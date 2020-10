Supermandag på Leangen

Hele 11 løp står på menyen på Leangen i kveld. Vår V65-banker kommer ut allerede i den første avdelingen.

En ny strålende trav- og galoppuke står foran oss. Den krydres med store jackpotter i V75-omgangene utover uken. På Bjerke onsdag er det dobbel jackpot i V75 og hele 1 461 215 kr ekstra i sjuerpotten. Kommende lørdag er det V75 på Jarlsberg med GULLJACKPOT. Og søndag er det dobbel jackpot i V75 fra Østersund med hele 8 124 602 SEK ekstra i premiepotten.

Før vi kommer dit skal vi gjennom en innholdsrik mandag. På Leangen skal det kjøres 11 løp i kveld og det er internasjonal V65, V4 og V5 på menyen. I Sverige venter det en flott V64-omgang fra Mantorp. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Färjestad.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Leangen, der det ble veldig fine treffere forrige mandag, ikke minst i V5-spillet.

Superklaff i V5 på Leangen mandag 19. oktober

Undertegnede leverte strålende tips til Leangen forrige mandag. V5-forslaget på Nettavisen/Sportspill med innl.pris på kr 924 satt som det skulle. En-prosenteren 2 K.L.M. L'american lagde vei i vellinga i V5-4 og bankeren 1 Krokstad Almira var som ventet overlegen i V5-5. Utbetalingen for fem rette landet på storfine 31 895 kr. Det ble også fullklaff for tre andelslag på Eksperten.

Når det gjelder V65-spillet på Leangen mandag, endte det med tre femmere på de litt større forslagene (1 470 kr per femmer). 1 Fux Pride (markert på 1 prosent) ble for vrien i V65-2, men det ble fine trøstegevinster på V65-forslagene på de litt større forslagene (4 410 kr i utbetaling).

Når det gjelder kveldens Leangen-kjøring, så er det altså internasjonalt spill og det gir naturligvis høyere omsetning. Hele 11 løp skal kjøres i kveld og det innebærer blant annet ekstra V4-omgang som starter allerede kl 18.10. V65-spillet har som vanlig spillestopp kl 18.55 og her lanserer jeg banker allerede i V65-1.

V65-bankeren jakter årets niende seier

Det handler om 4 Derby D'Estino og Magne Olsen. Hesten har hatt en kanonsesong og allerede vunnet åtte løp og nærmer seg 200 000 kr innkjørt i år. Var også ute forrige mandag og avsluttet som vanlig sterkt da via tredjespor i siste sving. Men klarte ikke å hente igjen storoutsideren Fux Pride som kom seg ut fra lederryggen på ledende The Last Ticket. Da var det sprint, i kveld er det 2100 meter, det er normalt en enda bedre distanse for sjuåringen. Støter på en formtoppet 6 L.J.'s Musclemadness i kveld, men Blekkan-traveren går opp en klasse i kveld. Jeg tror Magne Olsen og 4 Derby D'Estino er en vinner i V65-1/V4-3 i kveld og bankerspiller hesten både V65 og V4.



I kveld blir det Dalen-show

Dag-Sveinung Dalen har dominert voldsomt på Leangen i år, men den siste måneden har han ikke tatt like mange seire. I kveld blir Dalen trolig favorittspilt i fire av de elleve løpene. I V65-spillet har han sin klart beste sjanse med 1 Kvåles Ruin i V65-5/DD-1. Fireårsvallaken var tilbake som en vinner som storfavoritt på Leangen for to uker siden etter ledelse hele veien. Fra førstespor er det stor tetsjanse i kveld og holder hesten seg på beina, tror jeg det er en vinner. I V5-spillet og i DD-spillet velger jeg å bankerspille 1 Kvåles Ruin.



Blir overspilt i V65-2

Det er greit nok at 2 Jazmine B.R. blir favoritt i V65-2, men grunnlagsmessig står Tor Arne Eggens fine treårshoppe knallhardt inne i løpet. Fikk ryggløpet sitt bak en stri Fit For Fortissimio sist og kunne avgjøre enkelt mot mål. Møter klart mer herdede hester i kveld og jeg velger bred gardering i V65-2, som også er V4-4.

En klink vinner feilfritt

Det er en viss fare for at det kan bli favorittpreget på Leangen i kveld. Både 4 Derby D'Estino i V65-1 og 1 Kvåles Ruin blir store favoritter i sine respektive løp, det samme gjelder for 1 Olaf Frost i V65-3. Gjorde et strålende løp til tredje i et sterkt treårsløp i Østersund sist og vant enkelt på Leangen nest sist. Men førstespor bak bilen på en oppjaget sprint, er nok ikke ønskeforutsetningene for denne meget kapable treåringen. Jeg velger å spekulere og tar med fire-fem hester på gardering.

Kjøsnes skal utfordre den store favoritten

Også i V65-4/V5-1 støter vi på en stor favoritt i form av 3 Tverdals Trippel og Atle Eggan. Etter tre strake seire, måtte hesten strekke våpen mot gode Olaf Frost sist, men gjorde et nytt flott løp. 9 Terne Pil er neppe mye dårligere på kapasitet og får Odd Arne Kjøsnes sin vallak feilfritt rundt Leangen-ovalen, er Terne Pil en klar seierskandidat.

Tre hester gjør opp i V65-6

Ujevn klasse er det på V65-6/V5-3/DD-2, der jeg synes tre hester skiller seg klart ut. 6 Acers Fantasy blir minst spilt av dem, men hoppa har vunnet sportrekningen kontra sine to hovedkonkurrenter. I kveld lukter det tidlig tet sammen med gjestekusk Jomar Blekkan. Favoritten 10 Looking Sharp var ikke som best sist og 8 Take It Easy har et sjanseartet åttendespor og hanskes med. Jeg tror det er bra sjanse for at Jomar Blekkan leder hele veien med 6 Acers Fantasy i V65-6.