Superhelgen sparkes i gang med stor jackpot til lunsj

Hele 1 126 833 ekstra i sekserpotten! Svært fin omgang! Vi innleder superhelgen på Solvalla med å lansere flere toppobjekter i jakten på den ekstra jackpotcashen! Du blir vel med på moroa?

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Superhelgen på Solvalla innledes med en STOR V65-JACKPOT, og det ligger altså over 1,1 millioner ekstra i sekserpotten. Det finnes ingen KLINK BANKER i denne omgangen, og våre litt større bonger er derfor uten. Bongene er dog krydret med MYE snadder, og det er et stort potensial i de bongene vi har satt opp. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 8 Önas Prince – Jogget 13,5/2140ma med litt krefter igjen sist, og var brenngod til seier da. Gangen før gikk den helpigg i mål etter sene luker, og hadde vunnet enkelt med tidligere luker. Blir enormt kuskeplusset med Erik Adielsson nå, og henger den bare sammen i aksjonen som den skal, ja, da må den ha en STOR sjanse i et løp som dette. Bak der ranker vi 1 Selected News (sporet kan bli en felle) samt 5 Hector Sisu (talent under utvikling).

V65-2 : 11 Barry Wadd – Er SVÆRT spillbar i dette løpet, og en hest vi tror mye på. Etter pause nest sist tapte den kun knepent for en såpass god hest som Fighter Mearas. Da skal man også huske på at det var Barry Wadd som gjorde all jobben. Sist ble Barry Wadd aldri kjørt med, men avsluttet knallbra når lukene kom på oppløpet, og den gikk HELPIGG i mål bak tøffingen Exaudio Vici. Her møter vår store ide dønn riktig motstand, distansen takler den bedre enn de fleste, og den er med garanti på foto om det bare blir litt tempo på forestillingen. SPILLES!

V65-3 : 4 Ester Wibb – Er en stor/fin hoppe som trolig vil utvikle seg en god del utover i sesongen. Havnet etter hvert i tredje innvendig sist, men hadde ikke temposkiftet når farten ble skrudd veldig opp siste to hundre. Kom til mål med litt krefter igjen da. Gangen før var den knallgod i nederlaget etter å ha gjort jobben selv. Har blitt matchet mot litt bedre hester enn dette, og den har en meget fin sjanse om den leverer på sitt beste. SKAL MED PÅ ALT!

V65-4 : 11 Love No Pain – Var ute i for tøffe omgivelser sist, og man skal ikke vektlegge det løpet for hardt. Gangen før gikk den et aldeles helsvett løp etter en grov galopp, og på klokken stod det 11,5/1000m. Er nå motstandsmessig veldig riktig ute, og på sitt beste har den en meget fin sjanse. Plasseres foran 9 Brave Dame Vivian som var tapper i nederlaget etter en for tøff innledning på løpet sist. Kan ventes ytterligere forbedret med et løp i kroppen etter pause, og er dermed en tenkbar skrell. Bak der så er dette løpet meget jevnt/åpent, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V65-5 : 2 Dixie Brick – Er feltes beste hest, og den må bare prøves her. Gikk en bra sluttrunde etter pause sist, og på klokken stod det 10,2 s 800m. Glem ikke at denne har møtt de beste i årgangen, og femte sist var den hakk i hel på Conrads Rödluva når den travet 12,0/2140ma. Har trukket det perfekte sporet, den er helt riktig ute når det gjelder motstand, og vi er altså inne på at den vil gi 1 Alhambra Mail en match!

V65-6 : 5 Elmo Ice – Er en 4-åring under utvikling, og den var helt enorm til seier sist. Havnet da utvendig leder, satt så i tet mot siste sving, og bare blåste fra til en helt overlegen seier. På klokken stod det 12 s 800m, og vi gav den to klare pluss i kanten. Kommer nå ut for første gang med BIKE, og det vil løfte den ytterligere om den bare takler en slik vogn. Plasseres foran 9 Rally Hans som stadig er bedre enn raden, og som nå går ned flere klasser når det gjelder motstand.