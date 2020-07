Superobjekt til lunsj

Bergsåker står for dagens V4-lunsj, og vi har som vanlig jobbet frem flere spennende objekter. Spesielt godbiten i V4-1 har vi stor tro på...

Lerum med bra treff i V75-spillet på Sørlandet 18. juli

På Eksperten suste hele 21-andelslag inn i denne V75-omgangen, og det ble en skikkelig opptur for flere av de som tok rygg. Innleveringsprisen på disse andelslagene var fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300), og helt opp til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995). Alle disse andelslagene betalte fra Kr.11 759, og oppover.



Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt! Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

På Färjestad mandag ble det svært vrient i V4-lunsjen, og heller ikke vi greide å løse den rebusen. Vi serverte dog Valkyria K. som en deilig tipsener, og den senket altså dagens tyngste favoritt! Nå er dette glemt, og til tirsdagens V4-omgang skal vi til lukene med følgende:

V4-1 : 9 Down And Dirty – Har vi solid tro på i innledningsløpet, og dette er en banker for de som ønsker å ta en sjanse. Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og er altså veldig på riktig vei. Leverte en sterk avslutning via sjettesporet i den siste svingen sist, og på klokken stod det 12,5 s 800m. Blir nå KRAFTIG kuskeplusset, og man velger også å rykke skoene rundt. Denne balansen har den ikke gått med i Sverige tidligere. Fra et ypperlig smygspor kan det dessuten bli dønn riktig, og her må vi bare prøve oss!

V4-2 : 2 Valle Saga – Skuffet litt ved å ikke kunne forsvare seg helt hjem, og 1 Diesel Harry hentet altså 20m tillegg på den da. Den dagen stod Valle Sage til 1,5 i totoen… Vi er dog inne på at Valle Saga er en minst like bra hest, og at den nå vil få det sydd opp bak stallkompisen Diesel Harry. Burde da ha en fin sjanse å avgjøre på speed til slutt, og vi er veldig inne på at dette vil bli en ren duell mellom hestene til Team Tjomsland.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 4 Neima Sjöhammar – Er en hoppe som det fortsatt finnes en god del utvikling i, og som duger godt mot en relativt overkommelig gjeng som dette. Flyter foreløpig mye på styrken sin, og får den bare gå med i rygger i et løp med litt tempo, ja, da blir den ikke enkel å stå i mot nedover oppløpet. Formen er fin, og rapportene fra stallen er bra. Vår ide i et løp hvor det er veldig jevnt mellom de beste.

V4-4 : 14 Lome Storm – Er veldig bra, og det er liten tvil om at favoritten har en flott sjanse å runde til seier. Vant enkelt mot en billig gjeng sist, mens den var meget solid når den plukket ned gode Mjölner Apollo nest sist. Kommer ut etter en liten pause her, men runder normalt til seier om formen bare er sånn noenlunde. Velger man å gardere så er det 12 Järvsö Micke som er den første som skal med. Er bedre enn raden, og på ren kapasitet er den fakta ikke så verst.