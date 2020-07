Superhelgen på Jarlsberg innledes med V65 i kveld

Det er en strålende Jarlsberg-helg vi har foran oss. I kveld er det Jarlsberg Grand Prix og en flott V65-omgang som venter.

En fantastisk flott Jarlsberg-helg står foran oss. Tre dager til ende skal Vestfold-banen i sving og både lørdag og søndag er det V75. Søndag endog internasjonal V75 med Ulf Thoresen Grand International som den største godbiten. Fredag er det som vanlig Jarlsberg Grand Prix med to kvalifiseringsløp og finale sent fredag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Fredagen innledes ellers med V65-lunsj fra sommerbanen Lycksele, mens grensebanen Arvika byr på en flott V64-omgang fredag kveld.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrere oss om Jarlsberg. Hele 10 løp står på programmet fredag og det innledes med V5-spill. Her er det spillestopp kl 18.40. V65-spillet innledes i V5-3 og har spillestopp først kl 19.30. V4-spillet som også inneholder finalen av Jarlsberg Grand Prix har spillestopp kl 21.02.

Du kan se alle kveldens løp fra Jarlsberg samt V64-løpene fra Arvika gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 18.







Det ser oversiktlig ut i fredagens V65-omgang. Den innledes med de to kvalifiseringsløpene til JGP og det er også to flotte løp i DNT's unghestserie innenfor V65-rammen. På de større V65-forslagene ganger jeg opp. Min banker kommer ut i V65-2.

Brækken sitter på favoritten

Det er kun åtte hester som stiller til start i de to kvalifiseringsløpene og på forhånd er nok Golden Dream M.E. den største favoritten. Han blir ihvertfall megafavoritt i sin kvalifisering og det er slik jeg leser løpet, kun galopp imot. Fra førstespor er det normalt svært god tetsjanse for 1 Golden Dream M.E. og da skal V65-2 være kjørt. Blir også en av mine V5-bankere der jeg spiller samlebonger fredag.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gundersen har hovedutfordreren

Geir Vegard Gundersen er som vanlig godt forspent når det er unghestløp for norskfødte. 2 Ivan B.R. lyktes ikke i de store unghestløpene i fjor, men kapasiteten er skyhøy. Var en tur på Färjestad nest sist og imponerte i seiersløpet der. Blir klar favoritt i V65-1, men kan bli overfløyet av 4 Admiral Knick. De to hestene skiller seg litt ut i V65-1.

Høitomt har favoritten i begge treårsløpene

Det skal kjøres to løp i DNT's unghestserie for varmblodshester (V65-3 og V65-6) og Eirik Høitomt sitter på begge favorittene. 11 Falcon Eye hang på stortalentet Failern så godt han kunne i sin debut. Nå er det andre forutsetninger med bakspor, men hesten er en motivert favoritt i V65-3.

I V65-6/DD-2 har Høitomt vunnet sportrekningen med 3 Maquavit E. mot 7 Cicero T.G. og veien mot tet synes åpen. Har imponert i to strake seiersløp og 3 Maquavit E. blir min DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tjomsland-duo normalt overlegen i V65-5

Øystein Tjomsland produserer ungheststjerner på løpende bånd og i V65-5/V4-1/DD-1 som er et løp i DNT's unghestserie for kaldblodshester, er det vanskelig å se en annen vinner enn 4 Brenne Bas eller 5 Brenne Brage. Begge har innledet karrieren fortreffelig med hhv en seier og to seire og er normalt overlegne sine konkurrenter i dette løpet.

Monteløpet er åpent

Det eneste V65-løpet som ser åpent ut fredag er monteløpet i V65-4. Både 4 Kodran og 5 Viktor K. er strøket fra løpet og kun seks hester stiller til start. Bortsett fra 1 Bol Odin som jeg har vondt for å se vinne løpet, streket jeg for de fem øvrige på samtlige V65-forslag.