Hele 11 løp står på programmet på Leangen i kveld, deriblant en herlig internasjonal V65-omgang.

Det er en helt spesiell uke vi har foran oss i travsporten med lansering av V75 tirsdag på Bjerke, V86 fra Sverige på onsdag og en ny uke med Gulljackpot i V75 på lørdag.

Før vi kommer til alt dette, skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Favorittene stod i kø i fredagens V64-omgang på Romme og dermed er det dobbel jackpot i kveldens V64 fra Mantorp og hele 1 710 285 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg er det supermandag på Leangen med hele 11 løp. V65 startet som vanlig kl 18.55. Mandagen innledes med V4-lunsj fra Färjestad.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen, der det altså er 11 løp i kveld. V65-spillet starter i det tredje løpet, men det er også ekstra V4 i kveld med spillestopp kl 18.00. V5-spillet starter som vanlig i V65-4 og har spillestopp kl 20.05. Merk at det er INTERNASJONALT SPILL TIL BÅDE V65, V4 OG V5. Min V65-banker viser knallform for tiden og dukker opp i V65-5.

Kun galopp imot?

Det handler om 1 S.K.'s Nordstjerne og Atle Solhus. Vant overlegent i sitt første løp etter pause for tre uker siden og kom voldsomt tilbake etter startgalopp sist mandag til målfototap mot smygkjørte Stensvik Lars. Møter klart overkommelig motstand i kveld og formkusk Atle Solhus sitter bak en trolig vinner, dersom han får hoppa feilfritt rundt. Jeg tror på seier og bankerspiller 1 S.K.s' Nordstjerne i V65-5 og bankerspiller også i både V5 og DD-spillet.



Årets første for Arne Nilsen

Trenernestor Arne Nilsen har vunnet 1 526 løp i en begivenhetsrik karriere, men på 57 kjørte løp i 2020, står Nilsen fortsatt uten seier. 71-åringen har trappet kraftig ned, men har muligheten på årets første kuskeseier i kveld med 9 Jardar i V65-1/V4-3. Det er hest Nilsen har vunnet mange løp med, men det siste året har hedershesten vært mye kusket av Dag-Sveinung Dalen. Nilsen har dog kusket niåringen i de to siste løpene og blitt toer i begge. Jardar har en flott oppgave foran seg i V65-1/V4-3 og blir min klare favoritt.



Skal være klar favoritt i V65-2

Det vrimler ikke av seiersmaskiner i V65-2, men det likevel fine hester på farten. 1 Odins Blessa galopperte som trolig vinner ut av den siste svingen nest sist og kom sterkt tilbake til tredje etter en liten startgalopp sist mandag, i løpet som ble vunnet av Hafell Bris. Står gunstig til på strek i kveld og er mitt klare førstevalg i V65-2.

En vinner om han skikker seg?

Treårige 5 Super Winner blir trolig stor favoritt i V65-3 sammen med sin faste kusk Jomar Blekkan. Imponerte i debuten med enkel seier, men var ikke like fin i seiersløpet nest sist. Fungerte heller ikke som best sist og galopperte tidlig da også. Er den beste hesten i V65-3, men støter på noen kapable konkurrenter og jeg nøyer meg med å sette favoritten først på ranken.

Dobbeltbanker i V65-4/V5-1

Veldig ujevn klasse er det på V65/V5-1, der to hester skiller seg klart ut. 13 Vestpol Lodin valgte jeg å bankerspille forrige mandag, men det endte med klabb og babb i den første svingen og galopp. Dermed var den dagen ødelagt. Står på 40 meter tillegg i kveld og møter klart billigere motstand i kveld kontra sist med ett unntak. Den kapable treåringen 11 Tverdals Trippel som står 20 meter foran. Skikker Vestpol Lodin seg, er det nok en vinner. Men jeg spiller dobbeltbanker i V65-4 og på de to minste V5-forslagene.



Tetkampen avgjør i V65-6?

Ujevn klasse er det på V65-finalen, der jeg synes fire hester skiller seg litt ut. Både 2 Kairos Forte og 4 Classic Sun er tetkandidater. Skulle Torkil Steinshaug lykkes med å komme seg foran med 4 Classic Sun, kan løpet være kjørt. Hang godt med R.M.G. Lady In Red og Kvåles Ruin sist mandag, og møter litt enklere motstand i kveld.