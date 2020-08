Superhelgen på Øvrevoll innledes med lunsløp lørdag

Øvrevoll byr opp til Norsk Derby søndag. Lørdag er det vorspiel med V5 og V4.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er naturligvis V75-omgangen med Gulljackpot som er lørdagens store sportslige og spillemessige høydepunkt. Men før Bjerke skal i gang med sin V75, er det også duket for et herlig vorspiel på Øvrevoll tidligg lørdag ettermiddag. Øvrevoll som søndag byr på Norsk Derby og internasjonal V64.

Når det gjelder lørdagens løp, så er det sju løp på menyen. V5 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V4-spillet som innledes i V5-3 har spillestopp kl 13.10.

Tror på Fibonacci

Italieneren Fibonacci levde for rundt 800 år siden. Han var mest kjent som matematiker og Fibonaccis tallrekke. Nå håper vi at vi har klart å regne oss frem til at 10 Fibonacci vinner V5-1 på Øvrevoll på Øvrevoll lørdag. Har som alle andre i løpet ennå ikke vunnet, men han har møtt mye bedre motstand enn konkurrentene. Dette tror vi Carlos Lopez fikser.

På en løpsdag hvor alle løp går på sandbanen (gresset spares til Derbydagen), er det ingen helt enkel oppgave. Det er nærmere to måneder siden det var en runde med løp på sand, og mange hester som presterer best på sand, dukker opp nå. I V5-4/V4-2/DD-1 er hester som 3 Eternal Flame, 2 Asaks Ambition, 10 Black Million og 9 Priceless en plussvariant på sand. Særlig har Eternal Flame en meget sterk statistikk på 1100 meter på sanden. Hun blir vår banker på det minste V5-forslaget og vår DD-banker.

V4-spillet har tre felles avdelinger med V5. Bankeren fra V5 går ikke i V4, så det er ingen lett oppgave. Vi tror det er god sjanse at det blir en ok utbetaling i V-spillene lørdag. De to foregående årene med vorspiel lørdag har gitt overraskelser og fin utbetaling.

