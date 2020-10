Supermandag på Leangen

Det er hele 11 løp på menyen på Leangen i kveld og både V65, V4 og V5 på menyen. Vår V65-banker dukker opp allerede i V65-1.

En herlig trav- og galoppuke står foran oss. Ukens sportslige høydepunkt finner sted i lørdagens V75-omgang på Biri. Her er det kaldblodsdag med Biri Oppdretningsløp, DNT's 5-åringsløp, Vintillatravet og finaler i Veikle Balder Cup.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. I kveld er det stor jackpotomgang i V64-spillet fra Mantorp med 1 568 791 SEK ekstra i sekserpotten. På Leangen er det supermandag med 11 løp på menyen og både V65, V5 og V4 på plakaten. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Färjestad.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen, som altså byr på 11 løp i kveld. Det innebærer blant annet ekstra V4-omgang som har spillestopp kl 18.10. V65-spillet har som vanlig spillestopp kl 18.55, mens V5 som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05. Mangeårig Leangen-trener Magne Olsen både eier og trener kveldens største V65-favoritt, som dukker opp allerede i V65-1.

Har aldri vært bedre

Det handler om tøffingen 5 Derby D'Estino som i en alder av sju år, trolig er bedre enn noengang. Sju seire på 14 starter er det blitt i år og i sitt siste løp, ble hesten i et knalltøft V75-løp på Leangen. Floris Baldwin vant det løpet, mens en meget opplagt Derby D'Estino spurtet inn til en flott 3. plass, og blant annet slo seg forbi Patent Leather mot mål. I kveld er det tilbake til "vanlig" Leangen-motstand og det må være snakk om en stor vinnersjanse. 1 Federal Crown har riktignok vist flotte takter i det siste, men normalt slår han ikke Olsens tøffing. 5 Derby D'Estino blir min V65-banker og bankerspilles også i V4-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Fin oppgave for Kiss Me

I V65-6/V5-3/DD-2 har 3 Kiss Me en meget fin oppgave foran seg og hun blir da også tungt betrodd i V65-spillet. Fra tredjespor bak bilen, lukter det tidlig tet. Det er et forholdsvis svakt felt og selv om 2140 meter ikke er yndlingsdistansen, må det være snakk om en flott vinnersjanse. Jeg tar med noen garderinger i V65, men både i V5 og DD-spillet bankerspiller jeg 3 Kiss Me og Thomas Mjøen.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Suksessen fortsetter for Sjoner

Arve Sjoner vant 22 løp både i 2018 og 2019 (Sverige medregnet). Tre måneder før 2020 er omme, er han allerede oppe i 28 seire. Han tok 21 seire på Leangen i fjor og er på samme antall nå. I kveld kusker han blant annet formsterke 6 Magic Of Joy i V65-2. Hesten var meget solid fjerde i V75 sist på Leangen, tross dødens underveis. Blir min favoritt i V65-2, der jeg spiller fire hester på samtlige V65-forslag.

Overlegen på kapasitet

Det er bra klasse på V65-3, men en feilfri 9 Fit For Fortissimo blir lei å stå imot. Overlegen fra tet på Leangen nest sist, mens hun galopperte inn i siste sving på Bjerke sist (ikke seiersfarlig på det tidspunktet). Har dog hatt en tendens til å være stri underveis og møter noen skarpskodde konkurrenter i kveld. Men uten galopp, er det en veldig god vinnersjanse.

Fint spilleløp i V65-4/V5-1

Merk at det er voltestart i V65-4/V5-1, og det kan favorisere kapable 1 Arkan som ikke har klart å følge opp en lovende treårssesong. Blekkans stallhester er dog i bra form for tiden og får Blekkan hesten greit avgårde fra innersporet, er feelingen at dette er feltets beste hest. Jeg tar uansett med meg seks hester på de større V65/V5-forslagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Gaveløp for hedershesten

V65-5/V5-2/DD-1 er et såkalt delingsløp og elitehesten 3 Storm Odd har egentlig et gaveløp på papiret. 12-åringen har sprunget inn nesten 1,7 mill kroner og står på likestart med hester som "kun" har 600/700 000 innsprunget. Men så er det jo slik at fighterviljen til Storm Odd, ikke er slik den engang var. Er min klare favoritt i løpet, men jeg tar med noen hester på gardering.