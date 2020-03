Superlunsj fra Sverige

Romme disker opp med en svært fin lunsjomgang tirsdag! Vi prøver å felle dagens tyngste favoritt, og byr på flere HETE objekter! Du tar vel rygg?

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Romme byr på en knallfin lunsjomgang tirsdag, og det er solid kvalitet på løpene. For å få en OK utbetaling så er vi inne på at 4 Radetzky i innledningsløpet må tape, og det ser vi absolutt ikke helt bort fra at den kan gjøre. Ta rygg på følgende:

V4-1 : 4 Radetzky – Hvordan står det egentlig til med formen her? Mulig at den bare tapte for en bedre hest sist, men vi syntes heller ikke det var det samme «TRØKKET» i den for dagen, og slikt gjør oss noe usikker. Er dog en motivert favoritt. 1 Bad Manner Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og hadde nok vunnet løpet «MED KUSK» sist. Gikk 13,2 s 800m. Nå blir skoene bak rykket, den blir solid kuskeplusset med Jepson, og fra tidlig tet trenger den ikke å bli enkel å fange. OBS!

V4-2 : 6 Svärting A.C. – Så veldig fin ut i debuten for Stall Robert Bergh sist, og kom da til mål med litt krefter igjen. Nå sitter «Robban» seg selv opp, tette starter pleier å løftene hestene fra denne stallen mye, og mot helt riktig motstand skal man være på vakt. Vår tipsener. Med på bongen blir også 13 Isbjörn (veldig bra kapasitet - BLE STRØKET TIRSDAG) samt 1 Önnes Grimner (bra prøveløp, og leder dette lenge).

V4-3 : 9 Falcon AM – Er fort helt klink i et løp som dette. Den spurtet strålende etter pause sist, og da gikk den altså med vanlig vogn og sko på alle fire. Nå rykker man skoene rundt, og fester også på en BIKE. Var helt enorm ved flere anledninger i fjor, og glem ikke at den travet 11,5/2140ma når den vant finalen 29. juni i fjor. Har en voldsom fart i kroppen sin, og blir det bare litt tempo her så tror vi ikke den taper.

V4-4 : 3 Francky Des Molles – Suste til tet, og holdt bra i debuten for Fredrik Wallin sist. Varmet dessuten veldig bra, og feelingen vår er at den vil være kraftig forbedret med et løp i kroppen. At Jepson sitter seg opp er naturligvis et stort pluss. Leder dette veldig lenge. 8 J.J. Another Vinn – Er VELDIG bra, og den har gjort knallgode løp på slutten. Blir garantert et stort skrik i lunsjen, men vi kan styre vår begeistring for denne kusken. Vi nøyer oss derfor med å plassere den som et 2-valg.