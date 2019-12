Superlørdag med Gulljackpot i V75 på Bjerke

Lørdag kan du spille V75 til Bergsåker i Sverige, mens det er Gulljackpot i V75 på Bjerke lørdag kveld.

Lørdag byr Rikstoto på såkalt Super Saturday. Da skal vi først spille til den ordinære svenske V75-omgangen på Bergsåker, der det er spillestopp kl 16.20. Her er det 54 mill i premiepotten og du kan vinne 22 millioner. Lørdag kveld varter så Bjerke opp med GULLJACKPOT i V75 og da dobles sjuerpotten ved spillestopp. Du kan vinne 17 millioner. Her starter ikke V75-1 før kl 20.00 og V75-7 skal etter planen starte kl 22.05.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-løpene på Bjerke. Der altså V75-1 ikke starter før kl 20.00. Spillemessig er det høyinteressante med Gulljackpot og dermed dobbel førstepremiepott. Sportslig er det bra klasse på løpene og jeg lanserer to bankere og min hovedbanker kommer ut i Kristianiapokalen som er V75-4.

Leder hele veien

V75-4 er et eliteløp for kaldblods og 1 Troll Solen blir tung favoritt. Jeg hadde feeling for Hamre-traveren på Jarlsberg nest sist, men da skuffet hesten litt fra tet og måtte se en fantastisk god Ulsrud Tea ta seg forbi. Bunnsolid toer fra dødens på Lome Brage på Solvalla sist og lørdag er det ingen Ulsrus Tea å bryne seg på. Trener Frode Hamre har veldig god tro at hans stallhest leder hele veien og det er jeg helt enig med Frode i. 1 Troll Solen blir den ene av mine to V75-bankere på Bjerke lørdag kveld og bankerspilles også på de to minste V4-forslagene.

Rangering V75-4/V4-1: A: 1 B: 3-2 C: 5-7-6-8-4-9

Westergaard er tilbake

Bo Westergaard kjører sine første løp på norsk jord siden august 2015 denne lørdagen etter sin utestengels for doping og dansken har med seg flere riktig fine hester til Bjerke. Aller størst vinnersjanse har han nok med 1 Don Anton i V75-2. Hesten kommer til Bjerke i absolutt toppform og har også vunnet sportrekningen i løpet. Motstandsmessig er det moderat klasse til V75-løp å være. Det skal være svært gode sjanser for at hesten leder hele veien. 1 Don Anton blir min andre V75-banker på Bjerke lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-2/V5-4: A: 1 B: 2-4-5 C: 12-3-9-7-8-11-6-10

V75-1/V5-3 - Kaldblodshester. 3- og 4-åringer. 1640 meter voltestart.

Tradisjonsrike Th Gjølstads minneløp innleder lørdagens V75 på Bjerke, og som vanlig er dette blitt et veldig bra spilleløp. Jeg garderer bredt og tar med fem, seks og sju hester på de ulike V75-forslagene.

7 Fantomet blir min knepne favoritt. Romtveit-traveren ble det gedigent skrik foran V75-løpet på Bergen travpark tredje sist, men var langt under pari for dagen og fikk ikke med løpsutfallet å gjøre. Kom så ut i et V75 onsdagsløp på Bjerke og imponerte med sterk seier da. Galopperte kanskje fra seg seieren i E C Koren Lunds minneløp sist på Klosterskogen da han var ute av taktene i den siste svingen, men bekreftet uansett form.

2 Lyngås Alfa ble tredje i det løpet, etter galopp på startsiden. Kom sterkt tilbake etter galoppen da og står 20 meter foran Fantomet også lørdag. Me må være bedre enn i seiersløpet på Bjerke nest sist for å vinne lørdag. Spillerne gjør hesten til stor favoritt. For meg er det en garderingshest. 5 Briskeby Anna vant E.C. Koren Lunds minneløp til 15 ganger pengene. Det var via siste indre. Det blir det ikke lørdag, men denne treårshoppa er uansett bra. Det er også 3 Tangen Lea som står spennende til på strek. Holder hun seg unna galoppen, kan hun overraske.

4 Lættis van et billig løp på Färjestad sist, men er herdet i tøffe lag og har neppe noe minus av sprint. Klaffer det underveis fra 20 meter tillegg, kan de bli seier igjen. 1 Voje Eldin måtte melde pass for storfavoritten Vestpol Loke på Bjerke sist, men gjorde et flott løp. Står spennende til på strek og er ikke sjanseløs. Får plass på de to største V75-forslagene. På det største V75-forslaget betaler jeg også for seiersmaskinen 11 Vill Jerven. Har en veldig tøff oppgave foran seg på lengste tillegg, men med maks klaff kan det kanskje gå.

Rangering V75-1/V5-3: A: 7 B: 2-5-3-4-1-11 C: 10-6-9-2-8

V75-3 - Varmblodshopper. 15 bak bilen. 2100 meter autostart.

Et fint spilleløp venter i V75-3 der jeg spiller fire hester på de tre minste V75-forslagene og sju hester på det største.

1 Denali blir min småfrekke favoritt. Mikkelborg-hoppa holder strålende form og får Dag-Sveinung Dalen opp som kusk lørdag. Blir trolig overflydd fra førstesporet, men Dalen finner som kjent løsninger på det meste. Er ei hoppa som alltid går til mål og kan få en fortjent seier lørdag. 6 Umbra D.E. har vist strålende form i Danmark med to strake seire. Vant fra dødens sist og er tøff. Kan meget vel legge på til tre strake seire.

7 Ilenna Bonanza er ganske klar favoritt i spillet fredag formiddag. Det er litt overraskende, selv om Midtfjeld-hoppa har vunnet sju løp på sytten starter i år. Fra sjuendespor er det sjanseartet, men hun kan naturligvis vinne. 4 Glennis Attack fløy nedover oppløpet til enkel og overraskende seier på Bjerke tredje sist. Har fulgt opp med to solide løp og favoriseres av et bra startspor her.

På det største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere tre hester. 9 Tiffany Yellow presterer ujevnt, men har et ganske bra toppnivå. Er Hamre-hoppa på rett humør lørdag, kan hun vinne. 3 Livi Laday er Bo Westergaards andre hest i løpet. Vant sist og står fordelaktig til spormessig. 11 Dominique A. er en annen danskegjest som har møtt tøffe årgangsenere i Danmark. Fra bakspor må det uansett klaffe. Jeg tar henne med som min sjuende hest på V75-forslagene.

V75-3/V5-5: A: 1 B: 6-7-4-9-3-11 C: 2-12-13-14-5-10-8

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

I dette løpet kommer lørdagens største V75-favoritt ut. Det handler om 5 Eldorado Gracieux som jeg bankerspilte i V75 på Bjerke sist. Innfridde helenkelt da og har naturligvis en flott vinnersjanse også nå. Det er dog et par sterke konkurrenter med, jeg tar med tre hester på gardering.

7 Selma's Revenue har hatt en strålende utvikling de siste månedene og står med tre seire på de fire siste startene. Har tapt sportrekningen mot favoritten, men er en tøffing og kan utfordre. 2 Holland kommer med sterke meritter fra Danmark og står i et bra spor. 8 Macro Star har vært strålende i to strake seiersløp og spesielt i seiersløpet på Charlottenlund sist var det flott stil på vallaken.

5 Eldorado Gracieux er en klart motivert favoritt, men jeg tror noen av mine tre garderingshester kan utfordre lørdag.

Rangering V75-5/V4-2: A: 5 B: 7-2-8 C: 11-3-4-10-6-1-12-9

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

2 Crackajack har sett fantastisk fin ut på slutten og i seiersløpet i V75 hjemme på Leangen tok hesten sin tredje strake seier. Ledet hele veien da og gode Little Red Corvette var sjanseløs til å utfordre. Det må være flott vinnersjanse igjen og i DD-spillet bankerspiller jeg 2 Crackajack.

Det er dog ikke sikkert at det blir tet. Sven Olav Weberg og 1 L'Amour Bonanza står på innsiden og dersom Weberg vil, holder han trolig sitt innerspor. Holder litt usikker form nå, men er L'Amour Bonanza tilbake på sitt beste, leder han fort dette løpet rundt om om Sven Olav Weberg velger å kjøre i tet. 4 Faust Boko mangler kanskje litt på storformen han hadde tidligere i høst. Men møter kanskje litt enklere motstand nå kontra de siste løpene. Tredjevalget.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for danskegjesten 9 Trophy Spring. Står fint til i bakspor med gode rygger og løser det seg underveis, kan vallaken spurte ned alle.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 1-4-9 C: 5-8-3-12-11-10-7-6

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

V75-7 skal etter planen sendes avgårde kl 22.05 lørdag kveld og det er et herlig spilleløp som avslutter lørdagens V75 på Bjerke. Jeg står på fire hester på de to minste V75-forslagene og fem på de to største.

Fire av femten hester starter fra strek og 1 Valle Grom er den eneste strekhesten jeg ser med vinnersjanse. Den vinnersjansen er dog så god at jeg setter hesten først på rangeringen. Galopperte umotivert i føringen på siste bortre i sin siste start, men var solid i to strake seiersløp før det. Vidar Hop kommer garantert til å lede i det lengste med 1 Valle Grom her.

Fra 20 meter tillegg blir 11 Edens Odin mitt andrevalg. Ledet hele veien i V65-1 i Drammen sist og holder flott form. Flott startspor her og kan sitte fint på det tidlig. 12 Valle Grom har derimot bakspor på20 meter tillegg. Det er et minus for hesten som har vunnet sju av 16 løp i år. 14 Kaptein Kuling fikk alt spolert fra lederryggen på Verdals Torden i V75-3 på Forus sist lørdag. Når lederen kastet inn håndkleet på siste bortre, ble kaptein Kuling og Jan Rune Gaustad sittende i sekken. Nå er det bakspor på 20 meter tillegg, men vallaken har kapasitet til å vinne.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 13 Reime Kongen som fortsatt står uten seier i regi Trond Anderssen/Kristian Malmin. Også denne har bakspor lørdag, men løser det seg noenlunde underveis er han aktuell i seierskampen.

V75-7/V4-4/DD-2: A: 1 B: 11-12-14-13 C: 9-3-7-15-2-10-8-4-5-6