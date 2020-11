Superlørdag på Bjerke med Gulljackpot i V75

Verdensstjernen Ecurie D. blir folkebanker i lørdagens V75 på Bjerke. Det er Gulljackpot og kanonløp fra ende til annen.

En fenomenal flott V75-omgang venter på Bjerke lørdag. Opprinnelig skulle dette være en felles nordisk V75, men coronasituasjonen har medført at det ikke blir slik. Uansett er det toppløp fra ende til annen med Axel Jensens minneløp som er det soleklare sportslige høydepunktet. Det er i tillegg Gulljackpot i V75 og det forventes meget solid omsetning. Verdensstjernen Ecurie D. er på plass i Axel Jensens minneløp og blir lørdagens folkebanker, og den blir også min klare hoverbanker i omgangen.

Normalt ikke snakk om saken

Frode Hamre skal for første gang lørdag kuske egentrente 6 Ecurie D. i V75-6/V4-3/DD-1 som altså er Axel Jensens minneløp. Supertraveren stod med 13 seire på 14 starter før UET-Derby på Vincennes i den siste starten. Ble spilt til 14 igjen for 10 i det løpet, men slet med travet ned oppløpet da og galopperte som slagen kort før mål. Har vært litt småbehandlet etter det løpet og er i følge Frode Hamre i strålende skikk i trening. Er lynrask fra start, møter konkurrenter som har enorm respekt for seg og leder normalt dette løpet fra start til mål. Jeg ser ingen grunn til å spekulere imot. 6 Ecurie D. bankerspilles i V75, V4 og DD.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 6 B: 4-10-9 C: 5-8-2-6-1-3

Tar sin fjerde strake?

Men V75-spillet består som kjent av sju løp og flere av de øvrige løpene er krysskrevende. Jeg velger derfor å spille med to bankere og 4 Red Bar er min andre utvalgte banker i V75-2. Revenue-sønnen har utviklet seg helt strålende i år og allerede vunnet sju løp. Tok sin tredje strake Bjerkeseier i herlig stil for drøye tre uker siden og har vunnet sportrekningen igjen i V75-2 lørdag. Fra fjerdespor lukter det tidlig tet og slik hesten har sett ut i det siste, må det være topp vinnersjanse. 4 Red Bar og Bjerkespesialist Åsbjørn Tengsareid blir min andre V75-banker.

Rangering V75-2:A: 4 B: 5-2-7-6 C: 8-1-9-10-3-11

V75-1 - Axel Jensens minneløp. Hoppeavdeling. 2100 meter autostart.

9 Another Creation og 11 Lucky Queen Soa har vært de to beste norskfødte fireårshoppenedenne sesongen og de blir også en ganske klar favorittduo i V75-1. Jeg setter 9 Another Creation først på min rangering. Hun galopperte seg bort som favoritt i Hoppederby, men vant enkelt i Norsk Oaks på Momarken sist. Bakspor er et minus, men hun får tipset.

11 Lucky Queen Soa tok en herlig seier i Hoppederby og fikk hele 1,5 mill kr for den seieren. Måtte trave i dødens i Oaks på Momarken sist og var sjanseløs på Another Creation da. Nå stiller begge i bakspor. Jeg velger å gardere ytterligere i dette løpet og tar med 2 Isabel B.R. på samtlige V75-forslag. Gundersen-hoppa spurtet som en vind til tredje i Oaks på Momarken og Magnus Teien Gundersen kjørte derfor med ambisjoner i V75 på Sørlandet sist lørdag. Angrep 1200 igjen da, men ble svart ut og alt ble feil. Lørdag er Magnus på tetjakt og hun blir lite spilt i forhold til favorittduoen. Se opp.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 7 Starstrucked og 8 Explosive Flory. Førstnevnte har vist enorm utvikling i år og fra et bedre startspor, hadde jeg betalt for henne på samtlige V75-forslag. Nå blir det litt mer sjanseartet, men klaffer det noenlund underveis kan hun overraske. 8 Explosive Flory skuffet kanskje litt som storfavoritt i V75 sist, men måtte åpne knallhardt for å komme seg foran det. Desserud-hoppa er neppe noe dårligere bakfra og med maks flyt, er hun ikke sjanseløs.

Rangering V75-1: A: 9 B: 11-2-7-8 C: 6-5-4-10-1-3-12

V75-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

110 000 kr venter vinneren av V75-3 og sportslig er det et kanonløp. 8 Kræsj blir stor favoritt, men risikerer svar på innsiden, så jeg spiller fem hester på samtlige V75-forslag.

Uansett setter jeg 8 Kræsj først på ranken. Treåringen til Geir Vegard Gundersen ga seg fra tet i Kriteriet, men de øvrige fem løpene er alle vunnet, tildels i imponerende stil. Kanskje klemmer Magnus til fra start her og kommer han seg foran, blir han lei stoppe. Jeg velger uansett å spekulere.

2 Z. Boko ble strøket grunnet forkjølelse sist, men Trond Anderssen mener hesten ikke har tapt form på det. Har sett lysende ut i tre strake seiersløp og er første motbud. Frode Hamre er optimist med 1 Staro On The Rocks. Den svenskfødte treåringen har vært tøft matchet i år og bitt godt fra seg. Fra førstespor er hesten garantert et fint løp underveis.

4 Pallaton blir omtrent ikke rørt i totoen, men vallaken til Bjørn Larsen holder hysterisk form og kan nå teten her. Heroisk fra dødens sist og blir litt undervurdert her. Treårige 6 King Di Jesolo har vunnet fem av tolv løp i år og er bra. Toppnivået er høyt og kommer Tengsareid-traveren rett på det underveis, er han ikke helt borte i seierssammenheng.

Rangering V75-3: A: 8 B: 2-1-4-6 C: 11-3-10-7-9-5-12

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. Gulldivisjonen. 1609 meter autostart.

Big Noons pokalløp med 200 000 kr til vinneren, er blitt et herlig løp og jeg spiller fem hester på tre av fire V75-forslag.

Tetkampen vil kanskje avgjøre mye her og feelingen er at 5 Gigant Invalley sitter i tet ut av den første svingen. Truls Desseruds 10-åring har hatt en ny knallsterk sesong og lørdag er det endelig sprint igjen. Min favoritt. 1 Lionel vil nok også være med i tetkampen, men skulle Gøran Antonsens mangemillionær bli overflydd, er han sikret et gunstig løpsopplegg.

8 Bill's Man gjorde et kanonløp i norgesdebuten for stall Hamre. Fra dødens solgte yankeen seg meget dyrt i seierskampen, men tapte i de siste stegene mot Hickothepooh. 7 Floris Baldwin har gjort sin beste sesong i år og allerede sprunget inn over 700 000 kr. Sjuendespor og sprint er sjanseartet, men Anderssen-traveren er en tøffing. 2 Bel Avis skuffet stort i norgesdebuten og trakk seg fra tet allerede inn i siste sving da. Får stå som en outsider nå, men kan vinne.

10 Madelen L.T.C. er bra, men bakspor mot denne gjengen høres tøft ut og jeg setter henne utenfor mine V75-forslag lørdag.

Rangering V75-4/V4-1: A: 5 B: 1-8-7-2 C: 10-9-3-6-4

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 15 bak bilen. 2600 meter autostart.

Et nytt herlig spilleløp venter i V75-5/V4-2, der jeg markerer for seks hester på de to største V75-forslagene.

Jeg setter 7 Rossini Diamant først på min rangering. Rune Flaskeruds vallak har sett kanonbra ut i sine siste løp. Satt langt bak på Bjerke sist og leverte en helt ekstrem spurt til andreplass bak storfavoritten Vitro Diablo. Fra sjuendespor ligger det i kortene at HC Holm må prøve seg fra start her. Har vist seg både sterk og speedig og jeg synes hesten blir litt undervurdert her til tross for kvalifisert motstand. 10 Failern var overlegen V75-vinner på Forus nest sist, men galopperte i tet midt i den første svingen sist lørdag på Sørlandet. Flott 4. plass i Derby og skal tidlig med her.

1 Tayno Destrier ble strøket grunnet transporthinder til en tiltenkt start på Bjerke forrige onsdag. Har ikke startet på tre måneder, men gjorde noen helt elleville seiersløp tidligere i år. Løpets klare outsider.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 11 Vitro Diablo. Innfridde lett som stor V75-banker sist. Nå er det bakspor og skjerpet motstand. 2 Oracle Tile stod med sju strake seire, før han ble matchet mot svensk Derby i sommer. Strakk ikke til der, men er nå behandlet og ser fin ut i følge trener Trond Anderssen. 9 Orlando G.M. fightet sterkt fra dødens på storfavoritten Failern på Forus i sin siste start og bekreftet sin solide form. Blir min sjette og siste hest på V75-forslagene i V75-5.

Rangering V75-5/V4-2: A: 7 B: 10-1-11-2-9 C: 15-6-4-12-3-5-8-13

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Sølvdivisjonen.

Et herlig sølvdivisjonsløp avrunder lørdagens V75-omgang på Bjerke og jeg streker for fire og fem hester på de større V75-forslagene.

Tøffingen 2 Rushmore Face er kjøpt inn av Per Oleg Midtfjeld og blir et spennende tilskudd til den norske eliten. Kolgjini-traveren smalt til med seier på 09.5/1640 meter i sitt siste løp for Kolgjini på Färjestad under Unionstravet på Färjestad i september. Har variert i prestasjonene under hele sin løpskarriere, men toppnivået er skyhøyt. Blir spillernes favoritt i V75-7 og også min favoritt.

4 Always On Time har kun vunnet ett løp i år, men vist solid form på slutten. Er meget kvikk i vei og trolig velger Tom Erik Solberg å teste å sitte foran lørdag. Andrevalget. 8 Code Bon var solid tredje sist, skuffet litt på Åby nest sist,men varr svært positiv igjen sist. Løser det seg fra et sjanseartet åttendespor, kan Muscle Hil-sønnen vinne. 9 Hickothepooh tok årets første seier sist på Jarlsberg mot minst like gode hester som han støter på nå. Kan vinne igjen.

1 Allaway G.T. var meget god i seiersløpet sist lørdag på Sørlandet etter en frekk styring av Åsbjørn Tengsareid. Tøffere motstand nå, men løser det seg optimalt, kan han kanskje vinne igjen. Jeg tar med Wolden-traveren på det største V75-forslaget.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 2 B: 4-8-9-1 C: 5-7-3-6

V5-lørdag har spillestopp kl 13.50

PS: Det er hele 12 løp på Bjerke lørdag. V75-1 starter i det sjette løpet. De fem første løpene inngår i en helt egen V5-omgang. I V5-spillet går jeg for en bankerfri løsning med dobbeltbanker på 7 Almond Paste og 8 Glazier's Vici i V5-3.



