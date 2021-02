Hele ti løp står på menyen på Leangen i kveld, der det både er internasjonal V65, V4 og V5.

En herlig travuke står foran oss og ukens soleklare høydepunkt er lørdagens V75-omgang på Bjerke. Da er det klart for Lars Laumbs løp og det er GULLJACKPOT i V75. Bjerke som kjent også med stor V75-omgang tirsdag kveld. Kommende søndag er det klart for stor V75-jackpot på Ørebro med 4 630 722 SEK ekstra som fordeles i premiepotten og søndag kveld internasjonal V65-omgang på Sørlandets travpark med 534 303 SEK ekstra i sekserpotten.

Før den tid skal vi blant annet gjennom en supermandag på Leangen, der det er både internasjonal V65, V4 og V5. Eskilstuna er vertskap for kveldens svenske V64-løp, mens Danmark og Skive innleder uken med V4-lunsj.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen. Hele ti løp står på menyen i kveld og det innebærer også ekstra internasjonal V4. Den har spillestopp kl 18.10. Den internasjonal V65-omgangen innledes i V4-3 og har som vanlig spillestopp kl 18.55. V5-spillet innledes som vanlig i V65-4 og har spillestopp kl 20.05. Når det gjelder kveldens V65-omgang, så finner jeg min banker i V65-4.

Flotte forutsetninger for Sjoners seiersmaskin

Det handler om Arve Sjoner og 8 Bleke Silver. Den seksårige Pondus-sønnen har en meget fin oppgave foran seg i kveld, til tross for åttendespor bak bilen. Har stått på 40 og 20 meter tillegg i sine to siste løp og blitt nummer to. Møtte gode S.K.'s Nordstjerne som stod på strek sist og klarte ikke å hente denne. Det er det lite å utsette på. Er den klart beste hesten i kveldens løp. 8 Bleke Silver og Arve Sjoner blir min V65-banker på Leangen i kveld og blir også min V5-banker.



Suksessen fortsetter for Blekkan

Jomar Blekkan har hatt en kanonstart på 2021 hjemme på Leangen og vunnet ni løp allerede. I kveld har han flere gode vinnersjanser, de to beste kommer i hhv V65-1 og V65-2.

Ferske 1 R.M.G. Red Red Wine gjorde kun ett løp som treåring i mai i fjor og gjorde seg ikke spesielt bemerket da. Tilbake i løpsbanen 11. januar i år og imponerte da med sterk seier tross grov startgalopp. Har fulgt opp med to strake seiersløp etter det, og er en motivert favoritt i V65-1/V4-3. 3 Carillo I.V. og kapasitetshesten 5 Fightfordreedom Ås er dog to klare motbud, og tre hester er normalt heldekk i V65-1/V4-3.



Galopp imot for Alma Prins

I V65-2/V4-4 blir nok Jomar Blekkan enda større favoritt med 6 Alma Prins. Tekno Odin-sønnen har skikket seg i det siste og tatt tre overbevisende seire, alle med voltestart. I kveld er det bilstart igjen og da øker galopprisikoen for kapasitetshesten. Feilfritt er det neppe snakk om saken, men jeg tar med noen garderinger i dette løpet.

Herlig monteløp i V65-3

Kveldens monteløp i V65-3 er blitt et meget fint spilleløp og jeg velger bred gardering, ikke minst siden det er sprint og voltestart. Åtte hester tas med på det største V65-forslaget. Min favoritt heter 6 F.X. Fragola. Var den store seiersmaskinen i 2019 da hun tok 12 seire, alle i travløp. Klarte ikke å følge opp i 2020 og tok kun to seire da. Montedebuterte i november med en 4. plass og har deretter tatt to strake 2. plasser i monte og tapt for gode hester i de to løpene. Sprint er et klart pluss og jeg synes F.X. Fragola skal stå først på ranken i V65-3.

Brækken har vinneren i V65-5

Kun åtte hester til start i V65-5/V5-2 og varierende klasse på konkurrentene. 4 Juliana Rags er tilbake etter noen måneders pause og er vel forberedt i følge trener og kusk Noral P. Brækken. Har en svært passende oppgave på papiret og blir min favoritt i V65-5/V5-2.

Monika har DD-bankeren

Ett flott kaldblodsløp avslutter kveldens V65-omgang på Leangen og 3 Gikling Leodin og Monika Fremstad er en motivert favoritt. Det er galopprisiko for denne, men holder han seg på beina, har han et fint løp på papiret. I en spennende DD-omgang på Leangen i kveld, velger jeg å bruke 3 Gikling Leodin i DD-2 som min banker.



