Superkveld på Øvrevoll

Storløpene står i kø når Øvrevoll byr på internasjonal V5 og V4 lørdag kveld.

Vi har en gnistrende trav- og galopplørdag foran oss. Det er DOBBEL JACKPOT i V75 på Momarken og hele 5 241 588 kr ekstra i sjuerpotten. Lørdag kveld byr Øvrevoll på en kanonkveld med flere storløp på menyen og internasjonal V5 og V4.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galoppløpene på Øvrevoll, der storløpene står i kø i kveld. Oslo Cup for eldre hester og både 1000 og 2000 Guineas står på menyen i kveld. Det er V5 og V4 på menyen. V5 starter først med spillestopp kl 17.40, mens V4-spillet som innledes i V5-4 har spillestopp kl 18.55. Våre galoppeksperter høster gevinster jevnt og trutt. Søndag ble det flott V4-klaff i Gøteborg.

Toppløp på Øvrevoll

Lørdag er det klart for en av sesongens fineste løpsdager på Øvrevoll. Oslo Cup er det løpet for eldre hester som har vært det viktigste løpet å vinne sammen med Marit Sveaas' Minneløp. I tillegg er det klart for 1000 og 2000 Guineas for våre beste treåringer. !000 Guineas er forbeholdt hoppene og er et løp av høy klasse, mens det i 2000 Guineas har litt lavere nivå. Derimot er det et artig spilleløp med flere ubeskrevne blad.

Favoritten innfrir i 1000 Guineas?

I 1000 Guineas (170 000 kr i førstepremie), som er V5-5/V4-2, fortjener 4 Silent Night å være favoritt. Hun var knapt slått i Dubai i et løp med nesten en million i premiesum. Deretter er det blitt to enkle seire på Øvrevoll og Bro. Vi bankerspiller 4 Silent Night på de to minste V5-forslagene og på tre av fire V4-forslag.



Men det er flotte hester i mot, ikke minst likte vi 3 Victoria Prada i siste start på Bro. og denne blir med på to største V5-forslagene, samt på det største V4-forslaget.

Oslo Cup er V5-4/V4-1. Det er kveldens største løp med hele 255 000 kr i førstepremie. Dessverre kommer ikke Square de Luynes til start, hesten som ikke har tapt i Skandinavia på nesten to år. Hovproblemer gjør at vi og andre mistet en soleklar banker. Nå synes vi 9 Freestyler fortjener å være favoritt. Han gjør nesten aldri et dårlig løp. 2 Learn by Heart er bra, og han gikk sammen med 7 Privilegiado et flott løp i Dubai. Sistnevnte fikk det ikke til på Klampenborgs harde bane, men på Øvrevoll har han ikke vært lett å slå.

Denne trioen kan være tøft å beseire lørdag og i V5-spillet låser vi på disse tre hestene, mens vi får råd til ytterligere et par hester på de største V4-forslagene..