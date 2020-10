Superfredag på Biri

Hele 11 løp skal kjøres på Biri i kveld med ekstra V4-omgang blant annet. Kveldens V65-banker kommer ut i V65-6.

Vi står foran en flott trav- og galopphelg. Lørdag er det flere storløp på menyen når Bergen travpark byr opp til V75-fest. I tillegg er det jackpotsøndag. Hele 4 715 977 SEK ekstra i sjuerpotten i V75 på Axevalla og 282 284 SEK ekstra i sekserpotten på Bro Park.

Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den byr blant annet på jackpot i V64 fra Umeå med 1 078 134 SEK ekstra i sekserpotten. På Biri skal det avvikles hele 11 løp i kveld og det er blant annet ekstra V4-omgang der. Fredagen innledes med V65-lunsj på Solvalla.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Biri og kveldens V65-omgang. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55. Merk at V4-omgangen som avsluttes med to første V65-løpene har spillestopp allerede kl 18.10. V5-spillet innledes som vanlig i V65-4 og har spillestopp kl 20.05. Jeg ga bankertillit til Dag-Sveinung Dalen i torsdagens V65-omgang på Klosterskogen med Stjerne Kos. Dessverre fungerte ikke hesten for dagen og ble disket. I kveld gir jeg Dalen ny tillit som kusk på V65-bankeren.

Lysende sist - vinner igjen?

Det handler om 1 Restless By The Sea i V65-6/V5-3/DD-1. Etter beskjedne plasseringer i årets tre første starter i august/september, var det nesten en helt ny hest som ledet hele veien i seiesløpet på Klosterskogen for tre uker siden. Da gikk hesten skoløs framme for første gang i karrieren og forlot konkurrentene mot mål. Det er en vinnerhest dette som har har ni seire på 40 starter i karrieren. Førstespor bak bilen på Biri er litt sjanseartet grunnet vinklet vinge, men jeg tror Dalen klarer å forsvare sitt innerspor. Motstanden skremmer aldeles ikke. Jeg går all-inn og bankerspiller 1 Restless By The Sea i V65, V5 og DD.



Høitomt innleder?

Et fint sprintløp for varmblodshester i mellomklassen innleder kveldens V65. Jeg tar med fem hester på de større V65-forslagene. Tross bakspor på sprint setter jeg 10 Chinetti og Eirik Høitomt først på min rangering. Fireåringen gjorde et solid seiersløp sist og møter overkommelig motstand. Eirik Høitomt vant to løp på Klosterskogen torsdag og kan vinne V65-1/V4-3 i kveld.

Kvasnes har favoritten

Tre hester skiller seg klart ut i V65-2 som er et kaldblodsløp i grunnlag under 95 000 kr. 2 Vesle Orla innledet sterkt i regi Kristine Kvasnes i mai og vant første gang ut for henne. Siden ble det litt rusk i maskineriet, men sist på Biri varslet hoppa solid formoppgang igjen. Måtte riktignok nøye seg med andreplass, men sto på sterkt helt inn. Møter passende selskap her og sammen med 3 Tun Odin og 10 Valle Grid skiller de seg ut i V65-2.

Dobbeltbanker i V65-3

To kapasitetshester møtes i V65-3 som er et varmblodsløp stengt ved kr 18 000. 2 Saisirlejour imponerte med V75-seier den tunge veien i sitt livs andre løp på Bjerke for en måned siden. Utfordres av 5 Rittmester Hill som vant i sin løpsdebut på Momarken for en snau måned siden. Tross dødens i sisterunden, kom den Oddmund Wallevik-trente firåringen alene til mål. Jeg tror denne duoen er best i V65-3 og spiller dobbeltbanker i V65-3.

Trønderseier i V65-4/V5-1

Sprint og voltestart i V65-4/V5-1 og fellesnevneren for flere av de mest betrodde, er at de liker distansen, men ikke alltid er like bøs mot mål. 3 Wilkas er en slik type hest. Hang godt med sist til fjerde på Biri, men det stummet mot mål. Det er billigere motstand i kveld og vallaken kan ta en sjelden seier i et svakt felt. Jeg markerer for seks hester på de største V65-forslagene.

Fint spilleløp i V65-5/V5-2

Det er sprint også i V65-5 og det er kaldblodshester. Men her er det autostart og litt mer meritterte hester. Men også i dette løpet er flere av mest betrodde hester som varierer i dagsform og humør. 9 Kolbu Kæsj er en sånn type hest, men motstandsmessig ser det helt riktig ut for vallaken i kveld. Jeg gir hesten et knepent vinnertips i et løp jeg tar med åtte hester på det største V65-forslaget.