spor spist, men valgte etter hvert å slippe teten. Fikk da tredje innvendig som ble til andre utvendig. Feilet så i et skummelt angrep i brekken, og gjorde altså det mot TØFF MOTSTAND. Her er det billigere i mot, og vi blir alt annet enn overrasket om denne leder dette fra start til mål. 13 Prima Kaiser – Har sett helt fantastisk ut på slutten, og er i en spinnvill form. Avsluttet VOLDSOMT etter en grov galopp sist, og varslet superform da. Viste 12,2 s 1000m nest sist, og gikk også da en knallgod sluttrunde. Garderer man dette løpet så må denne på bongen. Ellers er både 6 Master Sea og 5 Flexible Launcher naturlige garderinger for de som garderer løpet.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V86-4 : 11 Holy Moses Mearas – Tror vi bestemt er en bedre hest enn storfavoritten 6 Armani Degato, og det er neppe tilfeldig at Erik Adielsson kjører stallkompisen Holy Moses Mearas. Gikk et SOLID løp sist selv om den ikke var 100% i aksjonen, men Båth mener det er kun små justeringer som skal til før dette blir veldig bra. Han holder denne SKYHØYT, og mener den kan bli en ordentlig topphest om den utvikler seg som han ønsker. SPILLES! 4 Marre’s Dreamboy – Gikk ordentlig bra i både forsøk og finale, og den utvikler seg strålende. En noe lengre distanse burde ikke være et minus, og fra et fint spor er den tidlig aktuell. 6 Armani Degato – Ruste unna i tet sist, og imponerte stort. Kan naturligvis komme seg tidlig til tet igjen, men distansen er vi fakta noe skeptisk til. For oss er derfor favoritten kun en av flere.

V86-5 : 2 Gaya De Pervenche – Jogget altså 11,6 fra dødens sist, og det gjorde den etter et lengre opphold. Var rett og slett brenngod, og med en tilsvarende innsats her så er det neppe snakk om saken. VI TROR MYE PÅ DENNE FAVORITTEN! Bak der ranker vi 1 Confusion Tårs samt 5 Karibean Dreams.

V86-6 : 9 Galileo AM – Er en knallgod 4-åring som utvikler seg veldig bra. Sist var den altså hakk i hel på Aramis Bar/Power, og det på en utrolig bra tid. Står perfekt til for å smyge med nå, og blir det bare litt tempo så duger denne svært godt. SPILLES! Det vil bli MYE spill på 3 Admiral AS, og det er ikke veldig rart da dette er den mest kapable hesten i feltet. Det man skal være litt klar over er at den er operert i en fot, og neppe holder toppform direkte etter pause. Vi nøyer oss derfor å plukke den med som en liten gardering. 1 Jareth Boko – Feilet kort etter start sist, og havnet sist. Kom sterkt tilbake, og gjorde et av karrierens beste løp (12,5 s 2500m). Aetos Kronos vant det løpet… Nå fester man på en BIKE, og havner den bare ikke feil på det så kan den absolutt være litt spennende. Outsideren.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V86-7 : 13 Fredric Palema – Løste ut meget bra fra et tilsvarende spor på tillegget sist, og satt da tidlig i tet. Holdt siden sikkert unna på det som neppe er favorittdistansen. Nå passer distansen bedre, den er altså lynrask ut med volte, og vi blir alt annet enn overrasket om det blir tidlig tet igjen. Har en stor sjanse om den leverer på sitt beste, og dette er en favoritt vi tror MYE PÅ!

V86-8 : 9 Fabulous Pellini – Er en hoppe vi holder VELDIG høyt, og det er ikke kun hesten sin feil at det ikke har blitt seire på slutten. Tapte ytterst knepent mot kanoen Elegant Ima tredje sist, og da viste klokken 09,5 s 700m. Havnet så feil på det nest sist, men spurtet igjen voldsomt til andre. Viste da 12 s 1000m med krefter igjen. Sist viste hun 08,6 s 800m, og var igjen veldig bra. Havner hun bare riktig på det i kveld så tror vi på en STOR sjanse! 1 Bank Wise AS – Utvikler seg veldig fint, og det ble enkelt sist. Innersporet på denne banen er ikke helt optimalt, og sporet kan derfor bli en felle. Dukker opp på foto om den bare ikke blir fast. 3 Sayonara – Viste svært lovende takter i fjor, og er satt opp for Breeders’ Crown. Rapportene etter pause er fine, den er kjapp fra start, og skal regnes fra et perfekt spor.