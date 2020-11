Superonsdag med V65 på Forus

V65-1 starter klokken 18.30! Vi sender LIVE fra Forus! Svært spennende omgang! Du blir vel med oss i jakten på V65-cashen onsdagskveld?

Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets. Følgende info ble servert på godbiten:

V4-3 : 5 Kadabra Bolets – Er lynrask fra start, og på Färjestad er spor 4/5 de beste sporene bak bilen over mellomdistanse. Vi er derfor inne på at den kan komme seg tidlig foran med offensive Magnus Jakobsson. Er dessuten i fin form, og den vant enkelt sist. Har møtt bedre hester enn dette tidligere i år, og skulle den greie å komme seg foran her, ja, da blir den ikke enkel å slå. SPILLES!

Nyhet : V86 er det nye millionspillet i Norge hver onsdag!

Sendingen starter klokken 17.00 / V65-1 er i gang klokken 18.30



Forus byr på en FYLDIG MENY denne onsdagskvelden, og her blir det både V5 / V65 / V4. V65-omgangen som venter er JEVN, og ikke helt lettløst. Vi byr på en sjansebanker i jakten på storcashen, og er inne på at 9 Kleppe Vesten (V65-2) tar en saftig revansje fra det som skjedde sist. Var ikke spesielt fin i comebacket da, men viste stor fart mellom galoppene, og burde skikke seg i et billig løp som dette. ALL IN!

V65-1 : 4 Givememorecredit – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den blir stadig bedre. Viste faktisk 12,2 s 300m med krefter igjen sist, og vi gav den et pluss i kanten. Står her 20m billigere ute kontra flere hester som den stod likt med sist, og kommer den seg bare greit ut av volten så skal sjansene være fine mot en billig gjeng. Vår ide i et ellers ganske åpent oppgjør.

V65-2 : 9 Kleppe Vesten – Var ikke spesielt fin i comebacket, men den viste uansett stor fart mellom galoppene, og formen er nok ikke så verst. Den taper ikke dette løpet om den bare skikker seg, og for oss er det en soleklar tipsener. Tar kraftig revansje fra det som skjedde sist?

V65-3 : 3 Outstanding O. – Her blir 2 Ghazi B.R. hardt betrodd, og den hadde vunnet et løp som dette i søvne med full form. Vær dog litt OBS på at den ikke fungerte optimalt etter pause sist, og det selv om avslutningen var meget god. Vi vil se Ghazi B.R. tilbake på sitt beste før vi går hardt til på den. Vår ide er behandlet siden sist, den er lynrask fra start, og fra et bra spor bak bilen kan det bety tidlig tet. Da skal det en god hest til for å knekke denne ned på en kjapp sprint, og vi plasserer den altså først.

V65-4 : 9 Polle Gullet – Mistet en mulig seier når den var ute av taktene oppunder mål sist, mens den ble sittende bom fast med krefter igjen nest sist. Er veldig på riktig vei i ny regi, Dalen har fått kjenne på hesten to ganger nå etter et lengre avbrekk, og vi er litt inne på at alle gode ting kan være tre. Vår ide i et løp hvor det er litt skille på de beste kontra de nest beste hestene i feltet.

V65-5 : 4 Vestpol Il – Vi er fullt klar over at denne ikke er verdens enkleste å vinne med, men den har funnet storformen nå, og kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Sist ble den sittende bom fast med krefter igjen, og hadde nok utfordret 2 Flytin med luker. Stod tidligere i år 20m bak 10 Sambo ØK (23.06), og er altså 40m billigere ute kontra favoritten. Prøves som et helfrekt objekt nå!

V65-6 : 12 Vincent – Debuterer for Monica Refland i kveld, og henger den bare sammen i aksjonen sin så er den normalt overlegen i et løp som dette. Ble sittende fast for lenge på Bjerke sist, og kom til mål med krefter igjen. Det vi ikke liker er at den har hatt sine problemer med kroppen, og er ikke alltid helt 100% aksjonsmessig. Banen på Forus kan fort bli veldig hard ved mye regn, og det liker neppe Vincent. Vi nøyer oss derfor med å sette den først, og avstår fra et bankerspill.