Superjackpot i V75 med 29 millioner ekstra- du kan vinne 66 millioner

Forrykende V75-omgang med enorm jackpot! Du kan vinne 66 millioner! Vi jakter med en banker som vi tror hardt på, og byr i tillegg på flere herlige objekter! Husk at du kan se løpene GRATIS her hos oss.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







Sendingen starter klokken 12.00 / V75-1 starter klokken 16.20



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Gävle byr på en svært åpen V75-jackpotomgang, og her ligger det altså hele 29 millioner ekstra i sjuerpotten. Løpene på lørdag er jevne, og det skal ikke mye til før verdien skyter i været. Vi klødde oss lenge i hodet før vi landet på bankeren som vi følte mest for denne lørdagen, men tilslutt ble valget 1 In Royalty Boko (V75-3). Dette er en hoppe som er herdet mot langt bedre hester enn hva den møter nå, den har funnet storformen, og vi tror HARDT på tet og slutt. Ellers vrimler det av herlige objekter i vår tekst til denne V75-omgangen, og vi anbefaler deg derfor at du tar rygg på følgende:

V75-1 : 7 Vikens High Yield – Har vært fantastisk bra i regi Robert Bergh, og har radet opp med kruttsterke innsatser. Vant sikkert sist etter å ha gått 10,7 s 800m, og kunne nok gått en 11-tid om den hadde fått kamp. Skal vi sette fingen på noe så er den ikke 100% optimal aksjonsmessig, og det er klart at det gjør oss noe usikker. Husk også på at den er klar for finalene neste lørdag, og da vil vel man ikke tømme den nå? Motivert favoritt, men vi avstår fra et bankerspill da den trolig må vinne dette fra dødens… 6 Falcon AM – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den gjør ikke dårlige løp for tiden. Vant sikkert sist, og enkelt nest sist. Vant V75 i Gävle i fjor på denne tiden, og da var det pang til tet fra springsporet. Det blir det fort igjen, så får vi se om den er hard nok i skallen å svare storfavoritten hele veien.



1 Concrete Dee – Er veldig formsterk, og kan være skrellen fra rygg leder. Satt bom fast sist, og på klokken stod det 11,1 s 800m. Med det løpet i kroppen etter pause er den trolig ytterligere forbedret, og skulle det bli dønn riktig med at favorittene kjører mot hverandre, ja, da har den altså form til å skrelle om lukene kommer… 11 Hobby De L’iton – Vant enkelt fra tet sist, og virker å være veldig på riktig vei igjen. Er en knallgod hest i grunnlaget, og velger man først å spekulere her, ja, da må den ikke glemmes.

Vår rangering : A : 7 B : 6-1-11 C : 5-8-10-2-3-9-12-4

V75-2 : 12 Argbiggan – Er på vei mot superformen, og den avsluttet enormt etter sene luker sist. Gikk helpigg i mål, og på klokken stod det 12,2 s 800m med alt igjen. Mats Djuse opp er spennende, sporet passer bra, og distansen takler den veldig godt. Dette er hesten å slå, og vi iler til med tipsnikken. 9 Dusktodawn Sisu – Har fått to løp i kroppen etter pause, og har vinnerform i kroppen. Viste 11,5 s 1000m nest sist, mens den feilet med ALT igjen i stengt posisjon mellom hester ned mot siste sving sist. Ble rett og slett for pigg. Er knallgod på sitt beste, og med toppform er den tidlig på vår bong.



8 Lady Youline – Vant sikkert på Visby sist, og er en hoppe som er herdet mot ganske tøff motstand. Magnus Djuse får igjen sjansen, og denne er naturligvis selvskreven på bongen om man garderer. 3 Carry Cash – Vant sikkert fra tet sist, og er på riktig vei. Står perfekt til på strek nå, og skulle den komme seg tidlig foran så trenger den ikke å bli enkel å fange. 11 Lyx Håleryd – Har utviklet seg veldig i år, og løftet seg mange hakk på ren kapasitet. Gikk 11,8 s 800m sist, mens den var OK mot Conrads Rödluva nest sist. Er tilbake mot riktig motstand igjen nå, og skal derfor med på en tidlig gardering.

1 Frozen Queen – Har hatt problemer med volte tidligere, og det er fare for galopp nedover startsiden. Formen er bra, hesten er god nok, men vær altså litt på vakt for denne galopprisikoen nedover startsiden… 7 Restless – Viste 12,0/1900m etter en dårlig start sist, og det er nok ingen feil på formen. Kusken som kjører er svært lovende, og dette kan derfor være en artig skrell å plukke med på bongen.

Vår rangering : A : 12 B : 9-8-3-11-1-7 C : 2-13-4-10-14-5

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 1 In Royalty Boko – Er en knallgod hoppe som har et altfor lavt grunnlag på konto. Husk på at dette er en hoppe som har blitt matchet mot de beste i årgangen, og nesten kun vært ute i steintøffe omgivelser. Nå har den gjort noen løp etter pause i «vanlige» omgivelser, og da har hun kun lekt seg. Den gikk PIGG i mål etter at Mika Forss valgte å slippe teten tredje sist, og hadde nok vunnet det løpet fra tet. De to siste gangene har den vunnet sprettlett fra tet, og kommet til mål med krefter igjen. Distansen skal ikke være noe minus, og fra tet på en bane som Gävle kan denne umulig bli enkel å fange. MÅ BARE PRØVES NÅ!



5 Feerie De Fael – Innfridde som vår ide sist, og spurtet inn til en enkel seier. Da klaffet det på veien, og det var billig i mot. Nå er det tøffere i mot, men den får på seg en BIKE, og har kapasitet litt utover grunnlaget sitt. Motbudet. 11 Mas Capacity – Er håpløst usikker, men knallgod når den først går. Gikk et svett løp etter en grov galopp sist, og holder virkelig toppform. Feilfritt = da dukker den opp langt der fremme. 4 Merritt – Avgjorde enkelt sist, men fikk det billig da. Er grunnkapabel, men er den virkelig så kapabel at den kan plukke ned vår ide fra dødens? Det tviler vi sterkt på…



3 In Love Boko – Slo 1 In Royalty Boko nest sist, men ble da sluppet til tet, og det blir den ikke nå. Da blir det straks verre, og den må levere en pangprestasjon skal den vinne et løp som dette. Bak der ranker vi 6 Whelk som skuffet sist, det samme gjorde 2 Stonecapes Superb, og helt der ute plasserer vi 12 Sugarcraft som bitvis slet med aksjonen nest sist, og som ikke har vist veldig mye på svært lenge.

Vår rangering : A : 1 B : 5-11-4-3-6-2-12 C : 9-8

V75-4 : 4 S.T.C.C. Faksen – Kom alene til mål sist, og tok en veldig fortjent seier. Gangen før vist den 20,6 s 400m, og kom enormt tilbake etter galopp. Har normalt ingen problemer med sporet, og feilfritt har den igjen en stor sjanse. SPILLES! 9 Spang Viktor – Imponerte noe kolossalt sist, og på klokken stod det faktisk 20,2 s 800m med krefter igjen. Det man skal være litt OBS på er at denne har problemer med å levere to gode løp på rad, og er en litt sånn «annenhver gang hest». Er uansett selvskreven på bongen, men altså kun en gardering for oss.



10 Gott Klirr – Var ikke like bra som i de to løpene før i år, og skuffet oss sist. Imponerte veldig i årets to første løp, og leverer den slik her så er den på foto. Løpets klare outsider. 12 Pyrmo – Var under pari sist, mens den var bra toer bak Gott Klirr nest sist. Nå rykker man skoene rundt, men det er fakta en balanse som ikke den har vært veldig bra på tidligere. Duger på sitt beste, men etter løpet sist blir den kun en liten outsider.



1 Moepilen – Galopperte i køen mot oppløpet sist, men har ellers levert fine løp. Er slett ikke så verst på sitt beste, den står spennende til, og kanskje kan Torbjörn Jansson lokke frem til lille ekstra av den? 7 Norrbo Odin – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den gikk enormt etter tidlig galopp sist. Hentet mange lengder på betydelig bedre hester enn hva den møter her. Kan være storskrellen om den greier å komme seg rundt uten noe tull.

Vår rangering : A : 4 B : 9-10-12-1-7 C : 2-11-3-15-6-14-8-5-13

V75-5 : 2 Viking Brodde – Er feltes i særklasse beste hest hest, og går alt riktig for seg så tror vi ikke den taper. Imponerte noe kolossalt ved flere anledninger i fjor, og sprang altså inn over en million kroner. Elsker distansen, den står i et perfekt spor, og rapportene fra Nurmos er sterke. Er en banker for de som ønsker å gå tynt!



7 Staro Leonardo – Hadde et veldig sterkt fjorår, og vi lot oss imponere ved flere anledninger. Plukket enkelt ned Norton Commander fra dødens sist, og nå virker storformen å være rett rundt hjørnet. Dette er det opplagte motbudet. 6 Valley Brodde – Blir hardt betrodd pga fin rad, og at den kommer fra Reden sin stall. Har vunnet i billige omgivelser, og dette vil bli tøffere. Vi tror dessuten ikke at distansen er et pluss. Rankes kun ut som en liten outsider.

8 From The Mine – Er ofte veldig undervurdert, og det er nok fin odds i den på lørdag også. Var enorm på sitt beste i fjor, og nå virker formen å være veldig pågang også i år. Avgjorde sikkert sist, og holdt da unna for knallgode Mr Golden Quick. Klaffer det bare litt underveis så løper ingen fra From The Mine, og den må med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 2 B : 7-6-8-11-9-5-1 C : 4-3-10-12

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 2 Billie De Montfort – Denne vet vi at Björn Goop ønsker å ha med i Elitloppet, og etter to snille opplegg så er vel det dags å kjøre litt ordentlig til? Spurtet sterkt via siste indre sist, og på klokken stod det 09,2 s 800m med litt krefter igjen. Spurtet også sterkt via siste indre nest sist, og da viste klokken 07,9 s 800m. Nå er vi veldig inne på at det blir tet, og da skal det en veldig god hest til for å knekke den ned på en bane som Gävle. SPILLES!



4 Racing Mange – Vil nok mange prøve på lørdag, og den har også sett utrolig formsterk ut i kulissene etter pause. Den var direkte uheldig nest sist, men spurtet knallbra nedover oppløpet, og vi gav den et stort pluss i kanten. Sist satt den i femte innvendig, kom via tredjespor mot siste sving, og avsluttet igjen råsterkt nedover oppløpet. Når den vant Kymi Grand Prix i fjor så gjorde den det fra dødens, og travet da 11,7/2100ma fra den posisjonen. Leverer den et slikt løp på lørdag så kan den fakta vinne. Motbudet! 5 Zarenne Fas – Spurtet enormt bra nest sist, og da var den ikke veldig langt bak Missle Hill over mål. Sist var den ikke like bra, men spurtet uansett fint. Nå passer distansen bedre, og får den først ryggløpet sitt så er den sylvass. Outsideren.



1 Conrads Rödluva – Velger man Hoppe Eliten med nest helg om den vinner dette løpet, og Elitloppet står visst ikke på timeplanen. Enda. Har trent knallbra, og Reden er rent ut lyrisk til sin springer. Innersporet kan dog bli en felle, og man må heller ikke glemme at dette er hestens første møte med eliten. Vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 2 B : 4-5-1 C : 3-7-9-6-10-8

V75-7 : 2 Arabesque – Imponerte noe veldig sist, og viste seg frem fra sin beste side da. Virker å ha veldig mye inne, og nå rykker man også skoene bak. Skulle dette gi den et ytterligere kick så har den naturligvis en bra sjanse i finalen. Det vi ikke liker er at hestene til Magnus Träff ikke akkurat er stabile. Vi nøyer oss derfor med å sette den først. 1 Global Agency – Har fått tre løp i kroppen, og er på riktig vei. Sist fikk den aldri sjansen, og kom til mål med litt krefter igjen. Er en veldig kjapp hoppe som drar fordel av distansen, og fra dette sporet er den dessuten sikret et bra opplegg. Har fart/kapasitet til å overraske, og er tidlig på vår bong.

10 Mellby Hurricane – Hadde en tøff oppgave sist, og var heller ikke som best da. Gangen før var den meget god, men da i billige omgivelser. Nå er den igjen ute i helt riktige omgivelser, og blir skummel om det bare blir litt tempo på forestillingen. 5 Expensive – Fikk det kjørt opp i halsen sist, og man skal være forsiktig med å vektlegge den seieren for hardt. Er bare middels fra start, og det er vingelrisk fra dette sporet. Vi føler at favoritten er overspilt i finalen, og ranker den litt ut. 11 Jamaica Boko – Avslørte bra kapasitet i fjor, og dette er en hoppe som har et spennende 2020 foran seg. Var enorm til seier nest sist, mens den var under pari sist. Nå blir det skorykk på alle fire for første gang i karrieren, og skulle den balansen slå heldig ut så er den alt annet enn ueffen.



6 B.G. Pastor Jonte – Rykket man skoene på for første gang sist, og den så utrolig forbedret ut da. Bare blåste rundt feltet, og på klokken stod det faktisk 10 s 700m. Er veldig kjapp i vei, Magnus Djuse er opp på sin springer, og den viste såpass solide takter sist at den kan overraske i finalen.

Vår rangering : A : 2 B : 1-10-5-11-6-12 C : 4-8-7-9