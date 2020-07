Superjackpot med 31 millioner ekstra i V75 - du kan vinne 63 millioner

En av årets klart mest spennende V75-omganger! Herlig banker, og en rekke med smellfrekke objekter! Våre oppdaterte V75-JACKPOTTIPS er klare! Du tar vel rygg, og blir med oss i millionjakten?

Sendingen starter klokken 14.00 / V75-1 starter klokken 16.20:



Årjäng byr på en av årets mest spennende V75-omganger, og husk også på at det er JACKPOT MED 31 MILLIONER EKSTRA i lørdagens omgang. Det vrimler av spillbare objekter, og vi er inne på at dette kan gi meget solid betalt. Bankervalget vårt stod mellom 8 Ulsrud Tea (V75-4) og 9 Civilon (V75-5), og etter å ha vært i tenkeboksen en god stund så landet vi på sistnevnte som lørdagens beste banker. Burde hatt minst en million på konto, og møter egentlig ikke noe motstand i forhold til det kaliberet den besitter.

Her er våre fyldige vurderinger til lørdagens omgang:



V75-1 : 7 Global Venture – Er et spennende spill i innledningsløpet, og vi er litt inne på at dette kan dreie seg om tet og slutt på en lynrask bane. Har fått tre løp i kroppen etter pause, og gikk altså 12,8/2140ma sist. Da slet den med blodverdiene, og det forteller egentlig litt om hvor bra denne er. Er lynrask ut med volte, det er snakk om en meget god hest i grunnlaget, og denne må helt klart passes. 3 Strong Pepper – Er feltes beste hest, og den får TUNGT spill på seg fra Norge. Er favoritten til å vinne Derby i Norge, og har altså imponert noe kolossalt i flere av de løpene den har gjort i år. Vi likte den dog ikke like godt sist, og hadde det ikke vært for en våken og knallgod kusk da, ja, da hadde den galoppert i den siste svingen. Var nemlig veldig ute av det da. Vi liker heller ikke at det nå blir tette starter samt at den skal gå med BIKE på voltestart. Skal i a-gruppen, men selv med Adielsson er vi ikke sikker på om dette går veien.



6 Mr Marvelous – Pleier å varme dårlig, og man skal derfor ikke vektlegge oppvarmingen for hardt. Fullførte meget bra på en sølebane sist, og tiden ble også god. Har tidligere vært flink ut på volte, og sporet burde passe perfekt. Kan vinne om den henger sammen i aksjonen sin. 8 Mellby Granat – Fullførte godkjent etter en lengre pause sist, men kan ventes forbedret med den blåseren i kroppen. Nå rykkes også skoene rundt, og det vil nok løfte den ytterligere. Har en ordentlig fin grunnkapasitet, Robert Bergh sine hester pleier å være merkbart forbedret andre gangen ut etter opphold, og havner den bare ikke feil på det så duger den.

5 T. Rex Face – Har nok en gang skiftet regi, og kommet inn på stallen til Goop. Er god på sitt beste, og kommer den seg bare ut fra et trangt spor så trenger den ikke å være helt ueffen. Skal med om man går utover de vi tror mest på. 2 Charlock Viking – Ble sittende bom fast med vinnerkrefter sist, og får nok en god del spill på seg. Vær dog litt OBS at sist den var ute fra dette sporet (27.10.2018) så var den ikke i nærheten av å løse ut feilfritt. Vi ranker den derfor en bra bit ut selv om den varslet form sist.

Vår rangering : A : 7-3 B : 6-8-5-2-1-12 C : 10-9-11

V75-2 : 11 Ies Elisabet – Er ekstremt speedig, og den skal bli utrolig spennende å se i hendene til Emilia Leo. Ble kjørt i tet sist, ble dumstri (10 f 1000m), og det løpet kan man bare se bort fra. Gangen før satt den fint til i andre utvendig, og feilet da som HELPIGG når den var på vei ut i angrep mot den siste svingen. Mulig det ble trangt, og at det var grunnen til galoppen. Hadde kjempet om seieren uten uhellet da. Spurtet helt spinnvilt i tøffe omgivelser tredje sist, og er i det hele tatt betydelig bedre enn raden. Blir livsfarlig her om det skulle klaffe med ryggene. 6 Lipstick Tooma – Gikk OK i debuten for Daniel Reden sist, men hadde nok også godt av det løpet i kroppen. Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe, og vi glemmer ikke så enkelt det løpet den gjorde 18.09.2018. Åpnet da første 1000m på 10,7, var helt uvirkelig tapper over mellomdistanse, og det i svært tøffe omgivelser. Nå virker den altså å være på riktig vei i regi Daniel Reden, den er bedre enn grunnlaget sitt, og må naturligvis med på alt!



14 Karamell Hill – Har Björn Goop gjort en utrolig bra jobb med, og den har radet opp i stor stil. Var kanskje ikke helt på topp nest sist, men var veldig bra igjen sist. Har startet tett, er tøffere ute, og vi ranker den derfor ut som en outsider. 15 Millie Millionaire – Fikk vinne sist, og det ble enkelt da. Gikk 11,6 s 800m nest sist, stod 20m bak Karamell Hill da, og er altså billigere ute nå. Vil trolig kun bli bedre og bedre fremover, og den skal helt klart tas på alvor. 12 Zarina Bi – Vi er usikre på disse hestene som er kommet fra Gocciadoro, og denne skuffet altså sist, mens den var god til seier nest sist. Tilbake på sitt beste duger den, men vi ranker den uansett litt ut. 5 Orlando – Har fått to løp i ny regi, og fullførte fint mellom hester på oppløpet sist. Var nok ikke helt bunnskrapt da, og tiden ble knallgod. Er en tenkbar skrellhest for de som spekulerer.



7 Cobbys Nana – Er egentlig god nok i massevis, men holder en noe usikker form, og treneren ligger dessuten litt lavt på forhånd. Vi ranker den derfor noe ut. 1 Livi Opal H.M. – Får på seg et helstengt hodelag, BIKE, og skal gå skoløs. Her går man altså ALL IN, og Paw Mahony er nok veldig sugen på en hjemmeseier. Er også en tenkbar skrell som skal med om man garderer bredt.

Vår rangering : A : 11-6 B : 14-15-12-5-7-1 C : 3-9-10-13-2-4-8

V75-3 : 8 Athos Race – Er egentlig en VELDIG bra stayer, men den går likevel helt under radaren her. Debuterte for Ulf Stenströmer sist, og vi kan vel ikke huske å ha sett denne bedre ut aksjonsmessig tidligere (har alltid hatt litt problemer med aksjonen). Gikk en sterk sisterunde, fikk det litt siste 50m, men var uansett positiv (13,1 s 1000m / 11,6 s 500m). Med et passivt opplegg/riktige rygger kan denne felle alt til brakodds i lukene, og skal passes mot helt riktig motstand! 12 Ike Schermer – Kunne ikke fullføre sist, men ble også noe sjenert på oppløpet. Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, det er snakk om en vinnerhest, og med tempo kan den komme på lette bein tilslutt. Er meldt med SKO, men går trolig uten på alle fire. DOBBELT A-VALG!



11 Vagabond Bi – Er helt riktig ute nå, og kommer til start med flott form. Har fullført bra de siste gangene, og går ikke av veien for stayerdistanse. Vi er klart inne på at den igjen kan dukke opp på foto, og det til meget hyggelige odds. Outsideren. 5 Enzo AM – Har bitvis møtt bedre hester enn dette i 2020, og gikk helt OK sist. Er kjapp fra start, og fra et fint par i fremste rekke er den alt annet enn ueffen om lukene kommer på oppløpet. 7 Fort Knox – Ble solgt etter det siste løpet hvor den var helt av på midten. Vi er svært usikre på denne hesten, og ranker den derfor en bra bit ut. Er trolig best på ren kapasitet, men den må henge sammen om den skal være i nærheten av å vinne et løp som dette. Før løpet sist var det strålende rapporter på den, men da var den altså tvers av…

6 Euskara – Var ekstremt god når den bare moste en såpass god hest som Van Gogh Z.S. fra dødens sist, og imponerte da stort. Er mer sterk enn speedig, og det blir derfor ofte tøffe opplegg. Vi tviler på om den vinner V75 fra dødens, og det er grunnen til at vi ranker den en bra bit ut. 4 The Real Star – Fikk det sydd opp sist, og man bør ikke vektlegge for hardt at den slo en såpass god hest som Ivory Di Quattro da. Har ellers gjort helt OK løp, men vår feeling er at den blir overvurdert når den også får opp Kihlström. Kan vinne, men det må klaffe, og vi ranker den litt ut.

Vår rangering : A : 8-12 B : 11-5-7-6-4-9-2-3 C : 1-10

V75-4 : 8 Ulsrud Tea – Hadde dette løpet blitt kjørt i Norge så hadde Ulsrud Tea vært storfavoritt. Når vi la ut tipsene fredag ettermiddag (omsetning 6,6 millioner), ja, da var 6 Åsrud Vilja en av lørdagens tyngste V75-favoritter (59%). Ulsrud Tea på lørdag kan dermed vise seg å være veldig stor gave fra våre venner fra Sverige. I NM 2019 vant Ulsrud Tea foran Åsrud Vilja, og da stod Ulsrud Tea til 1,3 i odds… I NM 2018 vant Ulsrud Tea foran Åsrud Vilja, og da stod Ulsrud Tea til 1,6 i odds… Sist disse møttes var i Drammen 10. august 2019, Ulsrud Tea stod til 1,4 i odds, og vant løpet foran Åsrud Vilja. Sporet på lørdag trekker ned, men vi håper/tror at Svein Ove Wassberg fikser det. Hvordan er så formen på Ulsrud Tea nå? Den er meget god. Feilet fra seg en mulig seier på Leangen sist (er normalt veldig travsikker), og hadde tidsmessig gått 21,8/2160mv. MÅ BARE PRØVES PÅ LØRDAG!



6 Åsrud Vilja – Har sett utrolig fin ut på slutten, og den passer perfekt i hendene til Örjan Kihlström. Var god i nederlaget mot Månprinsen AM tredje sist, men har ellers bare møtt «SKROT» i de andre seiersløpene, og de løpene kan man ikke vektlegge for hardt. Er i en såpass solid form nå at den kan utfordre Ulsrud Tea, men vi kjøper overhodet ikke at dette skal være favoritten i løpet. To hester kan vinne, men soleklart mest tror vi på 8 Ulsrud Tea som trolig kun blir et 2-valg…

Vår rangering : A : 8 B : 6 C : 2-1-7-13-12-5-3-9-11-10-4

V75-5 : 9 Civilon – Har vunnet 4 av 5 løp, og løpet den tapte var den ikke frisk i. Sist var det duket for årsdebut, og den lekte seg fra tidlig tet da. Feilet riktignok i en omstart (trangt spor), men gikk i den gyldige. Var en av de store outsiderne til å vinne Svenskt Trav-Kriterium i fjor, og er en av de store outsiderne til å vinne Derby i år. Har rett og slett et latterlig lavt grunnlag på konto, og den møter en gjeng som den normalt bare blåser. Kan komme ut skoløs nå, men den balansen var ikke et problem nest sist. Perfekt smygspor, og dette ser i det hele tatt riktig ut på forhånd. Lar seg ikke stoppe?

1 Slippery Runway – Var enorm når den gikk 12,5 fjerde sist. Sist var den svak, men ble vel da felt av en elendig bane? Er veldig kjapp fra start, og fra tet vil den lede et løp som dette lenge. 5 Bastian Boom – Ble sjenert fra en plass helt der fremme på oppløpet sist, og hadde faktisk travet en lav 13-tid/2160mv uten uhellet. Gangen før fullførte den solid fra dødens i et løp som knallgode Gogobet Sisu vant. Har litt inne, en kjapp sprint er intet minus, og dette kan helt klart være en litt spennende hest for de som spekulerer. 10 Awesome Kronos – Holdt sikkert unna på en knallgod tid sist, og var bra. Har ikke vært spesielt pålitelig tidligere, og vi er spent på hvordan dette vil gå når man nå skal rykke skoene rundt. Slår det heldig ut så har den en såpass fin kapasitet at den ikke trenger å være helt borte.

2 Pine Muscle – Er ikke så verst på sitt beste, men har skuffet stort i år. Nå fester man på en BIKE/RYKKER SKOENE, og fra et nydelig spor trenger den ikke å være borte om den bare viser litt form. 6 R.K. Queen – Er veldig kjapp fra start, og holdt bra fra tet nest sist. Gikk så helt greit etter et passivt opplegg sist. Har fått et løp i kroppen, man fester på en BIKE, og er en mulig skrell for de som går utover de vi tror mest på.

Vår rangering : A : 9 B : 1-5-10-2-6 C : 4-12-11-7-3-8

V75-6 : 4 Zap Di Girifalco – Er egentlig ganske ny i sølvdivisjonen, men den har vist de siste gangene at den virkelig hører hjemme der. Var strålende god uten at det klaffet nest sist, mens den vant sprettlett etter å ha fått det sydd opp sist. Står i et bra spor bak bilen, og skulle den bli sluppet til tet så er nok dette over. Risikerer dog svar innvendig, og det er hovedgrunnen til at vi spekulerer. 9 Viking Brodde – Er utrolig bra, og står ikke tilbake for favoritten på ren kapasitet. Har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og det tror vi kun har gjort godt. Gikk helt OK i kulissene sist, og på klokken stod det 09,5 s 800m med krefter igjen. Glem ikke at den ble trykket ned til 5x flesket mot Moni Viking i Harper nest sist, og det forteller egentlig bare litt hvor bra denne er. VI DOBLER OPP A-GRUPPEN!



1 Harran Boko – Må nesten ha vært syk i sitt siste løp før den fikk en pause, for da var den urussel. Har nå fått hentet seg inn igjen, rapportene er fine, og Conrad Lugauer har lyst å kjøre den i tet. Er lynrask fra start, og teten er absolutt innen rekkevidde. På sitt beste leder den lenge fra den posisjonen. 2 Ural – Er en hest vi har en veldig respekt for, og dette er altså en hest som er herdet i sølvdivisjonen. Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, den står superbra til, og får opp en spennende kusk i Østre. Kommer dessuten ut skoløs for første gang i år, og vi er litt inne på at dette kan være skrellen i løpet.



11 Coogan – Ble sittende bom fast som fulltanket etter en tidlig galopp sist, og var morsk i finalen da. Kommer her ut etter en pause, den står «kaldt» til, og vi ranker den derfor litt ut. 3 Island Life – Gikk 10,3 s 800m sist, og den holder formen. Stod da helt feil til på en oppjaget sprint. Nå har den langt bedre betingelser, og er en av flere som kan vinne dette om man først begynner å spekulere. 10 Macelleria – Satt bom fast i finalen sist, og er stadig noe bedre enn raden. Gjør seg ikke bort med litt flyt på veien.

Vår rangering : A : 4-9 B : 1-2-11-3-10 C : 6-7-8-5-12

V75-7 : 9 Milliondollarrhyme – Har kun bitvis vist frem sitt store potensial i 2020, og har i bunn og grunn vært en skuffelse. Satt riktignok bom fast i finalen av Elitloppet nest sist, og det er liten tvil om at denne kan når den først har dagen. Var ikke helt på topp sist, og fikk seg en pause etter det løpet. Rapportene nå går i dur, den kommer ut på sin beste distanse, og sporet skal passe perfekt. Her burde det bli tempo, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Skal gå med sko på alle fire, men det er også da denne har vært som best. SPILLES!



2 Mellby Free – Er en hoppe, men er også en av det knallgode slaget. Har fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og har gjort to fine løp. Er trolig ytterligere forbedret lørdag, nå rykkes skoene rundt, og fra et nydelig spor vil vi nok få se en offensiv Björn Goop. Motbudet. 7 Sorbet – Gikk OK i kulissene av Elitloppet sist, og gjør nesten ikke dårlige løp. Sporet nå trekker ned, og det lukter en drøy reise om den skal vinne dette. Velger Kihlström å bakke, ja, da blir det svært sjansebetont. Rankes kun inn som en outsider.



4 Disco Volante – Var svak på samme tid i fjor, og holder usikker form også på denne tiden i år. Har egentlig drømmebetingelser, og med toppform kunne det dreid seg om tet og slutt. Nå nøyer vi oss med å ranke den inn som et 4-valg. 3 Milligan’s School – Gikk 09,7 s 800m sist, og var helt OK. Bedre betingelser nå, og på en bane som også vil passe bedre er den aktuell for de som garderer løpet.

Vår rangering : A : 9 B : 2-7-4-3 C : 1-8-10-5-6