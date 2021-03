Suksessen fortsetter for Arve Sjoner

Arve Sjoner har tatt fem seire på de to siste løpsdagene på Leangen. I kveld kusker han vår banker i Leangens internasjonale V65-omgang.

En gedigen travuke står foran oss når den første marsuken står foran oss. Allerede tirsdag kveld er det duket for stor V75-jackpot på Bjerke med 764 184 kr ekstra i sjuerpotten. Onsdag jakter Rolf Lerum nye fremganger i en strålende V86-omgang der Bjerke er arrangørbane sammen med Solvalla. Lørdag er det duket for internasjonal V75-omgang fra Åby med hele 72 millioner i premiepotten.

Lerum med V86-fest på systemene og flere siste info bonger 24. februar

Det var stor jackpotomgang i V86 på Solvalla/Jägersro onsdag. Rolf Lerums eksperttips på Nettavisen måtte nøye seg med 7 rette da 4 Gardner Shaw (V86-6) som en av to bankere sviktet.

Det ble imidlertid en SOLID opptur for de som kjøpte seg en andel i Lerums systemer på EKSPERTEN, og samtlige systemer suste inn. Systemene var som følger:

Fire andeler a kr 1 500 betalte ut kr 60 174

Fire andeler a kr 1 000 betalte ut kr 57 680

Ti andeler a kr 400 betalte ut kr 57 680

Tjue andeler a kr 200 betalte ut kr 57 680

Tjue andeler a kr 300 betalte ut kr 60 174

Rolf Lerum fikk også fullklaff med SYV SISTE INFO-bonger med åtte riktige, og de kostet fra kr 200 til kr 750 per andel. Utbetalingene her ble fra kr 41 071 til kr 43 558 på hver av disse sju andelslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med V4-lunsj fra Ålborg i Danmark. Mandag kveld byr så Leangen på en flott internasjonal V65-omgang, mens det er Mantorp som er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen og kveldens V65-omgang. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55. Det er kun sju løp på Leangen i kveld, det innebærer at V5-spillet innledes allerede i V65-3 og har spillestopp kl 19.45. To store favoritter innleder kveldens V65-omgang, jeg velger min banker allerede i V65-1.

Suksessen fortsetter for Sjoner

Tre seire ble det på Arve Sjoner sist mandag og mandagen før ble det to seire. Det betyr at Arve Sjoner allerede har vunnet sju løp på Leangen denne sesongen. En av hestene han vant med for 14 dager siden, var stallhesten Bleke Silver. Seksåringen står med 9 seire på kun 21 starter og er en riktig seiersmaskin. Stod kinkig til i åttendespor bak bilen sist og bakket seg sist da, men eksploderte nedover oppløpet og rakk akkurat igjen ledende Alonso Sol. I kveld er det fjerdespor bak bilen og motstanden skremmer ikke. Kjører Arve Sjoner i trav i kveld, skal det bli seier. 4 Bleke Silver blir min V65-banker på Leangen i kveld.

Stensen må "brenne" med storfavoritten

Det er ingen tvil om at 8 Kolbu Kæsj er en meget motivert favoritt i V65-2. Finn Holmen's formsterke vallak jakter sin femte strake seier i kveld og har trolig aldri vært bedre. Tok seg lekende lett forbi Frøyu Pelle fra dødens i seiersløpet sist og blir trolig kveldens aller største V65-favoritt på Leangen. Jeg bankerspiller 8 Kolbu Kæsj på de to minste V65-forslagene, men dekker opp på de to største V65-forslagene.

Bra klasse på lavgrunnlagsløp

Det er sjelden bra klasse på V65-3/V5-1 i kveld til tross for at det er et lavgrunnlagsløp for kaldblodshester. Jeg tar med åtte hester på de fleste V65-forslagene og setter 10 Hynne Prinsen som mitt førstevalg. Vallaken tok endelig karrierens første seier sist og har vist flott utvikling de siste månedene.

Mer enn god nok på fart

Ikke allverdens klasse på V65-4/V5-2 der 9 S.K.'s Bukefalos og 8 Storm Fax blir mest betrodd, ikke så rart det siden de også har høyest grunnlag. 5 B.B. Messi er nok minst like bra som den duoen på fart, men eier og trener Stine Elvine Kvernberg sliter med å få vallaken til å fungere som best. Sprint og femtespor bak bilen er uansett optimale forutsetninger for hesten og jeg tar ham med på samtlige V65-forslag.

Blekkan har DD-bankeren

V65-5/DD-1 teller kun åtte hester, men det er bra hester på farten. Fra 20 meter tillegg synes jeg 7 R.M.G. Lady In Red skal være favoritt. Femårshoppa som trenes av Tor Arne Eggen og kuskes av Jomar Blekkan har ikke startet siden V75-løpet på Bjerke noen dager før julaften. Jeg bankerspilte hoppa den dagen, men hun ble overflydd fra sitt innerspor og kom seg ikke løs i tide. Ble tredje i det løpet og hadde garantert vunnet med tidligere åpning. Har ikke startet siden det løpet, men har vært solid i trening og blir min favoritt. I en spennende DD-omgang, velger jeg å bruke 7 R.M.G. Lady In Red som min DD-banker.

Superform på Gjerv Mohita

I V65-6/V5-4/DD-2 er det vanskelig å ikke sette formsterke 9 Gjerv Mohita først. Hun er i superform hoppa til Morten Valstad og Marit Valstad, det eneste minuset i kveld er bakspor. Møter stort sett samme gjengen som hun lett slo sist og er en motivert favoritt i V65-finalen på Leangen i kveld.