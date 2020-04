Superjackpot med 28 millioner ekstra i V75

Du kan bli mangemillionær i V75 på lørdag! Fantastisk V75-omgang med gigapott! Vi byr på oppdaterte V75-vurderinger, og husk også på at du kan se løpene GRATIS hos oss!

Lerum med supertips på Färjestad 18. april - Kr.432 ble til Kr.18 676!

Det var kun BREDDLOPP i V65-omgangen på Färjestad denne lørdagen, og slike løp er krevende å ranke. Undertegnede gjorde dog jobben, og belønningen ble solid for de som tok rygg. Dagens beste banker, Lidaz Katzner (2-valg), slo til i løpet hvor de fleste valgte å banke Enjoy's Top Gun (60,1%). Ellers ble Dallas Brick (16,7%) løftet frem som dagens beste objekt. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut svært solide Kr.18 676,-.



På Eksperten suste SAMTLIGE bonger inn, og de var som følger:

* 16 bonger a Kr.500 (10 andeler a Kr.50/5 andeler a Kr.101/4 andeler a Kr.125) betalte ut Kr.18 676 hver seg.

* 5 bonger a Kr.1 000 (5 andeler a Kr.200/4 andeler a Kr.250) betalte ut Kr.20 143 hver seg.

* 8 bonger a Kr.1 200 (4 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.21 121 hver seg.

* 3 bonger a Kr.2 000 (4 andeler a Kr.500/6 andeler a Kr.330) betalte ut Kr.23 566 hver seg.

* 1 bong a Kr.3 000 (4 andeler a Kr.750) betalte ut Kr.24 544.

Totalt ble det 665 106 kr innspilt på disse 33 andelslagene. Omsetningen til Nettavisen på Eksperten til V65-løpene på Färjestad var på 28 872 kr.

Leirvåg med herlig V65-suksess på Jarlsberg tirsdag 21. april!

Det ble herlig fullklaff for Leirvågs største V65-forslag på Jarlsberg tirsdag. Bankeren 4 Gretzky Boko innfridde som ventet og storfavorittene 9 Ingbest (V65-3) og 2 Bokli Stjernen (V65-4) falt begge tungt i sine respektive løp. V65-forslaget med innl. pris på kr 1875 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 15 691 kr. På Eksperten ble det fullklaff for seks andelslag (fire stk med fire andeler a kr 500) og to systemspill (begge med fire andeler a kr 750).

Lerum med V5 og SISTE INFO V65-suksess på Solvalla/Bergsåker 22.april!

Samtlige V5-bonger satt på Solvalla denne onsdagen (15 stk på Eksperten). Innleveringsprisen på disse var fra Kr.500 (ti andeler a Kr.50/fem andeler a Kr.101/fire andeler a Kr.125) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Nøkkelen til at samtlige V5-bonger gikk inn var at vi på de minste bongene banket Sashay Kemp (2-valg). Utbetalingen på bongene var Kr.5 056 hver seg.

I V65-spillet så suste også samtlige SISTE INFO V65-bonger inn (11 stk på Eksperten), og innleveringsprisen på disse var fra Kr.1 000 (fire andeler a Kr.250 / fem andeler a Kr.200) til Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Utbetalingen på disse var fra Kr.6 245 til Kr.6 717. Bankeren på disse bongene var Tiny Rocket (25,1%).

Sendingen begynner klokken 13.00 / V75-1 begynner klokken 16.20:

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Årets BESTE V75-OMGANG venter, og man får ikke spesielt bedre kvalitet på løpene enn dette. At vi også har en JACKPOT på knappe 28 millioner ekstra i sjuerpotten gjør oss ikke akkurat mindre sugen på noen "GOBONGER" denne lørdagen. Vi tror på store kroner til de med riktig V75-rekke, og det vil overraske oss stort om ikke dette gir solid betalt. Bankeren som vi landet på kommer ut i V75-3, og der prøver vi oss med Henk Grift sin nye kanon - 13 Prospereu. Har utviklet seg noe kolossalt hos han, og den går en svært lys tid i møte. Blir nok mye matchet i Frankrike litt senere i år, og vil nok tjene betydelig med penger om den fortsetter utviklingen sin. Det er i første rekke 15 Moni Viking i mot, men vår feeling er at Prosperous holder unna! Ellers vrimler det med objekter i denne omgangen, og utenom V75-1 så er ingen løp spesielt lettløste. Her er våre komplette V75-vurderinger:



V75-1 : 5 Conrads Rödluva – Så fin ut i årsdebuten, men akkurat det løpet fortalte ikke veldig mye om hvor bra/dårlig den er i år. Bløffet nemlig det løpet hjem. Har vært en av årgangens beste, og det skal bli spennende å se om hun kan ta ytterligere steg utover i 2020. Til denne starten velger man å rykke skoene bak, og det vil heve den ytterligere. Motivert favoritt. 3 Zaniah Bi – Var syk i sitt siste løp, og innsatsen der skal man ikke vektlegge. Har ellers gjort enormt med sterke løp, og det er snakk om en flott hoppe dette. Ble regnet som en av årgangens beste i Italia, og alle vet hva disse Gocciadoro-dyrene står for når de kommer til Sverige. Et soleklart motbud, og en hest som vi dobler opp a-gruppen med.



8 Racing Brodda – Hadde et fantastisk fjorår, og gjør en spennende årsdebut på lørdag. Har trent fint, og pleier å levere direkte. Sporet trekker dog ned, men skulle det bli kjøring mellom favorittene så kan det likevel bli helt riktig. Outsideren. Andre seierskandidater ser vi fakta ikke i dette løpet.

Vår rangering : A : 5-3 B : 8 C : 1-4-6-2-11-10-9-7-12

V75-2 : 10 Ivory Di Quattro – Imponerer bare mer og mer, og dette er en kanon i grunnlaget! Var lekker til seier sist, og på klokken stod det 12,4 s 800m med masse krefter igjen. Gangen før ble den brukt en del underveis, men avgjorde likevel lekende lett via en avslutning i 10-fart. På lørdag rykker man skoene rundt, og da vil den trolig være ytterligere forbedret. Skal bli svært vrien å stå i mot nedover oppløpet. SPILLES! 7 Zeppelin Kyu Bar – Skal være en veldig sterk hest, og dermed er distansen kun et pluss. Har vunnet 14 av 18 løp i karrieren, og Gocciadoro snakker varmt om denne. Er en selvskreven gardering. 2 Amazing Warrior – Hestene til Nurmonen går helt spinnvilt for tiden, og denne lot vi oss imponere av sist. Var egentlig helt overlegen fra dødens, og det så ut som om den bare lekte seg da. Er kjapp fra start, og fra tet/rygg leder så er den på foto om den leverer som sist.



3 Sam The Man – Vant et billig løp i årsdebuten, men var uansett bra. Møtte tøff motstand ved flere anledninger i fjor, og det er en ordentlig bra hest i grunnlaget. Kan åpne, så får vi se hvordan Kihlström legger det opp. Er en hest som skal med om man bruker noen utover de vi tror mest på. 5 King Of Everything – Har ikke vært på topp de siste gangene, og var heller ikke det sist, selv om den travet 11. Nå rykker man skoene for første gang, og det skal normalt gi et ekstra kick. Vi er uansett usikre på formen til denne, og distansen tror vi heller ikke er noe pluss. 11 Armour AS – Er det alltid en veldig skriking på hver gang den starter, men de helt store fremgangene lar likevel vente på seg. Er nok en bra hest, men dette er en tøff oppgave, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 10 B : 7-2-3-5-11-1-6 C : 4-12-9-8

V75-3 : 13 Prosperous – Henk Grift brukte voldsomme ord rundt denne før den skulle ut i V75’en sist. Prosperous var den beste hesten han hadde trent, den var uøm for posisjoner, og Goop kunne bare kjøre som han ville. Det gjorde også Goop, og det ble en svært enkel seier fra dødens. Gikk 09,6 s 800m. Distansen på lørdag er ikke noe problem, Adielsson er svært flink å bedømme tempoet underveis, og vi tror på en stor sjanse!



15 Moni Viking – Var fantastisk i Frankrike i vinter, og blir fort favoritten i dette stayerløpet. Man skal dog huske på at den har skiftet trener, og kommer nå ut for Björn Goop. Stallen til Goop har slitt stort med formen den siste mnd, og det gjør oss usikre. På plussiden trekker det opp at Goop er verdens beste i løp som dette, og han får altså sjansen bak en som går skikkelig til mål. Det soleklare motbudet. Bak disse er det veldig jevnt, og vi blir ikke veldig overrasket om det kan skrelle til.



12 Bucks To Burn – Ble felt av banen sist, mens det ble vel i overkant tøft kjørt nest sist. Er giftig når den får gå med i rygger, og det gjør den her. 4 Vagabond Bi – Er på vei mot formen, nå rykker man skoene, og med en innvendig smyger her samt luker tilslutt så kan den overraske med Jepson. 2 Tyson Dimanche – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og den er veldig bra på sitt beste. Viser den bare litt form igjen så kan den skrelle i et løp som dette. Får opp en spennende gjestekusk i Ulf Ohlsson. 14 Harran Boko – Er en veldig bra hest med toppform. Vi er dog ikke veldig glad i Lugauer som taktiker, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 13 B : 15-12-4-2-14 C : 6-8-9-10-3-11-1-5

V75-4 : 13 Royal Baby – Var faktisk kun et 8-valg i Sverige når dette tipset ble lagt ut (fredag), og da hadde den 2% av innsatsene på seg. Det mener vi er helt feil, og Royal Baby skal passes på lørdag. Spurtet strålende i fjorårets NM, og ble da toer bak Madelen L.T.C. Gikk klart bra i årsdebuten, og har siden den gang kommet inn på stallen til Atle og Frode Hamre. Kan dermed være ytterligere forbedret. Denne er såpass bra at den må passes i overkommelige omgivelser som dette. OBS!

9 Indra’s Secret – Bare dundret unna til en overlegen seier sist, og har funnet superformen. Vær dog OBS på at den fjerde sist feilet direkte fra et trangt spor fire i volten, og den er ikke helt travsikker. Kommer den seg avgårde så er sjansene gode. 10 Visia Spin – Ny Gocciadoro-hest, og med Goop som kusk. Rapportene på den er veldig bra, og uten at vi kan for mye om den så blir den tidlig på vår rank. 8 Sharp Dream – Gikk altså 10,2 sist, og det løpet må ha kostet litt. Er grunnkapabel, og skal med om man først begynner å gardere løpet.



1 Cobbys Nana/2 Darah Bibo/11 Callmesally kan alle vinne med maks klaff, og de ranker vi bak der.

Vår rangering : A : 13 B : 9-10-8-1-2-11 C : 4-3-14-12-5-7-6-15

V75-5 : 9 Wild Love – Holder superform, og har en svært spennende oppgave foran seg på lørdag. Var utrolig tapper fra dødens på en såpass god hest som Madelen L.T.C. sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Gangen før gikk den 09 s 800m mot deler av hoppeeliten. Fra tredje/fjerde utvendig nå. og med fart på løpet, ja, da blir denne speedige hoppen ikke enkel å stå i mot. OBS! 5 M.S. Triple J. – Har sett smellbra ut i årets to første løp, og sist satt den altså bom fast mot eliten. Vær dog litt forsiktig med å vekte den innsatsen for hardt da den altså satt fast på en ordinær tid med tanke på de baneforholdene som var for dagen. Skulle det bli tet nå så blir den ikke enkel å fange, og er selvskreven på bongen ved gardering.



3 Voyager Grif – Er tilbake igjen på stallen hos Gocciadoro, og den er nok ganske godt forberedt direkte. Fjerde sist på Vincennes var den hakk i hel på MYE bedre hester enn dette, og dette er en traver som er mer enn god nok på ren kapasitet. Outsideren. 11 Night Brodde – Avsluttet i 09-fart etter galopp sist, og den er bedre enn raden. Duger på kapasitet, og feilfritt er den på foto i et løp som dette. 7 Niky Flax – Var tvers av i målgangen, og det gjør oss usikker. Vi regner dog med at den er behandlet siden sist, og vil fungere bedre på lørdag. Har blitt strøket inn et spor, er lynrask fra start, og fra for eksempel rygg leder skal man være på vakt. Formen er nemlig fin, og det var trossalt Prosperous den tapte for sist.

6 Man At Work – Havner fort utvendig igjen, og vi tror ikke den vinner dette fra dødens. Er derfor mer trippel enn veldig seiersaktuell. Skulle det likevel løse seg med et fint par så er den god nok. 8 Grainfield Aiden – Var heroisk i nederlaget sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Står dumt til nå, og det vil koste å komme frem i dødens. Er derfor trolig mer trippel enn seiersaktuell. 4 Can Lane – Hadde uflaks sist, men spurtet sylvasst når det løste seg. Er fersk i sølvdivisjonen, og vi ranker den derfor litt ut selv om den varslet flott form sist.

Vår rangering : A : 9 B : 5-3-11-7-6-8-4 C : 2-10-12

V75-6 : 10 Ike Schermer – Er en fantastisk 5-åring som imponerte oss ved flere anledninger i fjor. Når den vant finalen på Solvalla tredje sist så gjorde den det fra dødens på en regnvåt bane. Vant enkelt på enormt sterke 11,8/2140ma, og da åpnet man altså første 1000m på 10,5… Det var en uvirkelig prestasjon. Pleier å være godt forberedt, og formen er nok meget bra direkte. Med tempo blir denne alt annet enn enkel å stå i mot. SPILLES! 5 Vikens High Yield – Går fra klarhet til klarhet, og har virkelig tent til i regi Robert Bergh. Gikk 11,5 s 800m når den vant sist, og den kan virkelig flytte på beina. Er kjapp fra start, og fra tet blir denne vrien å plukke ned.



2 Nero Maximus – Hadde uttur som ikke fikk vinne sist, og var da stor i nederlaget. Er en steingod hest som kommer ut skoløs for første gang i karrieren på lørdag. Slår dette heldig ut så kan man fort få se en monsterprestasjon. Stor outsider! 4 Zaire Wise AS – Er veldig bra, men har hatt sine problemer med en fot, og kommer nå ut etter pause. På ren kapasitet duger den, og disse hestene fra Gocciadoro pleier å levere knallbra når de først kommer til Sverige. Skal med om løpet garderes.



8 Zinco Jet – Har sett rålekker ut i årets to første starter, og når den gikk 12,6/2140ma nest sist så gjorde den det enkelt. Er TUNG tilslutt når den får gå med i rygger, og trenger ikke å være helt borte om det bare løser seg fra et dårlig spor. Er nemlig knallgod, og formen har neppe vært bedre. 11 Hobby De L’iton – Passet ikke helt på banen sist, og man skal ikke vektlegge den innsatsen for hardt. Gangen før satt den bom fast som fulltanket, og så helt enorm ut. Har hatt sine problemer med litt sykdom, men skal være klar til dyst på lørdag. Er en såpass bra hest at den kan skrelle om det løser seg med et høyt oppdrevet tempo.

Vår rangering : A : 10 B : 5-2-4-8-11 C : 7-6-3-12-1-9

V75-7 : 3 Billie De Montfort – Paralympiatravet er blitt fantastisk bra, og her er ingen 100% sjanseløse. Vår ide har sett veldig formsterk ut i tøffere omgivelser enn dette, og spurtet altså strålende til tredje i Grand Criterium De Vitesse sist. Henger med i alle selskap, og er sylvass når den får gå med i rygger. Er dessuten lynrask fra start, og utgangsposisjonen er perfekt. Gurato vil teste den for første gang med BIKE, den får opp Goop, og dette må være et bra spill på lørdag! 2 Cyber Lane – Så mye helere/finere ut i kroppen sin i årets årsdebut, kontra slik den så ut i fjorårets. Knep seieren etter en virvlende avslutning. Skal normalt ha gått mye frem med det løpet i kroppen, den er kjapp fra start, og står i et nydelig spor. Motbudet.



7 Looking Superb – Innfridde ikke i Frankrike i vinter, og leverte under pari. Kommer nå ut etter en liten pause, det er fine rapporter på den, og er mer enn god nok på ren kapasitet. Glem ikke at den hadde vunnet Elitloppet i fjor om ikke den hadde blitt bortkjørt av Åke Svanstedt. Erik Adielsson er lørdagens kusk, og akkurat det liker vi. Outsideren. 5 Milliondollarrhyme – Er oddsfavoritten til å vinne årets Elitlopp, og var strålende opplag i årsdebuten sist. Gikk da en knallsterk sisterunde, og vi gav den et stort pluss i kanten. Minuset er at den ikke kommer seg til tet av egen kraft, og hvordan vil egentlig Fredrik B. Larsson legge dette opp? Er klart best når den får gå med i rygger, så får vi se om kusken greier å få til et slikt opplegg uten å havne for langt bak. Skal naturligvis med ved gardering, men vi er ikke enig i at den skal være favoritt.



10 Sorbet – Trivdes ikke i sølen sist, og presterte nok ikke helt på topp da. Gangen før var den ENORM i årsdebuten. På lørdag blir banen perfekt, distansen er den riktige, og med tempo kan det bli revansje! 1 Disco Volante – Har vært i form lenge, og sist leverte den ikke som ønsket. Hadde da et gaveløp foran seg, men var likevel dønn stiv i målgangen, og det er klart at det gjør oss usikker. Bør bli kjørt i rygg på denne distansen, og det kan det også bli fra dette sporet. Kan vinne, men da må den være betydelig bedre enn sist.

Vår rangering : A : 3 B : 2-7-5-10-1 C : 6-4-9-8