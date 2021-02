Superomgang i V64-spillet fra Boden

Vi liker kveldens V64-omgang skarpt! En av kveldens største favoritter er i trøbbel? Smellfrekke objekter som du vil like infoen på! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







Boden disker opp med en strålende V64-omgang på glattisen i kveld, og dette er en omgang vi virkelig liker. Flere spennende objekter er jobbet frem, og bankeren taper vel ikke? 5 Magnifik Brodde (V64-5) har en smellfin oppgave foran seg, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på tet og slutt! ALL IN! Ta rygg på følgende:



V64-1 : 3 Shawn Leejs – Innledningsløpet er veldig jevnt/åpent, og her kan en bred gardering vise seg å være smart. Hesten vi prøver oss med stod med to strake før den sist kom ut etter pause. Ble da overflydd fra start, og havnet en bra bit bak innvendig. Avsluttet imidlertid bra uten luker, og kom til mål som fastlåst. Har en passende oppgave foran seg i kveld, og fra et nydelig spor bak bilen er i hvertfall vi på vakt. Slår til som en ordentlig godbit?

V64-2 : 13 Boogiewoogie Laday – Et nytt veldig jevnt løp venter, og også her har vi jobbet frem en mulig godbit. Vår ide kom ut etter en liten pause i Finland sist, og vi likte det vi fikk se. Kom frem i dødens vel runden igjen, trykket på hele veien, og fullførte bunnsolid. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, motstanden som den støter på er ikke veldig tøff, og den må virkelig tas på alvor. SPILLES!

V64-3 : 8 Hallsta Vinnex – Er en ordentlig vinterhest, og det er på denne tiden av året den vinner sine løp. Er dessuten veldig glad i isbane, og det er det i kveld. Har fullført meget fint to ganger på rappen, og den har virkelig funnet formen nå. Dukker opp i formløse omgivelser i kveld, og går alt riktig for seg så må dette dreie seg om en stor mulighet. VI TROR HARDT!

V64-4 : 1 Jayna Leejs – Har en svært passende oppgave foran seg i kveld, og vi er litt inne på at den kan overraske. Er 20m billigere ute kontra storfavoritten som den har stått likt med tidligere, rapportene på Jayna Leejs etter en liten pause er positive, og her ønsker Jens Eriksson å kjøre foran så lenge det går. Trenger ikke bli enkel å fange inn, og det er i kveld denne bare må prøves.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.







V64-5 : 5 Magnifik Brodde – Var brenngod fra dødens sist, og leverte et av sine beste løp på lange tider. I kveld blir det normalt gratis tet, og hvem er da modig nok til å lage tempo på utsiden her? Neppe noen… Det kan derfor bli veldig billig for favoritten, og den er naturligvis svært motivert i et løp som dette.

V64-6 : 2 Lennox Laday – Ble sittende bom fast med alt igjen sist, og så formsterk ut over mål. Vant til brakodds i lukene både fjerde og femte sist, og det er snakk om en bra hest i grunnlaget. Kommer nå ut etter en liten pause, men det er fine rapporter på den, og dette ser dessuten veldig riktig ut på forhånd. Settes knepent først i et løp som ellers er veldig jevnt.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.