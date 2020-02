Superomgang med Gulljackpot i V75

To bankere! Flere vidåpne oppgjør hvor det kan skrelle til! GULLJACKPOT! Vi byr på fyldige V75-vurderinger til denne pangomgangen på Sørlandet! Husk også at du kan følge spenningen gratis fra klokken 12.00!

Fantastisk V75-helg - JACKPOT lørdag og søndag!

En fantastisk V75-HELG venter, og det er solide V75-potter å spille inn i både lørdag og søndag. På lørdag, som denne saken dreier seg om, er det altså GULLJACKPOT i V75-spillet på Sørlandet, og det betyr ca fire millioner ekstra i sjuerpotten. Om søndagen er det DOBBEL V75-JACKPOT i Boden, og også her ligger det ca fire millioner ekstra i sjuerpotten.

Når det gjelder lørdagens V75-omgang på Sørlandet så måtte vi bruke TO BANKERE på de flate bongene for å prismessig komme i land. Dagens beste banker er 5 Shankly Lane (V75-6), men vi lar også 5 Patent Leather (V75-4) stå alene.

Alt om lørdagens V75 og V5-omgang finner du litt lengre ned på siden.

V75-1 : 6 Red Shankly R.S. – Er virkelig på vei mot superformen, og har altså jogget inn til enkle seire de siste gangene. Nå sist avsluttet den i 12-fart, og det gjorde den enkelt. Vi har hele tiden trodd MYE på denne hesten, men den har likevel ikke helt innfridd de store forventningene vi hadde til den. Er bedre enn grunnlaget sitt, og vi blir alt annet enn overrasket om denne får et strålende 2020. Galopperte fra start med volte tredje sist, men normalt skal volte gå fint. SPILLES! 4 Outstanding O. – Feilet inn mot den første svingen sist, og når deretter Stall Gundersen styrte showet i et elendig tempo, ja, da var det ikke enkelt å hente noe tilslutt. På klokken stod det 09,1 s 300m, og vi gav Outstanding O. et stort pluss i kanten. DOBBELT A-VALG!



7 Höwings Venus – Er en hest som Cato Antonsen har gjort en sterk jobb med, og den var uheldig på Åby sist. Feilet da den skulle ned på siste indre på oppløpet i kulissene da. Har ellers radet opp med fine løp, og er selvskreven på gardering. 8 S.M.K. Silvousplait – Hadde vi ranket høyere opp om vi hadde vært helt sikker på formen. Kommer dog ut etter pause, og skal dessuten gå med sko på alle fire. Blir derfor kun en garderingshest for oss. Disse fire skiller seg klart ut i innledningsløpet. Bak der er løpet ganske åpent.

Vår rangering : A : 6-4 B : 7-8 C : 1-5-9-2-3

V75-2 : 9 Gyldenlill – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og har løftet seg på slutten. Fullførte godkjent sist, mens den også var OK nest sist. I løpet nest sist stod den 20m bak 2 Alfa Betty/5 Smedtulla. Står i et perfekt smygspor her, og nå kan seieren komme om det bare klaffer litt på veien. OBS! 3 Sundby Søss – Har fått to løp i kroppen etter pause, og gikk fullt godkjent i kulissene etter galopp ca runden igjen sist. Har en passende oppgave foran seg nå, og vi liker også kuskeplusset med Tom Erik Solberg. TAS MED PÅ ALT!



5 Smedtulla – Har vært utrolig jevn/fin, og virkelig levert varene på slutten. Knep seieren sist, men husk da på at det kun gikk 30,7 s 300m. Møter stort sett de samme som tidligere, og er en naturlig gardering. 4 Møller Viktoria – Blir overspilt med en knallfin rad. Har riktignok løftet seg på slutten, men den har tidligere ikke vært veldig hard i skallen sin, og vi stoler ikke på at denne vil levere på sitt beste. Har også levert best på Forus, og ikke vært like bra på «bortebane». Er derfor kun en liten gardering for oss. 1 Tenk Nå Dina – Kommer ut fra formstallen til Jessen, og dermed skal den ikke undervurderes. Gikk et par solide løp før pausen, og er god nok. Innersporet kan være noe sjansebetont, og vi er litt usikre på hvor den havner. Er derfor kun en gardering der ute.



11 Miramill – Er behandlet før denne oppgaven, og Lars M. Søvik har dessuten veldig fin form på hestene sine. Miramill var knallgod på samme tid i fjor, og den må ikke glemmes mot en overkommelig gjeng som dette. Disse seks skiller seg klart ut. 2 Alfa Betty – Har vi gått lei, og galoppene kommer tett som hagl for tiden. Har ikke levert for Romtveit, og nå melder vi pass.

Vår rangering : A : 9-3 B : 5-4-1-11 C : 2-7-6-12-8-10

V75-3 : 11 The Baron – Er en 4-åring vi liker, og en hest som går en spennende sesong i møte. Huket hjul innpå oppløpet sist, og vi ser ikke helt bort fra at det kostet den seieren. Om det ikke hadde blitt seier så hadde den tapt ytterst knepent. Har normalt gått en god del frem med det løpet i kroppen, her er det billig i mot, og vi tror på en flott mulighet! 10 Orlando G.M. – Spurtet meget sterkt etter et passivt opplegg sist (13,9 s 300m), og var ikke langt bak The Baron over mål. Er nok ikke like kapabel som favoritten, men holder altså en strålende form, og er selvskreven på bongen.



12 Excellent Maltin – Fullførte meget bra etter en liten stopp sist, er har for alvor funnet formen. Sporet nå trekker ned, men den kan fort få hjelp i sluttrunden av en av favorittene, og da trenger det ikke å bli feil. Outsideren. 1 Constantine Coral – Innersporet kan bli en felle, men skulle det løse seg så er den ikke helt ueffen. To løp kroppen etter oppholdet har nok gjort godt. Sist ble det rett og slett for tøft. 6 Emma Frost – Debuterte for Bjørn Larsen sist, og trakk seg da fra tet. Det er dog ikke slike løp denne skal ha. Får Gunnar Austevoll til et smygløp som han pleier å være flink på, ja, da er ikke denne helt ueffen. Kan dessuten ventes forbedret med et løp i kroppen.



2 O.M. Ebony – Har fått noen løp i kroppen nå, og det skal ha gjort godt. Er ikke så verst på sitt beste, og står spennende til her. Skal med om man bruker noen hester. 3 Champs Elysees – Har skuffet stort, og ikke innfridd. Skal lettes i balansen til denne starten, og hjemmhesten kan overraske om den leverer på sitt aller beste. 5 Petruska – Knep tredjeplassen etter en avslutning i 14-fart sist, og virker litt på gang. Skal med om man går bredt ut.

Vår rangering : A : 11-10 B : 12-1-6-2-3-5 C : 9-8-4-7

V75-4 : 5 Patent Leather – Kunne som ventet ikke plukke ned 7 Floris Baldwin fra dødens sist, men gikk altså 11,5 fra dødens, og det i begynnelsen av februar. Det er knallsterkt, og prestasjonen var klart bra. Nå har Hamre-traveren trukket sporet på innsiden, og da er vi veldig inne på at nå blir det ombyttede roller. Vi tror nemlig IKKE at 7 Floris Baldwin plukker ned Patent Leather, og må bare tro HARDT på denne favoritten.



7 Floris Baldwin – Er i toppform, og vant enkelt fra tet sist. Har dog vært tøft matchet nå, og vil man virkelig «tømme» denne helt i dødens? Vi er fakta ikke så sikker på akkurat det. Vi ser for oss en ganske rolig førsterunde i dødens, og «full pepper» siste 600m. Blir normalt toer, og skulle favoritten ha en dårlig dag kan den også vinne. Disse to er i en særklasse i dette eliteløpet.

Vår rangering : A : 5 B : 7 C : 3-1-4-2-6

V75-5 : 1 Sambo Ø.K. – Er et nytt løfte fra Bernt Øksnevad, og den har vært svært god de to siste gangene. Var helt klink overlegen sist (27,4 s 1000m), og vi blir vel ikke overrasket om den har en rekordforbedring i kroppen sin. Vi kan dog styre vår begeistring med å banke hester som har Ø.K. til etternavn da historien har vist at de ikke er å stole på. Vi nøyer oss derfor med å sette den først på ranken, og feilfritt er det normalt snakk om en vinner. 11 Waxen – Så elendig ut før pausen, og kun mesterkusking fra Tjomsland samt at hesten har en bra skalle gjorde det slik at det likevel ble noen seire. Nå er den flyttet ut i Søgne, og det betyr ridetrening i dyp sand. Rapportene går i dur, og leverer denne som den gjorde i 2018-sesongen, ja, da kan den blåse alt selv fra lengst tillegg! Bak disse er løpet svært jevnt.



9 Lættis – Feilet med krefter igjen sist, og utvikler seg veldig fint. Vær dog OBS på at den har møtt Sambo Ø.K. to ganger, og da har den stått 20m foran… (20.07.2019/04.07.2019). Nå står den 40m bak, og er altså 60m tøffere ute. Kan vinne, men da må i hvertfall Sambo Ø.K. feile seg bort. 5 Sjø Stjerna – Er en flink hoppe som gjør OK løp. Fikk maks «en mil» bak Sambo Ø.K. sist, og selv med Høitomt så er nok en trippelplass maks.

Vår rangering : A : 1 B : 11 C : 9-5-12-3-7-8-10-2-4-6

V75-6 : 5 Shankly Lane – Er dagens i særklasse beste banker, og en hest vi ikke kan spekulere mot her. Har vunnet 13 av 16 løp, og har altså imponert noe veldig. Var riktignok stum i steget tilslutt sist, men det hadde den lov å være etter et tøft opplegg og lang sesong. Nå har den fått hentet seg inn igjen, Wiig har siktet inn denne oppgaven, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro veldig hardt. Får normalt gratis tet, og siden er dette løpet kjørt. ALL IN!



11 Royal Winner – Har fakta løftet seg, og hadde Vidar Tjomsland kjørt for å vinne sist, ja, da hadde nok han også vunnet. Ble nemlig sittende bom fast som fulltanket over mål. Skulle Shankly Lane ha en dårlig dag så er Royal Winner klart spennende. 6 Denali – Holder toppform, og rankes likt med Royal Winner. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har varslet vinnerform x to! Er veldig riktig ute i grunnlaget her, og er også en av de som kan vinne dette om man spekulerer i favorittfall. 10 Glazier’s Support – Gjør bare fine løp, og den har sterke avslutninger. Skal med om løpet garderes. 9 New Talisman – Er veldig bra på sitt beste, og har fått en ny vår hos Bjørnar Heibø. Også dette er en hest som skal med om man først bruker noen hester.

Vår rangering : A : 5 B : 11-6-10-9 C : 12-4-3-2-1-7-8

V75-7 : 14 Ask Major – Finalen er skummel, og her skal ingen bli overrasket om det skreller til. Vår ide har kanskje ikke vært som best med vintersko, men nå er det på med sommersko, og den har i tillegg vært behandlet i forkant av denne oppgaven. Har meget stor kapasitet, og den er TUNG tilslutt om det bare klaffer litt underveis. SKAL MED PÅ ALT! 11 Kos Odin – Imponerte på Leangen sist, men det er ingen overraskelse at den er veldig bra. Det vi ikke liker er at den ikke presterer jevnt bra, og opptrer variabelt. Blir derfor kun et 2-valg for oss. Leverer den på sitt beste er den HET i et løp som dette.

13 Tangen Elvira – Er klink umulig å regne på. Den kan spinne rundt et felt som dette, men kan også henge tidlig i «tårnet». Er som alltid en stor outsider. 5 Voje Maren – Var strålende direkte etter opphold i fjor, og med full form på stallen til Øverdal så kommer nok dem med ambisjoner. Nå skal den dog møte hingster/vallaker, og det er klart at det kan være tøft. Er derfor kun en liten outsider etter oppholdet. 8 Neslands Faksen – Var Mikkelsen fornøyd med funksjonelt sist, men det ble altså likevel en galopp. Det er slik denne kan være, men feilfritt duger den, og det kan fort bli revansj her.



1 Modin – Var egentlig ikke til sin fordel sist. Leverte positive løp før det, den har ikke så verst kapasitet, og kan være en skrell fra Wiig. Spesielt med slike betingelser som dette. 15 Lykkje May – Kommer ut etter pause, og dette er en bra hoppe når den leverer på sitt beste. Er en naturlig gardering om man bruker noen hester, men pga sporet ranker vi den en bit ut.

Vår rangering : A : 14-11 B : 13-5-8 C : 1-15-6-2-12-3-7-4-9-10

Litt om V5-1 og V5-2:

V5-1 : 9 Ubuntu – Har vært smellgod under sal de to siste gangene, og var virkelig SOLID før pausen. Har nå fått ladet litt om, men det er sjeldent feil med hester som starter under sal. Svært dyktige Siv Emilie Løvvold får igjen sjansen, og dette ser bra ut på forhånd. 6 Bleeding Heart – Sliter fakta litt med neseblod, og det er naturligvis et minus da slikt påvirker psyken til en hest. Kommer nå ut i regi Kari Anne Knutsen, og hun er veldig flink med alternative ting for hestene. Vi blir derfor ikke overrasket om hun får kontroll på neseblodet også. Må regnes som en stor outsider direkte da den er flink under sal. 8 Alo Angel – Avgjorde enkelt under sal nest sist, og er veldig bra i den denne stilarten. Skal naturligvis med på en tidlig gardering. 10 Whatsoflying S.S. – Har ikke vist noe under sal, men er best på kapasitet, og får stå som en bitteliten outsider.

Vår rangering : A : 9 B : 6-8-10 C : 11-3-7-4-1-2-5

V5-2 : 1 Vestpol Kongen – Kan normalt ikke forsvare sitt innerspor, og da blir dette sjansebetont på en oppjaget sprint. Fullførte fint bak gode Valle Hugo sist (25,9 s 30m), og formen skal være bra. Vi hadde gått ALL IN med Tjomsland i «jolla», men med Røyrås nøyer vi oss med å sette den først. 2 Vestpol Iver – Ser egentlig veldig fin ut, og er MYE bedre enn raden. Geir Mikkelsen opp må være spennende, og har denne først stått opp på den riktige foten så kan den skrelle.

Vår rangering : A : 1-2 B : 3-7-5-6 C : 4