Superlunsj med godbiter på menyen

Bankerfritt! Flere svært spennende objekter! Vi jakter tusenlappene med småfrekke bonger! Du tar vel rygg?

Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen. Du gikk vel ikke glipp av følgende info på MT Mighty Winner?

V65-5/V4-1 : 5 M.T. Mighty Winner – Er en brennkvikk hest på vei mot formen. Den spurtet helt OK i kulissene nest sist, mens den ble sittende bom fast sist. Fyker normalt til tet nå, så får vi se om Peter Untersteiner velger å kjøre den der, eller satser på å komme via siste indre. Kan ikke få et spesielt mye bedre løp enn dette, og denne tror vi MYE på i kveld. Vår V65-banker!

Halmstad byr på en veldig jevn og spennende lunsjomgang torsdag. De helt klare bankerne finnes ikke, og vi spiller derfor uten. Flere spennende objekter er jobbet frem, og vi anbefaler deg å ta rygg på følgende:

V4-1 : 11 Peak Fear – Var svært lovende som unghest, men fikk så problemer, og leverte rett og slett ikke som ønsket. I regi Viktoria Selitska er den imidlertid tilbake på sitt beste, og trolig også bedre enn noen gang. Gikk et helt spinnvilt løp etter en grov galopp nest sist, og da viste klokken 12,5/2400m. Var i det løpet ca 60m bedre enn 3 Undigious Diamant som trolig blir favoritten her. Sist var Peak Fear ute i et beintøft løp, ble passivt kjørt, og kom ubrukt til mål. Da hadde vi 10,9 s 800m på klokken. Nå rykker man igjen bakskoene, og blir den bare kjørt med så skal mulighetene være ordentlig fine. SPILLES!

V4-2 : 3 M.T. Naomi – Er en hoppe med stor fart i kroppen sin, og nå blir vel det laddet mot tet? Holdt greit fra tet sist, men gikk da med sko på alle fire. Nå blir det skoløs på alle fire, og distansen passer dessuten langt bedre. Går nok en 13-tid, og har fart nok til å overraske om den leverer på sitt beste.

V4-3 : 10 Zanzibar Effe – Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå er vinnerformen der? Sist klaffet det ikke helt, men den gikk uansett solid til mål, og var ikke mye slått. I dette løpet «stinker» det stor fart, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter… SPILLES!

V4-4 : 3 Cemonroc De Coeur – Gjør en svært spennende start i regi Robert Bergh, og det kan være en vinner direkte. Har alltid vist bra styrke, og den har OK kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto. Robert Bergh velger å rykke skoene rundt direkte, og fester også på en forbedret vogn. Vår ide i et ellers veldig jevnt løp.