Superjackpot i V75 på Bjerke

Hele 1 426 080 kr venter ekstra i sjuerpotten i kveldens herlige V75-omgang på Bjerke.

Her ser du onsdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 17.45:

For andre onsdag på rappen, er det stor jackpot i V75 Bonus på Bjerke. Det har vært meget lettløst på Bjerke de to siste onsdagene. For 14 dager siden vant det sju førstevalg og dermed kun 70 kr for sju rette og ingen utbetaling på verken 6 eller 5 rette. Sist onsdag vant "kun" tre førstevalg, men med tre andrevalg og ett tredjevalg i de fire øvrige avdelingene, endte det med magre 542 kr for sju rette, 8 kr for seks rette og ingen utbetaling for 5 rette.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det betyr voksne 1 426 080 kr ekstra i sjuerpotten i kveld og det vil overraske stort om det blir like lettløst i kveld. Det er en vrien omgang og jeg går for kun en banker, den bankeren kommer ut i V75-7.

Nå innfrir Hamre?

Frode Hamre har faktisk sittet opp bak favoritten i V75-7 to av de tre foregående onsdagene. For tre uker siden var det Best Of All, men denne fikk ikke med utfallet å gjøre. Sist onsdag var det Amazing Case, men denne klarte ikke å fange ledende Lady Lara og måtte nøye seg med andreplass. I kveld er det 3 Zimmer Grif som er Frode Hamres våpen i V75-7. Den italienskfødte femåringen har gjort tre starter på norsk jord, uten å få vinne. Galopperte som pigg inn mot den siste svingen i norgesdebuten, ble sittende bom fast med et tonn av krefter på Sørlandet nest sist og gjord en helsvett siste 600 i seiersløpet til storfavoritten Brage Hindø for 14 dager siden. Ble treer da og imponerte. I kveld er det andrespor bak bilen, det er overkommelig motstand og selv om det kan bli dødens i kveld, skal vinnersjansen være meget god. Hamre selv tror hesten er god nok til å vinne fra dødens. Jeg tror på seier og bruker 2 Zimmer Grif som min V75-banker på Bjerke i kveld og bankerspiller også hesten i DD-spillet.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 5-4 C: 8-9-10-2-1-11-12-6-7

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<u><br /></u>

V75-1 - Kaldblodshester. Formløp. 2100 meter autostart.

Et såkalt formløp innleder kveldens V75-omgang og her synes jeg to hester skiller seg klart ut.

9 Ask Eld blir min klare favoritt. Jeg hadde ikke noe spesielt feeling for hesten i seiersløpet på Bjerke nest sist. Etter en råsterk sisterunde, kom Søvik-traveren alene til mål. Møtte gode hester sist, men gjorde igjen et flott løp til fjerde. Motstandsmessig ser det veldig riktig ut i kveld og vallaken skal stå som klar favoritt.

Det er 8 Tante Ragnhild som er det klare motbudet. Hun er ikke lett å regne på denne dama. Sist ble hun prøvd i tet, men ga opp 100 meter fra mål. Var stor favoritt i det løpet. Tante Ragnhild er klart best med ryggløp og på fart er hun klart best i dette løpet. Klaffer det underveis, er hun selvsagt en klar seierskandidat. Bak disse to er det vidåpent. Jeg låser uansett V75-1 på kun to hester.

Rangering V75-1: A: 9 B: 8 C: 3-7-6-4-1-2-5

Sportspills øvrige onsdagsmeny

Oddstips: CL, Championship og ishockey - sjekk onsdagens oddstips

Midtukekupongen: Arsenal er klink på midtukekupongen

Oddssingel CL: Manchester City gjør kort prosess i Madrid

Oddssingel CL: Juventus roter seg ikke bort mot Lyon

V75-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kaldblodshester i lavt grunnlag og dette løpet burde strengt tatt ikke vært innenfor V75-spillet. Jeg tar uansett sjansen på å spille tynt i dette løpet.

4 Rein Flax blir trolig stor favoritt, og kanskje er det så enkelt at den Jan Roar Mjølnerød-trente fireåringen bare vinner. Har vært meget bra i sine to siste starter. Ble toer bak gode Børke Billie sist og var foran en så bra hest som G.G. Anna da. Sterk sisterunde til enkel seier nest sist på Momarken. Med kun fire hester på strek, søker nok formkusk Ole-Christian Kjenner seg tidlig mot tet her. 4 Rein Flax er en bankerkandidat og jeg bankerspiller da også på det minste V75-forslaget.

8 Valle Embla er nestfavoritt og det åpenbare motbudet. Skrellvant etter tet hele veien for tre uker siden. Ble mye mer spilt for to uker siden, men måtte slippe teten midtveis og satt faktisk stengt over mål. Betydelig enklere imot i kveld.

Jeg står på disse to på de to mellomstore V75-forslagene, men tar med meg to svært lite spilte hester på det største. 1 Krokli Kongen kommer ut etter et par måneders pause. Det er en banditt, men kapasiteten er veldig bra på Rennesvik-traveren og fra strek kan han overraske. 6 Egge Stjerna galopperte trolig fra seg seieren nest sist på Jarlsberg (gode Olu Dole vant det løpet) og rotet seg også bort med galopp sist. Feilfritt er veldig bra fart i denne hoppa. Jeg tar henne med som en mulig kjempeskrell.

Rangering V75-2: A: 4 B: 8-1-6 C: 2-3-7-5-10-9-12-11

V75-3 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Kun ti hester til start i dette monteløpet, men lettløst er det ikke. Jeg spiller seks hester på samtlige V75-forslag.

9 Trespasser pådrar seg et ganske stort favorittstempel og favoritt skal også hesten være. Får landets beste monterytter opp på sadelen og Helene Kolle gjør ikke mange feil som rytter. Bakspor betyr neppe allverden. 1 Bettini vant greit fra tet sist, men blir likevel ikke så hardt betrodd i kveld. Står litt hardt inne i løpet grunnlagsmessig, men det betyr normalt mindre i monteløp.

2 Day U.S. har en svak programrad, men har kun gått travløp i det siste. Trives normalt veldig godt i monte og dyktige Siv Emilie Løvvold vet å forvalte sine sjanser i monteløp. 5 Banker Go's debuterer i regi Kristine Kvasnes. Hun er forsiktig optimist foran kveldens løp. 6 Ultimo Tango og 4 I See U. One blir mine to siste streker. Begge har vist før at de duger bra i monte.

Rangering V75-3: A: 9 B: 1-2-5-6-4 C: 8-7-10-3

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

<u><br /></u>

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meter voltestart.

14 kaldblodshopper til start i dette løpet og ved første øyekast ser det uoversiktlig ut. Jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag.

Årsdebuterende 4 Stasline blir min favoritt. Per M. Hvattum er fornøyd med sin hoppe før årsdebuten og varsler at han vil til tet og kjøre der. Stasline gjorde sin saker bra i fjorårssesongen og vant tre løp på elleve starter. Motstandsmessig ser det overkommelig ut i kveld. 2 Nume Bris er en annen strekhest som må sees med gode sjanser i dette løpet. Hadde grepet sist onsdag, men ble tatt ned av favoritten Tanger Ternar. Hoppa kan ta årets første seier i kveld.

Renate Aarlie er veldig opp på 3 Lille Frøken Braaum som også starter fra strek i kveld. Det er nesten alltid fordel strekhestene i denne type løp i forholdsvis lavt grunnlag. Var klart slått av Nume Bris sist på Momarken, men er behandlet siden det løpet. Overraskende nok er 9 Kolbu Hjørdis ganske klar spillefavoritt onsdag formiddag. For meg er hun kun en gardering. Siste hest på mine forslag blir ultrakapable 5 Vestpol Hebe. Det nærmer seg en evighet siden denne kom seg feilfritt rundt en travbane. Men på kapasitet, er hun god nok til å springe i åttetall rundt kveldens motstandere.

V75-4/V5-1: A: 4 B: 2-3-9-5 C: 7-8-10-1-6-14-11-13-12

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<u><br /></u>

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Onsdag formiddag er 3 Birk Faks den største favoritten i kveldens jackpotomgang. Mon tro om det er riktig. Birk Faks vant riktignok som favoritt nest sist på Bjerke, men hadde tapt mot Valle Gulla som koblet seiersgrepet ut mot oppløpet da galoppen kom. Tapte som storfavoritt sist på Jarlsberg. Satt i dødens da, men ble speedet ned av Sitje Rapp. Jeg synes ikke Birk Faks har vist nok til å forsvare 60 prosent i kveld og garderer V75-5.

Først og fremst med kapable 9 Bragevinn. Denne var riktignok sjanseløs til å hente 20 meter tillegg på Malala sist, men en feilfri Malala er det ikke mange som rår på, spesielt fra 20 meter tillegg. Bragevinn har minst like stor kapasitet som Birk Faks og er en soleklar gardering for meg i kveld. Ytterligere to hester får plass på de to største V75-forslagene. 1 Jæger N.A. er i form og går til mål. Solid toer bak kapasitetshesten Per B. sist. 11 Vestpol Iver kunne ikke følge gode Vestpol Kongen på Sørlandet sist, men har flott kapasitet og får opp Tom Erik Solberg som kusk i kveld.

Rangering V75-5/V5-2: A: 3 B: 9-1-11 C: 8-5-10-7-2-4-6

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et riktig fint spilleløp venter i V75-6, der jeg markerer for fire hester på de fleste V75-forslagene.

Pausehesten 4 Don Juan D.K. blir min favoritt. Trolig er det feltets klart beste hest, men han var ikke som best i sine to siste startet i fjor sommer. Er operert siden de løpene og trener bra i følge trener Sigbjørn Kolnes. Det er nok en hest som kommer til å tjene godt med penger i år, dersom han får være frisk. 3 No Regrets Pellini var god toer i sitt første løp etter over fem måneders pause. Står fint til i dette løpet og skal regnes tidlig.

7 Glazier's Vici hadde jeg satt først fra et bedre spor. Fra sjuendespor er det sjanseartet forr vallaken, som var meget god vinner av V75-1 på Bjerke for fire uker siden. Klaffer det noenlunde underveis,skal det være bra vinnersjanse. Siste hest på forslagene blir 8 Gaius B.R. Denne er faktisk ganske klar favoritt onsdag formiddag, men åttendespor trekker klart ned. Blir nok mye spilt grunnet 13-tiden fra forrige start, men møter bedre hester i kveld. Det skal klaffe bra fra åttendespor for at det skal bli seier.

De fire hestene skiller seg litt ut. 12 Turbo Lins er bra, men tolvtespor og full vei trekker ned. 2 Kinky Boots og 1 S.K.'s Iron Lady står begge fordelaktig til spormessig, men er mer trippel- enn seierskaktuell slik jeg ser det.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 3-7-8 C: 12-2-1-5-6-9-10-11