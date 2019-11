Superomgang i V75-spillet på Klosterskogen

Særdeles utfordrende og en svært spennende V75-omgang! Objektene er sylvasse og bankeren vil du like! Milliondryss i vente til dem som løser V75-rebusen?

Lørdagens V75-omgang er nok en av de mer krevende omgangene vi kan huske å ha ranket. Det finnes ingen klare bankere i omgangen, og de fleste av løpene er dessuten ekstremt jevne hvor lite vil skille. Dette bør rett og slett betale ut store kroner, og ingen skal bli overrasket om hele potten på 13 millioner går!

Når det gjelder bankervalget så var altså det alt annet enn enkelt, men etter å ha vært i tenkeboksen i store deler av uken så ble det tilslutt 2 Åsa O.K. (V75-3) som ble den vi gikk for. Var meget god etter pause sist, og den er slik vi ser det betydelig bedre enn det grunnlaget den har på konto. Vi liker dessuten å bankerspille Høitomt, og hesten er dermed i de beste hender.

Ellers vrimler det av mulige skrellobjekter i runden som venter, og her er det bare å lese vår V75-tekst nøye. Vær også OBS på at de to første V5-løpene er ranket, og teksten der finner du langt ned på siden. Ta rygg på følgende:



V75-1 : 4 Birk Faks – Har et latterlig lavt grunnlag målt opp mot ren kapasitet, og skulle bare Vidar Hop greie å kjøre feilfritt innledningsvis her, ja, da er denne god nok til å overraske. Gikk faktisk ned mot 26,0/1800m etter galopp fjerde sist, og dette er en traver med STOR kapasitet. Har vunnet utrolig enkelt to ganger på rappen nå (billige omgivelser), men da har det altså vært med bilstart. Nå er det volte, og det er et minus. Feilfritt = da kan den vinne selv fra dødens. 6 Ard – Var DAU i kroppen sin sist, og presterte ikke som forventet. Nå rapporterer Romtveit om en hest som har fått det snillere i jobbene, og da kan fort denne opptre klart forbedret. Er dessuten 20m billigere ute kontra 1 Hauan Mina/5 Reime Kongen/8 Våler Nikolai fra løpet sist, og Ard er en hest man absolutt MÅ ta på alvor.



1 Hauan Mina – Blir kolossalt hardt betrodd her, og den har vært fin etter den kom inn på stallen til Kolnes. Nå sist var den dog i kjelleren, og man må heller ikke glemme at den tidligere har hatt sine stoppnykker. Vi kjøper ikke denne som superfavoritt, og plasserer den på outsiderplassen. 5 Reime Kongen – Feilet i strid sist, mens den fullførte sterkt nest sist. Virker å utvikle seg veldig fint for tiden, og den er spennende med Gunnar Austevoll i jolla. 8 Våler Nikolai – Spurtet OK sist, men husk også på at det var slitne hester i teten, og det så derfor litt bedre ut enn hva det egentlig var. 40m tillegg på tampen av en lang sesong er ikke optimalt, og vi velger derfor å ranke den litt ut.

Vår rangering : A : 4 B : 6-1-5-8 C : 7-3-2

V75-2 : 2 Ohio Royal – Er i toppform, og feelingen vår er at den kan vinne dette via siste indre. Trakk seg riktignok fra tet sist, men denne skal helst ikke gå i tet. Spurtet ned en såpass god hest som Merkulov nest sist, mens den spurtet inn til seier i ganske tøffe omgivelser tredje sist. Jogger enkelt til tet nå, slipper, og den blir skummel via siste indre om den leverer på sitt beste. 3 Pantani – Kommer ut etter pause, og har trent som en vinner. Var smellgod når den vant på Sørlandet tredje sist, og den har fin kapasitet. Den lille pausen skyldes sykdom, men rapportene nå er altså meget gode. DOBBELT A-VALG!



11 Carmen Division – Ligger stadig i skorpen, men virker «umulig» å sveive inn. Gikk solid etter galopp nest sist, og har den en av sine bedre dager kan den skrelle til. Vår outsider. 6 Cici Moseby – Har «bodd» i dødens de siste mnd, men har likevel radet opp med sterke innsatser. Havnet i dødens også sist, men trykket seg da til tet ca runden igjen. Fullførte fint, og møtte da MYE bedre hester enn dette. Nå kan seieren komme om det bare klaffer litt underveis.



1 Rio Devision – Var syk sist, og langt under pari. Er en ordentlig tøffing, men her kan sporet ødelegge mye. Er nemlig dårlig ut, og den trenger litt flaks for å ikke havne helt feil på det. Fra et annet spor hadde vi ranket den høyere opp, men nå nøyer vi oss med å plassere den som et 5-valg. 4 Welcome – Ble trolig felt av banen sist, og den er stadig bedre enn raden. Magnus Teien Gundersen hadde et godt tak på den nest sist/fjerde sist, og han får sjansen igjen. Er en av mange som kan vinne om det bare skulle bli riktig. 7 Coventina Va Bene – Spurtet bra sist, og kom til mål med krefter igjen. Er ikke til å stole på, men også denne duger om den først har dagen. 12 Remana – Feilet bort en mulig seier på Biri sist, og holder en uforandret fin form. Nå trekker imidlertid sporet ned. 10 Allenie’s Love – Var ikke helt tom etter sene luker sist, og formen er veldig bra. Kusken er dog ikke den enkleste å få inn på bestilling.

Vår rangering : A : 2-3 B : 11-6-1-4-7-12-10 C : 8-9-5

V75-3 : 2 Åsa O.K. – Var knallgod til fjerde i forsøket til Norsk Hoppe-Derby fjerdesist, og møtte da vel så gode hester som dette fra likestart. Ble sliten i forbindelse med Derby, og fikk seg så en pause. Etter pause sist strålte det av den igjen, og det ble en meget enkel seier. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, den står helt perfekt inne i dette løpet, og med «MESTER» Høitomt opp er hesten i de beste hender. Tar en ny seier her? Vi er veldig inne på akkurat det.



13 Tenk Nå Dina – Har vunnet SYV ganger i 2019, og står nå med to strake. Springsporet på tillegget passer perfekt, og den kan komme fykende direkte. Med flyt på veien er det denne vi frykter mest mot vår tipsener. 3 Troll Diva – Har mange tilhengere i totoen på lørdag, men slik vi har lært denne å kjenne har den levert sine beste løp i Sverige. Feilet fra seg seieren i Sverige sist, og formen er god. Kan vinne, men er altså noe bedre med pisk. 15 Osen Expressa – Avgjorde enkelt sist, og avsluttet da i 25-fart. Står veldig dumt til på lørdag, og trenger litt flyt for å nå frem. Virker uansett såpass formsterk at den er en naturlig gardering for dem som bruker noen hester. 9 Trø Yr – Gikk et bra løp etter tidlig galopp sist, og den holder sin fine form. Er en av flere som skal med om man først bruker noen hester. 11 Torpa Oda – Er en annen som er svært aktuell ved gardering. Spurtet nemlig voldsomt etter hinder i Sverige sist, og den var rett og slett ordentlig bra.



8 Sundby Søss – Er i toppform, og den fortjener virkelig en seier. Den kan komme med flyt, og også denne er aktuell ved gardering. 14 Sirikit – Ble det feil for sist. Var strålende etter galopp tredjesist, og på sitt beste er fakta denne meget god. Skal med ved bred gardering.

Vår rangering : A : 2 B : 13-3-15-9-11-8-14 C : 4-5-7-1-10-12-6

V75-4 : 3 Gentle Voice – Kommer ut etter pause, og er behandlet for oppgaven på hjemmebanen. Noe sier oss at Alexander Heisholt har «preppet» denne ordentlig til lørdagens oppgave, og fra et knallgodt spor er i hvertfall vi på vakt. I et forsøk til Derby fjerde sist var den ikke langt bak svært gode hester i mål, og den har ikke så verst kapasitet. Er trolig best om den får gå med i rygger, og spare speeden sin tilslutt. PASSES! 11 Strong Case – Fikk altså kjøre 23 f 1000m på Leangen sist, og slikt er flaut når det dreier seg om V75. Gjorde uansett jobben, og vant enkelt etter en kjapp avslutning (11,2 s 300m). Står dumt til nå, og for oss er den derfor kun en av flere.

8 Goodman B.R. – Dundret til tet fra spor lengst ut på Klosterskogen nest sist, og den er enormt hurtig fra start. Har vunnet begge løpene etter pause, og formen er meget god. Har blitt strøket inn et spor, og det betyr full gass direkte. Kan vinne om ikke åpningen blir for brutal.



1 Cosmic Carpenter – Er en hest vi har hatt tro på, men som likevel ikke har slått helt til. Har fått fire løp i kroppen etter pause, her blir det trolig rygg leder, og da kan «dukk opp» plutselig lure dem via siste indre. Plukkes tidlig på som en mulig skrell fra sitt nydelige spor. 4 Dan Mølgård – Ble det feil for sist, mens den var god til seier nest sist. Nå er Høitomt tilbake i vognen, og fra et bra spor er den en av flere som kan vinne. 12 Ixelle Bolets – Gikk helt OK i kulissene sist, men er kanskje ikke like vass som den var for ca en mnd siden? Sporet nå trekker dessuten ned, og distansen er heller ikke et pluss. Tilbake på sitt beste trenger den uansett ikke å være helt borte, og spesielt ikke med de riktige ryggene underveis.

5 Expresso Doc – Fikk vi inn som en deilig banker nest sist, og det ble også seier sist. Har nok ikke imponert oss så mye som vi hadde håpet, og vi ranker den derfor litt ut.

Vår rangering : A : 3 B : 11-8-1-4-12-5 C : 7-10-2

V75-5 : 4 Tangen Lea – Er trolig en av de beste hoppene i årgangen på ren kapasitet, og dette er en hest vi tror at eierne får mye gøy med i 2020. Debuterte for Lars Romtveit sist, og ble da sjenert til galopp på startsiden. Viste 28,8/1500m bak feltet uten at Tom Erik Solberg tømte den. Er VELDIG kapabel, og den kan storskrelle her om den oppfører seg. OBS! 7 Fantomet – Avgjorde sikkert sist, og utvikler seg meget bra. Romtveit holder denne ganske høyt, og den har for lite penger på konto målt opp mot grunnlaget sitt. Skal med på alt i dette lille feltet.



3 Sjø Stjerna – Er 20m billigere ute kontra 2 Lyngås Alfa nå, og den var dessuten knallgod i nederlaget mot nevnte hest sist. Kan fort være ytterligere forbedret nå, og er derfor selvskreven på bongen. 6 Vestpol Loke – Avgjorde sikkert sist, og tiden må sees i lys av en dårlig bane. Har MYE inne, og dette er en traver som vi virkelig liker. Plukkes tidlig med på bongen. 2 Lyngås Alfa – Kontret til seier sist, og utvikler seg fint. Står spennende til på strek, og skal med på gardering om man går utover de vi tror mest på. 1 Rappoda – Fullførte klart bra etter pause sist, og er 20m billigere ute kontra 2 Lyngås Alfa nå. Kan fort få tasse med i rygg leder, og den trenger ikke å være helt ueffen med et slikt opplegg.

Vår rangering : A : 4-7 B : 3-6-2-1 C : 5-9-8

V75-6 : 9 Pebbe Simoni – Er i veldig bra form, og «gamlingen» kan ikke få en spesielt bedre oppgave enn dette når det først skal dreie seg om V75. Var ikke bunnskrapt etter sene luker sist, mens den nest sist spurtet klart godkjent i kulissene. Står i et spennende smygspor på lørdag, og blir det bare litt tempo så biter sluttspurten godt nedover det lange oppløpet på Klosterskogen. 4 Ursula Horse – Spinner til tet, slipper, og kan vinne dette løpet via siste indre. Var meget bra i nederlaget sist, og holder toppform. Distansen her er ikke noe pluss, men det blir neppe et veldig tempo, og da holder spurtkreftene til oppløpet. OBS!



1 N. Y. Coeur De Soleil – Hvordan er formen til Gundersen-traveren? Vant pliktskyldig tredje sist da den fikk bløffe hjem et løp fra tet. Var kun OK nest sist, mens den var svak sist. Svarer ikke Ursula Horse, men kan muligens løse så kjapt at den kan få overta. Er dog kun en outsider etter de siste prestasjonene. 3 Faust Boko – Avsluttet klart bra sist, og holder sin flotte form. Er kjapp i vei, og kan muligens få overta fra vår tet-favoritt. Har en riktig oppgave foran seg her, og den er selvskreven om man først garderer løpet. Disse fire skiller seg klart ut. Bak disse er det JEVNT.

Vår rangering : A : 9-4 B : 1-3 C : 11-6-7-5-8-10-2

V75-7 : 5 Alsaker Pumbaa – Var helt OK etter pause sist, men det løpet gjorde nok også godt. Husk på at denne tidligere i år senket en såpass god hest som Magnums Othello, og den travet da 22,6/1609ma på Sørlandet. Gikk også en 22-tid fjerde sist, og den kan virkelig flytte på beina sine. Kan ikke få et spesielt mye bedre løp enn hva som venter her, og den er spillbar i finalen. 1 Finnskog Oda – Likte ikke banen sist? Gikk da kun OK i kulissene. Gangen før var den RÅ i nederlaget bak Åsrud Vilja. Har STOR fart i kroppen sin, og fra tet/eventuelt rygg leder er den spennende i finalen. Trenger ikke å bli veldig mye spilt med en noe dårlig rad. 10 Rofstad Odin – Har kommet strålende tilbake, og virkelig funnet formen. Vant sikkert sist, og vil trolig bare bli bedre og bedre fremover. Har lite penger på konto målt opp mot ren kapasitet, og den er selvskreven i finalen. OBS!



8 Valle Storm – Er utrolig kjapp i beina sine, og det skal bli interessant å se den i hendene til Dalen. Trenger flyt fra et dårlig spor, men får den det så er den ikke ueffen. Likte ikke banen sist, men formen skal være bra! 6 Kos Odin – Var svært lovende som unghest, men har ikke greid å følge opp. Var OK sist, og møter riktig motstand i finalen. Vi er dog skeptisk til hvor den vil havne til på en oppjaget sprint, og for oss er den kun en liten gardering. 7 Mine – Er humørbetont, men den har egentlig vært veldig bra over en lengre periode nå. Må ha det på sine premisser om den skal bli ropt opp, og den er nok best når den får smyge med. Er kun en liten outsider fra et dårlig spor. 9 Sprett Odin – Holder sin fine form, og har stor fordel av lørdagens distanse. Står i et interessant smygspor, og er skrellaktuell for de som spekulerer. Disse syv hestene skiller seg ut i en veldig jevn finale.

Vår rangering : A : 5 B : 1-10-8-6-7-9 C : 3-2-11-4-12

Litt om V5-1 og V5-2:

V5-1 : 11 Boynton – Denne varslet full form når den satt bom fast som fulltanket fjerde sist, men ble likevel sluppet av gårde til over 40x flesket tredje sist. Var da meget god til seier. Så feilet den nest sist, mens den igjen vant enkelt sist. Er ordentlig formtoppet, og selv om sporet trekker ned så velger vi å plassere den først. 5 Rushlight Face – Gikk en bunnsolid sisterunde i sølehavet på Biri sist, og virket da klart forbedret. Vi vil dog se stabile takter over tid før vi går hardt til på den. Er nok beste hesten i feltet, og den skal naturligvis i a-gruppen. 1 Rock’n Rolling – Er god nok i massevis, men den sliter med galoppene. Kjemper om seieren om den bare kommer seg rundt uten tull. Løpets klare outsider.

Vår rangering : A : 11-5 B : 1-2-3-6-9-8 C : 4-10-12-7

V5-2 : 6 Steine Faksen – Fungerte bedre enn på lenge etter pause sist, men havnet opp i dårlige rygger, og feilet i en trang situasjon med krefter igjen i den siste svingen. Hadde gått en 26-tid uten den galoppen. Er trolig ytterligere forbedret til oppgaven som venter nå, og på ren kapasitet duger denne normalt svært godt i et løp som dette. Settes frekt først. 7 Voje Eld – Spurtet godkjent etter et passivt opplegg sist (27,7 s 300m), og den holder sin fine form. Rader ikke akkurat opp i stor stil, og vi kjøper den ikke fullt ut som storfavoritt. Er dog selvskreven i a-gruppen.

Vår rangering : A : 6-7 B : 11-4-10-8-1-2-5 C : 3-9