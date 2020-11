Superlunsj med godbiter på menyen

Jobben er gjort, og dette er en V4-lunsj vi virkelig gleder oss til! Du tar vel rygg mot en solid V4-opptur torsdag?

Mantorp disker opp med en herlig lunsjomgang torsdag, og vi er som vanlig på hugget! Jobben er gjort, og flere spennende objekter er jobbet frem. Gå ikke glipp av følgende snadder:

V4-1 : 7 Right For Glory – Vi er fullt klar over at kusken ikke er den beste, men en finere oppgave enn dette kan knapt nok Right For Glory få. Står dønn riktig inne på pengene, er veldig kjapp fra start, og distansen er den riktige. Formen er dessuten helt OK. Vår knepne favoritt i et småskummelt innledningsløp.

V4-2 : 3 Solkattens Ferrari – Har vært noe variabel, men dette er en hest som passer PERFEKT for en aktiv Jepson. Feilet fra seg en 14-tid/2140ma i angrep nest sist, mens den var under pari sist. Er veldig kjapp ut, og fra tet blir den ikke enkel å ha med å gjøre. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 1 Rally Gunnar – Blir ekstremt hardt betrodd her, og greier Jepson å forsvare innersporet så har han også en bra sjanse å ta dette hjem med storfavoritten. Vær dog litt OBS på at Rally Gunnar har vært i form lenge, og får normalt snart en «reaksjon». Støter dessuten på en del gode hester i grunnlaget, og vi avstår derfor fra et bankerspill.

V4-4 : 9 Inspector Gadget – Er det soleklart beste objektet i dagens lunsjomgang, og en hest som IKKE MÅ UNDERVURDERES. Vi snakker nemlig her om en svært grunnkapabel traver i grunnlaget som vi likte skarpt etter pause sist. Ble da sjenert til galopp i angrep på siste bortre, tapte en god del, men kom meget sterkt tilbake nedover oppløpet. Er trolig ytterligere forbedret til denne oppgaven, og mot en overkommelig gjeng setter vi på alt av varsellamper!